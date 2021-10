Die besten Maklerportale

29.10.2021

Die Nordlight Research GmbH hat zusammen mit der Wert Eins GmbH Bekanntheit, Nutzung, Qualität und Weiterempfehlung von Maklerportalen untersucht. Die Stichprobengröße wird mit 599 Versicherungsmaklern angegeben, die zumindest gelegentlich Maklerportale nutzen. Auf dem Prüfstand standen die Portale von 20 großen Versicherungskonzernen von A wie Allianz Versicherungen bis Z wie Zurich Versicherungen.

Als ein Ergebnis wird herausgestellt, dass nur zwei der Akteure in Sachen Weiterempfehlung auf einen positiven NPS kamen. Dabei stand für die Haftpflichtkasse VVaG der mit Abstand größte Anteil an Fürsprechern (über die Hälfte) gleichwie der mit Abstand niedrigste Anteil an Kritikern (ein Sechstel) zu Buche. Der zweite Testkandidat mit mehr Promotoren als Detraktoren waren die VHV Versicherungen.

(Bild: Nordlight)

Hinsichtlich der Gesamtqualität bezüglich der „ausgezeichneten“ und „sehr guten“ Bewertungen setzten sich die Maklerportale von Haftpflichtkasse (67 Prozent) und von der VHV (63 Prozent) gegen die Wettbewerber durch. Das enge Rennen um den Bronzerang gewann die Allianz (46 Prozent) gegen der Alte Leipziger/Hallesche-Konzern (45 Prozent).

Nach Angaben der Studienautoren hatten die Befragten an der Einfachheit des Zugangs, am technisch einwandfreien Funktionieren und an der Datensicherheit der Portale nur wenig auszusetzen. Als häufig geäußerte Kritikpunkte werden aufgelistet:

„die generell eingeschränkte Benutzerfreundlichkeit (Usability) der Maklerportale,

die mangelnde Unterstützung im Verkaufsprozess (Ansprache, Beratung, Abschluss, Fehlerfreiheit),

fehlende Anpassbarkeit an individuelle Bedürfnisse und

[…] die schlechte Nutzbarkeit der Maklerportale im unmittelbaren Verkaufsgespräch mit den Kunden“.

Die Autoren teilten zu den Erwartungen der Vermittler mit: „Für die Zukunft wünschen die unabhängigen Vermittler von den Maklerportalen – neben einer generell stärkeren Unterstützung im Anbahnungs- und Verkaufsprozess – auf technischer Ebene vor allem bessere Schnittstellen für die Datenübernahme mit anderen Portalen und Verwaltungsprogrammen.“