Die (Direkt-) Versicherer mit den treuesten Kunden

5.3.2024 – Die höchste Kundentreue gibt es nach einer Untersuchung von Servicevalue und Deutschland Test bei Cosmosdirekt (Direktversicherer) und der Allianz (Versicherer). Bei den Krankenkassen gewann die Barmer. Im Branchenvergleich landet die Assekuranz weit entfernt von den vorderen Plätzen.

Die Servicevalue GmbH hat erneut zusammen mit Deutschland Test, einer Marke der Focus-Money-Redaktions-GmbH, eine Untersuchung zur Kundentreue durchgeführt.

Insgesamt wurden 1.646 Unternehmen beziehungsweise Marken aus 104 Branchen bewertet. Die Gesamtzahl der Kundenurteile wird mit 492.206 angegeben.

Im Vorjahr wurden noch „über 657.000“ Urteile zu 2.208 Unternehmen aus 158 Branchen ausgewertet (VersicherungsJournal 7.3.2023). Im Jahr davor waren „über 653.000“ Stimmen zu 2.186 Unternehmen aus 185 Branchen (11.3.2022).

Pro Unternehmen und Marke mindestens 300 Kundenstimmen

Basis der Untersuchung ist der sogenannte Customer-Loyality-Score (CLS). Er wurde in einer Onlinebefragung im Januar 2024 ermittelt.

Zu der Befragung wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten. Pro Unternehmen beziehungsweise Marke wurden mindestens 300 Kundenstimmen angestrebt, wird zur Methodik erläutert.

WERBUNG

So wurde bewertet

Die konkrete Fragestellung der Studie war laut Servicevalue: „Im Folgenden sehen Sie eine Liste von Unternehmen. In Klammern dahinter ist jeweils der Branchenbezug angegeben. Wenn Sie in den letzten 24 Monaten bei einem dieser Anbieter für die genannte Branche Kunde waren beziehungsweise noch sind, geben Sie bitte an, ob Sie sich für diesen Anbieter bei einem erneuten Kauf- oder Vertragsinteresse wieder entscheiden würden.“

Insgesamt standen drei Antwortoptionen zur Auswahl:

„‚Ja, ich würde mich erneut für diesen Anbieter entscheiden‘,

‚Nein, ich würde mich nicht mehr für diesen Anbieter entscheiden‘,

‚Ich war dort in den letzten 24 Monaten nicht Kunde‘ (nicht auswertungsrelevant)“.

Die Unternehmen mit den höchsten Treuewerten

Im Ergebnis erhält man den Customer-Loyality-Score. Dieser entspricht dem Anteil „an aktuellen und ehemaligen Kunden (längstens zwei Jahre zurückliegend), bei denen es dem Anbieter gelungen ist, Kundentreue zu erzeugen“, wird zur Erläuterung ausgeführt.

Auf die höchsten Treuewerte kamen die Kette Drogerie Müller mit einem Score von 87,7 und Otto.de (Wirtschaftsbereich „Versandhändler – Generalisten“) mit einem Score von 86,6. „Als Branchen haben Lebensmittel-Discounter und Drogerien die treueste Kundschaft. Am geringsten von allen untersuchten Branchen ist die Kundentreue bei Kontaktlinsenversandhändlern und Autoteile-Shops“, erläutern die Studienautoren.

Allianz bei den Versicherern an der Spitze

In den folgenden Branchenrankings wurden diejenigen Unternehmen ausgezeichnet, die besser als der Branchenschnitt bewertet wurden. Wer über dem Durchschnitt des Branchenmittelwertes lag, bekam die Auszeichnung „hohe Kundentreue“. Wer wiederum über dem Durchschnitt der Gesellschaften mit „hoher Kundentreue“ lag, erhielt das Siegel „höchste Kundentreue“, heißt es in den Studienunterlagen (PDF, 103 KB).

Bei den Versicherern wurde an zehn (Vorjahr acht) Marktteilnehmer die Auszeichnung „höchste Kundentreue“ verliehen. Auf den besten „Customer-Loyality-Score“ von über 63 Prozent – das sind mehr als 20 Punkte weniger als beim Gesamtsieger – kamen hier die Allianz Versicherungen. Der Anbieter lag im Vorjahr noch an zweiter Stelle. Von sechs auf zwei nach oben ging es für die Debeka Versicherungen.

Auf den weiteren Plätzen

Den Bronzerang sicherten sich die VHV Versicherungen, die vor Jahresfrist noch Position acht belegt hatten. Auf Platz vier finden sich SV Sparkassenversicherungen wieder, die im Vorjahr noch die Spitzenposition innehatten. Den fünften Rang teilen sich die Advocard Rechtsschutzversicherung AG und die Huk-Coburg Versicherungen. Für Erstere ging es zwei Positionen nach oben, für Letztere um eine Stelle nach unten.

Dahinter folgen die ADAC Versicherungen (von fünf auf sieben) vor den DEVK Versicherungen (neu in der Spitzengruppe), den Generali Versicherungen (von drei auf neun) und Ergo Versicherungen (Neueinsteiger).

Cosmos erneut Branchensieger bei den Direktversicherern

Bei den Direktversicherern behaupteten die Cosmos Versicherungen erneut den Spitzenplatz – mit einem CLS von aktuell 63,6 Prozent. Dahinter folgt wie im Vorjahr die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt; 62,2 Prozent). Den Bronzerang sicherte sich die Admiraldirekt.de GmbH (neu in der Spitzengruppe; 61,4 Prozent) vor der Huk24 AG (von drei auf vier; 59,5 Prozent).

Bei den Krankenkassen setzte sich die Barmer (64,2 Prozent, von zwei auf eins) gegen die in die Top Drei aufgestiegene AOK Plus – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen (63,9 Prozent) und die weiterhin an dritter Stelle liegende DAK-Gesundheit (61,2 Prozent) durch. Der Vorjahressieger Techniker Krankenkasse fiel auf Position vier zurück.

Bei den Bausparkassen gewann die Wüstenrot Bausparkasse AG (56,6 Prozent) gegen die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (54,1 Prozent). Die Finanzvertriebe gehörten anders als im Vorjahr aktuell nicht zu den abgefragten Branchen.

Übersichten über alle Branchenrankings sowie methodische Hinweise sind auf dieser Internetseite zu finden.