Die beliebtesten Riester-Anbieter im freien Vertrieb

8.5.2020 – Bei der Vermittlung von Riester-Policen ist die Allianz der Favorit der unabhängigen Vermittler, wie die Asscompact Trends I/2020 zeigen. Dahinter folgen der Volkswohl Bund, die WWK und die Alte Leipziger.

2019 ist der von Versicherern, Fondsgesellschaften, Bausparkassen und Banken verwaltete Bestand an Riester-Verträgen netto – also unter Einberechnung der Kündigungen und Vertragsabgänge – zum zweiten Mal in Folge auf Jahressicht gesunken.

Das Minus betrug laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 70.000 Kontrakte und hat sich im Vergleich zu 2018 verzehnfacht. Die Verminderung betraf dabei nur die beiden Varianten Riester-Banksparpläne und -Versicherungen (VersicherungsJournal 23.4.2019).

Riester-Produkte im Absatz nur unteres Mittelfeld

Dies spiegelt sich auch im Geschäft der unabhängigen Versicherungsvermittler wieder. So landete die staatlich geförderte Vorsorgeform zuletzt nur im unteren Mittelfeld in der Absatzhitparade der Makler und Mehrfachvertreter. Dies haben die letzten Auflagen der quartalsweise erscheinenden Studienreihe Asscompact Trends gezeigt (9.3.2020, 6.12.2019, 17.9 2019).

Die Untersuchung von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH beruht auf einer Online-Umfrage von jeweils mehreren hundert unabhängigen Vermittlern. Die Nettostichprobengröße für die aktuelle Auflage I/2020 wird mit 407 angegeben.

Im Rahmen der Studie werden unter anderem auch die favorisierten Anbieter der unabhängigen Vermittler in 39 Produktkategorien ermittelt. Die Vermittler können ihre persönlichen Favoriten über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben.

Die Favoriten der unabhängigen Vermittler

Den Spitzenplatz sicherte sich die Allianz Lebensversicherungs-AG. Rund jeder fünfte Interviewte votierte für den Marktführer in Leben (8.4.2020, 21.4.2020).

In einem engen Rennen um den Silberrang setzte sich die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. mit jeweils hauchdünnem Vorsprung gegen die WWK Lebensversicherung a.G. und die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. durch. Auf die drei Gesellschaften entfiel jeweils etwa ein Achtel der Stimmen.

Auf- und Absteiger unter den Versicherern

Die Allianz verteidigte zum zweiten Mal in Folge die Spitzenposition, die sie seit zwei Quartalen alleine innehat. Der Volkswohl Bund findet sich erneut an zweiter Stelle wieder, nachdem er die Allianz hatte vorbeiziehen lassen müssen. Für die WWK ging es nicht weiter aufwärts, nachdem sie im Vorquartal die Alte Leipziger überholt hatte.

Jeweils vier Ränge verbessert haben sich die Deutsche Asset Management Investment GmbH (ehemals DWS – von neun auf fünf) und die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871 – von zehn auf sechs). Den größten Sprung nach oben machte die HDI Lebensversicherung AG, die sich vom 18. auf den zehnten Platz steigerte.

Diesen teilt sie sich mit der Condor Lebensversicherungs-AG, die drei Positionen abrutschte. Ebenfalls nach unten zeigt die Kurve bei der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. (von fünf auf acht), bei der Continentale Lebensversicherung AG (von fünf über sechs auf sieben) sowie bei der Neuen Bayerischen Beamten Lebensversicherung AG (von sechs über acht auf neun).

Weitere Studiendetails

Gründe für die Favoritennennungen werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Der 164-seitige Berichtsband der Asscompact Trends I/2020 kostet 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.