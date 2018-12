Die erfolgreichsten Krankenversicherungs-Verkäufer

19.12.2018 – Die Ausschließlichkeit ist und bleibt der dominante Vertriebskanal im Neugeschäft der privaten Krankenversicherer. Dies zeigt der Vertriebswege-Survey Kranken 2017 von Willis Towers Watson. Makler und Mehrfachvertreter liegen mit respektvollem Abstand an zweiter Stelle. Auf Vierjahressicht betrachtet zeigt sich bei den Einfirmenvertretern und beim Direktvertrieb ein positiver Trend, bei den Maklern und Mehrfachvertretern, den Banken und dem Vertriebsweg GKV ein leicht negativer.

Nach der Lebensversicherung (VersicherungsJournal 13.12.2018) hat das Beratungsunternehmen Willis Towers Watson am Mittwoch auch seinen Vertriebswege-Survey Kranken 2017 veröffentlicht. Basis der mittlerweile zwölften Auflage der Untersuchung sind die Informationen von Marktteilnehmern und Schätzungen von Willis Towers Watson für die Anbieter ohne Angaben.

Markteinschätzung von Willis Towers Watson

Laut Willis Towers Watson haben die privaten Krankenversicherer 2017 nach zuvor drei relativ konstanten Jahren weniger Neugeschäft gezeichnet. Dabei falle der Rückgang in der Vollversicherung tendenziell stärker aus als in der Zusatzversicherung.

Die Marktentwicklung kommentiert Stefan Bause, Leiter Krankenversicherungs-Beratung bei Willis Towers Watson, wie folgt: „Die privaten Anbieter haben es bisher nicht geschafft, ihren möglichen Neukunden transparent und überzeugend zu vermitteln, wie man das Problem der Beitragssteigerungen langfristig angehen will.“

Um langfristig wieder mehr Fürsprecher für die private Krankenversicherung (PKV) in Deutschland zu gewinnen, reichten allgemeine Aussagen dergestalt nicht aus, dass die durchschnittliche Beitragsentwicklung in der PKV geringer als in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ausfalle (VersicherungsJournal 12.12.2018).

Bause sieht die Gesellschaften selber „in der Pflicht, ihren potenziellen Neukunden transparente und überzeugende Argumente zu liefern“.

Einfirmenvertreter an der Spitze

Klar dominierender Vertriebskanal im PKV-Neugeschäft (nach Monatssollbeiträgen) ist dem Survey zufolge die Ausschließlichkeit mit einem Anteil von fast 50 Prozent. Ein gutes Drittel des Neuzugangs kommt über Versicherungsmakler und Mehrfachvertreter in die Bücher der privaten Krankenversicherer.

Die übrigen Vertriebswege spielen nur eine untergeordnete Rolle. So kommen der Direkt- und der Bankenvertrieb auf Anteile von jeweils leicht über fünf Prozent. Nur in etwa halb so groß ist der Anteil der GKV. Die „Sonstigen Vertriebswege“ fallen mit klar unter einem Prozent so gut wie gar nicht ins Gewicht.

Nur Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr

Die Einfirmenvertreter blieben im vergangenen Jahr zwar klar unter dem Höchstwert aus dem Jahr 2015, konnten im Vergleich zu 2016 aber einen leichten Zugewinn verzeichnen. Die unabhängigen Vermittler büßten hingegen über einen Prozentpunkt ein und erreichten ihr schlechtestes Ergebnis auf Vierjahressicht gesehen.

Während der Vertrieb über den Bankschalter zwischen 2014 und 2017 ohne große Schwankungen jeweils knapp über der Fünf-Prozent-Hürde lag, zeigt die Kurve für den Direktvertrieb klar nach oben. Auf Vierjahressicht betrachtet stand ein Zuwachs von rund einem Drittel zu Buche. Der Vertriebsweg GKV legte zum zweiten Mal in Folge zu, nachdem es 2015 einen Rückgang um fast die Hälfte gegeben hatte.

Neue Einteilung der Vertriebswege

Bei der aktuellen Auflage des Vertriebswege-Surveys Kranken hat Willis Towers Watson, wie zuvor schon in der Lebensversicherung, die Einteilung der verschiedenen Vertriebskanäle modifiziert. So wurde der vorher recht kleine Kanal „gebundene Strukturvertrieb“ je nach Ausrichtung auf die Einfirmenvermittler und die Makler aufgeteilt. Dadurch sind die aktuellen Werte nicht mehr mit denen aus früheren Veröffentlichungen vergleichbar.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) ist in seiner kürzlich veröffentlichten Vertriebswegestatistik 2017 zu teilweise anderen Ergebnissen gekommen. Hier liegen zwar auch die Einfirmenvertreter an erster Stelle, allerdings mit einem deutlich höheren Anteil am Neuzugang (nach vermitteltem Monatsbeitrag). Für die Makler und Mehrfachvertreter errechnet sich ein deutlich kleinerer Anteil (VersicherungsJournal 28.8.2018).

Ein Vergleich der beiden Untersuchungen ist wegen zum Teil unterschiedlicher Definitionen der Vertriebswege nicht ohne Weiteres möglich. Während bei Willis Towers Watson der Ort entscheidend ist und alle Abschlüsse in Bankfilialen berücksichtigt werden, differenziert der Versichererverband danach, wer den Kunden berät – Bankangestellter oder Versicherungsvermittler. Zudem erfasst der GDV die Mehrfachvertreter separat.