Die beliebtesten BU-Versicherer aus Maklersicht

23.7.2018 – Die Alte Leipziger ist und bleibt der uneingeschränkte Favorit der unabhängigen Vermittler, wenn es um die Vermittlung von Berufsunfähigkeits-Policen geht. Dahinter folgen dicht beieinander die Swiss Life und der Volkswohl Bund, wie aus den Asscompact Trends II/2018 hervorgeht. Einen großen Sprung nach oben machte die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG.

Unabhängige Vermittler sind schon seit vielen Jahren der dominierende Vertriebsweg in der selbstständigen Berufsunfähigkeits-Versicherung (SBU). Laut dem aktuellen, inzwischen 18. Vertriebswege-Survey Leben des Beratungsunternehmens Willis Towers Watson kam 2016 weit über die Hälfte des SBU-Neugeschäfts (nach APE) über diesen Vertriebsweg in die Bücher der Lebensversicherer (VersicherungsJournal 12.1.2018).

Große Bedeutung für unabhängige Vermittler

Die große Bedeutung des BU-Geschäfts für Makler und Mehrfachvertreter wird auch in anderen Untersuchungen ersichtlich, die auf Befragungen von jeweils mehreren Hundert unabhängigen Vermittlern basieren.

Nach der im Frühjahr veröffentlichten Asscompact-„Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2018“ sind die Courtageeinnahmen in diesem Bereich bei etwa vier von zehn Befragten höher ausgefallen als im Jahr zuvor, bei insgesamt jedem achten sogar deutlich. Rund zwei von drei Vermittlern rechnen sogar mit einem „viel besseren“ oder „eher besseren“ Produktabsatz in den nächsten Jahren (VersicherungsJournal 3.5.2018).

Dies deckt sich mit den Ergebnissen der quartalsweise erscheinenden Studienreihe Asscompact Trends, die ebenfalls von der BBG Betriebsberatungs GmbH und IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH herausgegeben wird.

In den letzten Auflagen gehörte die BU-Versicherung immer zur Top Fünf in der Produkthitparade des freien Vertriebs. Bis zu zwei Drittel der Befragten berichteten von einem „(sehr) gut“ gelaufenen BU-Geschäft (VersicherungsJournal 13.6.2018, 2.3.2018, 11.12.2017).

Die Vermittlerfavoriten unter den BU-Anbietern

Im Rahmen der Asscompact Trends werden die unabhängigen Vermittler auch gefragt, welche Gesellschaften aus eigener Sicht die Top-Anbieter in der BU-Versicherung und diversen anderen Produktkategorien sind. Dabei konnten die Makler und Mehrfachvertreter ihre persönlichen Favoriten in den einzelnen Produktlinien über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben.

In der BU-Versicherung liegt in der aktuellen Auflage II/2018 die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. mit riesigem Vorsprung auf dem Spitzenplatz. Fast jede vierte der insgesamt 439 Favoritennennungen in dieser Produktgattung entfiel auf die Gesellschaft aus Oberursel.

An die Alte Leipziger vermitteln unabhängige Vermittler übrigens auch das meiste Geschäft (VersicherungsJournal 3.5.2018). Auch in Sachen Weiterempfehlungs-Bereitschaft liegt die Gesellschaft aus Oberursel an der Spitze (VersicherungsJournal 14.5.2018).

Auf Rang zwei folgt die Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland mit einem etwas mehr als halb so großen Anteil. Platz drei sicherte sich die Allianz Lebensversicherungs-AG mit knappen Vorsprung vor der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. Die beiden letztgenannten Gesellschaften nannte jeweils in etwa jeder elfte Befragte als Favoriten.

Aufsteiger und …

Während es auf den ersten beiden Positionen schon seit vielen Quartalen keine Veränderung gab, verbesserte sich die Allianz vom sechsten Platz vor drei Quartalen über Rang fünf in den beiden vorangegangenen Quartalen auf den aktuell dritten Platz. Dadurch zog die Allianz am Volkswohl Bund vorbei.

Ebenfalls nach oben zeigt die Kurve der Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, die sich aktuell an fünfter Stelle wiederfindet. Drei Quartale zuvor lag die Gesellschaft mit angelsächsischen Wurzeln noch auf Position acht (VersicherungsJournal 10.10.2017).

Einen noch größeren Sprung nach oben machte die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG (die Bayerische), die sich in den letzten vier Studienauflagen vom 19. über den 15. und 13. Rang auf die aktuell zehnte Position verbesserte. Die Bayerische liegt gleichauf mit der Condor Lebensversicherungs-AG, für die es von 14 auf zehn aufwärts ging. Vom zehnten auf den neunten Rang verbesserte sich die Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

… Absteiger in der Beliebtheitsskala

Abwärts ging es für die Continentale Lebensversicherung AG (von vier auf sechs) sowie für die Nürnberger Lebensversicherung AG (von sechs auf sieben), während die Lebensversicherung von 1871 a.G. (LV 1871) zum zweiten Mal ihren achten Platz verteidigte. Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Die Studie „Asscompact Trends II/2018“ kann für 1.368,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.