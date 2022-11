Die erfolgreichsten Lebensversicherungs-Verkäufer

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

30.11.2021 – Über welche Vertriebskanäle 2020 das meiste Neugeschäft (APE) in die Bücher der Anbieter gespült wurde, zeigt die aktuelle Vertriebswegestudie von Willis Towers Watson. Große Überraschung: Die Einfirmenvertreter verloren ihre lang gehaltene Spitzenposition – und fielen auf Rang drei zurück. (Bild: Wichert) Über welche Vertriebskanäle 2020 das meiste Neugeschäft (APE) in die Bücher der Anbieter gespült wurde, zeigt die aktuelle Vertriebswegestudie von Willis Towers Watson. Große Überraschung: Die Einfirmenvertreter verloren ihre lang gehaltene Spitzenposition – und fielen auf Rang drei zurück. (Bild: Wichert) mehr ...

28.9.2018 – Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hat am Donnerstag neue Zahlen zum Anteil der einzelnen Vertriebskanäle am Neuzugang in der Lebensversicherung veröffentlicht. (Bild: Wichert) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hat am Donnerstag neue Zahlen zum Anteil der einzelnen Vertriebskanäle am Neuzugang in der Lebensversicherung veröffentlicht. (Bild: Wichert) mehr ...

6.12.2017 – Über welche Absatzkanäle 2016 das meiste Leben-Neugeschäft in die Bücher der Anbieter gespült wurde, zeigt der aktuelle Vertriebswege-Survey Leben von Willis Towers Watson. Die Marktanteile haben sich deutlich verschoben – und es gibt einen neuen Spitzenreiter. (Bild: Wichert) Über welche Absatzkanäle 2016 das meiste Leben-Neugeschäft in die Bücher der Anbieter gespült wurde, zeigt der aktuelle Vertriebswege-Survey Leben von Willis Towers Watson. Die Marktanteile haben sich deutlich verschoben – und es gibt einen neuen Spitzenreiter. (Bild: Wichert) mehr ...

29.1.2015 – Der GDV hat neue Zahlen zum Anteil der einzelnen Vertriebskanäle veröffentlicht. In Leben, Kranken und Schaden/Unfall gibt es deutliche Unterschiede – und zum Teil erhebliche Verschiebungen im Vergleich zu den Vorjahren. (Bild: Wichert) Der GDV hat neue Zahlen zum Anteil der einzelnen Vertriebskanäle veröffentlicht. In Leben, Kranken und Schaden/Unfall gibt es deutliche Unterschiede – und zum Teil erhebliche Verschiebungen im Vergleich zu den Vorjahren. (Bild: Wichert) mehr ...

13.9.2010 – Die größten 50 Unternehmen der Branche haben in den letzten Jahrzehnten erhebliche Rationalisierungs-Erfolge erreicht. Doch im Detail gibt es erhebliche Unterschiede. Die größten 50 Unternehmen der Branche haben in den letzten Jahrzehnten erhebliche Rationalisierungs-Erfolge erreicht. Doch im Detail gibt es erhebliche Unterschiede. mehr ...

13.1.2021 – Welche Absatzkanäle in diesem Segment das meiste Geld in die Kassen der Lebensversicherer gespült haben, darüber gibt eine aktuelle Analyse von Willis Towers Watson Aufschluss. Sie zeigt auch erhebliche Differenzen zwischen Einmal- und laufenden Beiträgen. (Bild: Wichert) Welche Absatzkanäle in diesem Segment das meiste Geld in die Kassen der Lebensversicherer gespült haben, darüber gibt eine aktuelle Analyse von Willis Towers Watson Aufschluss. Sie zeigt auch erhebliche Differenzen zwischen Einmal- und laufenden Beiträgen. (Bild: Wichert) mehr ...

2.12.2020 – Über welche Vertriebskanäle im vergangenen Jahr das meiste Neugeschäft in die Bücher der Anbieter gespült wurde, zeigt die aktuelle Vertriebswegestudie von Willis Towers Watson. Sowohl 2019 als auch in Sechsjahressicht gab es einige auffällige Verschiebungen. (Bild: Wichert) Über welche Vertriebskanäle im vergangenen Jahr das meiste Neugeschäft in die Bücher der Anbieter gespült wurde, zeigt die aktuelle Vertriebswegestudie von Willis Towers Watson. Sowohl 2019 als auch in Sechsjahressicht gab es einige auffällige Verschiebungen. (Bild: Wichert) mehr ...

21.8.2020 – Der GDV hat neue Zahlen zum Anteil der einzelnen Absatzkanäle am Neugeschäft veröffentlicht. Dabei mussten die Einfirmenvertreter in Leben kräftig Federn lassen. Auch in Kranken und Schaden/Unfall gab es zum Teil kräftige Verschiebungen. (Bild: Wichert) Der GDV hat neue Zahlen zum Anteil der einzelnen Absatzkanäle am Neugeschäft veröffentlicht. Dabei mussten die Einfirmenvertreter in Leben kräftig Federn lassen. Auch in Kranken und Schaden/Unfall gab es zum Teil kräftige Verschiebungen. (Bild: Wichert) mehr ...

24.3.2020 – Im Gesamtmarkt Leben gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ausschließlichkeit, Banken und unabhängigen Vermittlern beim Neuzugang. Nicht so in der selbstständigen Berufsunfähigkeits-Versicherung (SBU), wie aktuelle Daten von Willis Towers Watson zeigen. (Bild: Wichert) Im Gesamtmarkt Leben gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ausschließlichkeit, Banken und unabhängigen Vermittlern beim Neuzugang. Nicht so in der selbstständigen Berufsunfähigkeits-Versicherung (SBU), wie aktuelle Daten von Willis Towers Watson zeigen. (Bild: Wichert) mehr ...

5.3.2020 – Im Gesamtmarkt Leben liefern sich Ausschließlichkeit, Banken und unabhängige Vermittler beim Neuzugang ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nicht so in der betrieblichen Altersversorgung. Zudem liegen Einfirmenvertreter hier nicht in Front, zeigen aktuelle Daten von Willis Towers Watson. (Bild: Wichert) Im Gesamtmarkt Leben liefern sich Ausschließlichkeit, Banken und unabhängige Vermittler beim Neuzugang ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nicht so in der betrieblichen Altersversorgung. Zudem liegen Einfirmenvertreter hier nicht in Front, zeigen aktuelle Daten von Willis Towers Watson. (Bild: Wichert) mehr ...

31.1.2020 – Neugeschäft in der privaten Altersvorsorge bringen im Wesentlichen unabhängige Vermittler, die Ausschließlichkeit oder Banken. Bei den laufenden und den Einmalbeiträgen zeigen neue Daten von Willis Towers Watson allerdings höchst unterschiedliche Verteilungen. (Bild: Wichert) Neugeschäft in der privaten Altersvorsorge bringen im Wesentlichen unabhängige Vermittler, die Ausschließlichkeit oder Banken. Bei den laufenden und den Einmalbeiträgen zeigen neue Daten von Willis Towers Watson allerdings höchst unterschiedliche Verteilungen. (Bild: Wichert) mehr ...