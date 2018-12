Die erfolgreichsten Lebensversicherungs-Verkäufer

13.12.2018 – Die Ausschließlichkeit ist und bleibt der dominante Vertriebskanal im Neugeschäft der Lebensversicherer. Dies zeigt die aktuelle Vertriebswege-Studie für die Lebensversicherung von Willis Towers Watson. Makler und Mehrfachvertreter liegen an zweiter Stelle vor den Banken. Seit 2014 haben Makler und Mehrfachvertreter sowie die „Sonstigen Vertriebswege“ zugelegt. Einfirmenvertreter, Banken und der Direktvertrieb hatten hingegen Einbußen zu verzeichnen

Über den Vertriebsweg Einfirmenvermittler kam 2017 das meiste APE-Neugeschäft in die Bücher der Lebensversicherer auf dem deutschen Markt.

Dies zeigt die mittlerweile 19. Auflage der Vertriebswege-Studie für die Lebensversicherung, die das Beratungsunternehmen Willis Towers Watson gestern vorgestellt hat. Basis der Untersuchung sind die Informationen von Marktteilnehmern und Schätzungen von Willis Towers Watson für die Anbieter ohne Angaben.

Ausschließlichkeit an der Spitze

Der Anteil der Ausschließlichkeit am Neuzugang des vergangenen Jahres lag den Daten des Beratungsunternehmens zufolge bei fast einem Drittel. An zweiter Stelle liegen Makler und Mehrfachvertreter mit gut 29 Prozent.

Dahinter folgt der Bankenvertrieb mit über 28 Prozent Anteil. Der Direktvertrieb fällt mit rund drei Prozent Anteil kaum ins Gewicht, während die „Sonstigen Vertriebswege“ mit knapp sieben Prozent nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Kaum Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr

Größere Verschiebungen im Vergleich zum Vorjahr gab es nur bei den „Sonstigen Vertriebswegen“, deren Anteil um fast ein Drittel angestiegen ist. Hierbei handelt es laut Willis Towers Watson fast ausschließlich um fremdgeführtes Konsortialgeschäft.

Als Hintergrund für diese Entwicklung gibt das Beratungsunternehmen die Zunahme von Konsortialgeschäft im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) an. Nach Aussage von Henning Maaß, Leiter der Lebensversicherungs-Beratung bei Willis Towers Watson in Deutschland, sind Konsortien vor allem in der wachsenden bAV beliebt. Denn Firmenkunden wünschten die Verteilung von Garantien und Überschusskraft auf mehrere Schultern.

„Bei einer weiteren Verbreitung der bAV, beispielsweise durch das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz, ist auch mit weiter steigendem Konsortialgeschäft zu rechnen“, erwartet Maaß.

Makler holen kräftig auf

Auf Vierjahressicht zeigen sich recht deutliche Verschiebungen. Die Kurve der Einfirmenvertreter ging nach unten. Seit 2014 hat dieser Vertriebsweg fast zwei Prozentpunkte an Marktanteil eingebüßt.

Der Vorsprung auf die Makler und Mehrfachvertreter hat sich von über sieben auf nur noch etwa drei Prozentpunkte mehr als halbiert. Denn die unabhängigen Vermittler haben ihren Anteil am Neugeschäft im Betrachtungszeitraum um über zwei Prozentpunkte ausgebaut.

Der Vertrieb über den Bankschalter konnte den Negativtrend aus dem Vorjahr deutlich verlangsamen und büßte nur noch 0,3 Prozentpunkte Marktanteil ein. Während der Direktvertrieb weit über ein Drittel an Bedeutung verloren hat, legten die „Sonstigen“ um etwa zwei Drittel zu.

Neue Einteilung der Vertriebswege

Bei der 19. Auflage der Vertriebswege-Untersuchung hat Willis Towers Watson die Einteilung der verschiedenen Vertriebskanäle modifiziert. So wurde der vorher recht kleine Kanal „gebundener Strukturvertrieb“ je nach Ausrichtung auf die Einfirmenvermittler und die Makler aufgeteilt. Dadurch sind die aktuellen Werte nicht mehr mit denen aus früheren Veröffentlichungen vergleichbar.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) ist in seiner kürzlich veröffentlichten Vertriebswegestatistik 2017 zu teilweise anderen Ergebnissen gekommen. Hier liegen zwar auch die Einfirmenvertreter an erster Stelle. Nach APE folgen dahinter die Kreditinstitute vor den Maklern. Nach vermittelter Beitragssumme liegen die Makler klar vor den Banken (VersicherungsJournal 28.9.2018).

Die Differenzen resultieren unter anderem aus unterschiedlichen Definitionen des Bankenvertriebs. Während bei Willis Towers Watson der Ort entscheidend ist und alle Abschlüsse in Bankfilialen berücksichtigt werden, differenziert der Versichererverband danach, wer den Kunden berät – Bankangestellter oder Versicherungsvermittler.