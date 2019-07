Die beliebtesten Riester-Anbieter aus Maklersicht

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Der Absatz der staatlich geförderten Altersvorsorge gerät immer mehr ins Stocken. An welche Gesellschaften unabhängige Vermittler am häufigsten Riester-Policen vermitteln, zeigt eine aktuelle Untersuchung. (Bild: Wichert) mehr ...

20.7.2016 –

Der Absatz von staatlich geförderten Vorsorgeprodukten ist zuletzt deutlich ins Stocken geraten. Wie der unabhängige Vertrieb die Zukunft in diesem Segment einschätzt und an welche Gesellschaften am häufigsten Riester-Policen vermittelt werden, zeigen zwei aktuelle Untersuchungen. (Bild: Wichert) mehr ...