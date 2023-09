Die enge Verbundenheit zur Kfz-Versicherung bröckelt

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Welche Unternehmen bieten am meisten fürs Geld? Dieser klassischen Verbraucherfrage geht eine aktuelle Studie nach. Vier Direktanbieter und zehn Versicherer stehen dabei in der Gunst der Konsumenten weit oben. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produkten, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit am besten ist. Der Neugeschäfts-Spitzenreiter landete auch in Sachen Qualität an erster Stelle. (Bild: Wichert) mehr ...

12.9.2023 –

In dem Segment geht mehr als die Hälfte des Geschäfts an nur drei Gesellschaften. Der Neugeschäfts-Spitzenreiter landete in Sachen Qualität nicht in der Top Drei. Insgesamt gab es im Vergleich zur letzten Umfrage nur wenige Rangveränderungen (Bild: Wichert) mehr ...