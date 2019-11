Die bekanntesten Marken der Versicherer im Netz

5.11.2019 – Von 20 untersuchten Versicherern sind im Netz bei den deutschen Verbrauchern Allianz und Huk-Coburg die vertrautesten Marken. Mit Abstand folgen Ergo, Cosmosdirekt und Axa. Das zeigt eine Studie der Berliner Digitalagentur Mediaworks.

In der vergleichenden Studie „Die Superversicherer – die digitalen Customer Journeys der Versicherer im Mediaworx-Vergleich“ analysiert die Berliner Digitalagentur Mediaworx Berlin AG die aktuelle Kundenreise.

Das Unternehmen will den Status quo der Gesellschaften und künftige Potenziale aufzeigen sowie die aktuellen „Best-Practice-Beispiele der Branche“ vorstellen. „Kundenzentrierung ist wesentlicher Bestandteil, weshalb die digitale Customer Journey der Versicherer den roten Faden der Studie bildet“, heißt es in der Ankündigung.

Zur Methodik

Für die Berater von Mediaworx besteht die Kundenreise aus folgenden vier Phasen und entsprechenden Fragestellungen:

Awarness: Wie und wie gut werden der Versicherer und seine Produkte im Internet gefunden?

Consideration: Wie und wie gut werden potenzielle Kunden bei Entscheidungen unterstützt?

Conversion: Wie und wie gut wird der Abschluss unterstützt?

Service-Experience: Wie und wie gut wird Kunden geholfen?

Je nach Fragestellung wählten die Studienautoren die passende Erhebungsmethode aus. Sie verwendeten dabei nach eigenen Angaben klassische Analytics-Methoden, Expertenauswertung und qualitative Nutzerbefragungen. Die jeweiligen Methoden sowie die etwaigen Bewertungskriterien werden in den Studienunterlagen zu den Teilauswertungen dargestellt und erklärt.

Für die genannten Phasen gibt es teils mehrere Top-Platzierte. Den Resultaten liegen laut Mediaworx quantitativ und qualitativ erhobene Daten der vergangenen zwölf Monate zugrunde.

Die Studienteilnehmer

Im ersten und vergleichenden Teil der Studie stellen die Berater die Leistungen von 20 Versicherern in 19 Themenfeldern gegenüber. Bei zwölf der Unternehmen haben sie zusätzlich zwei Themen qualitativ erforscht.

In der Studie untersuchte Mediaworx „20 der bekanntesten Allgemeinversicherer Deutschlands“, wie es in den Studienunterlagen heißt. Folgende Versicherer und ihre Websites wurden unter die Lupe genommen (in alphabetischer Reihenfolge):

Die bekanntesten Versicherer-Marken online

Der offensichtlichste Weg für Kunden, um zu einem Unternehmen und seinen Produkten zu gelangen, sei die Kontaktaufnahme „zu einer gedanklich verankerten Marke“. Online bedeute das, „dass Kunden ohne größere Umwege die Unternehmens-Website ihres präferierten Versicherers aufrufen“, heißt es in den Studienunterlagen.

Zur Messung dieses Verhaltens setzte Mediaworx zwei Bewertungsparameter an: erstens die Anzahl der Markensuchen bei Google nach einem speziell entwickelten Branchenmonitoring-Tool und zweitens die Direkteingabe der Website in den Browser. Das Ergebnis ergibt sich aus der Gesamtpunktzahl und orientiert sich an dem Versicherer mit der höchsten Punktzahl (100 Prozent) erhält.

Oberes Viertel der bekanntesten Versicherer

Da die 20 ausgewählten Versicherer von Mediaworx laut Branchen-Monitorings von mehr als 200 Versicherern ohnehin zum oberen Viertel der bekanntesten Versicherer gehören, sei das Gesamtergebnis auch nach unten hin (bis 76 Prozent) abgegrenzt. Einen Wert von 76 Prozent erreichten die Basler und die Bayerische.

Laut Auswertung sind die Allianz (100 Prozent) und die Huk-Coburg (94 Prozent) mit Abstand die bekanntesten Versicherungsmarken. Bei der Direkteingabe haben die Münchener die Nase weit vorne.

Versicherer im Vergleich: Markenbekanntheit online Versicherer Google-Suche nach der Marke im Jahr* Direkteingabe der Website in Browser im Jahr* Summe* Wertung** Allianz 6,4 Mio. 14,4 Mio. 20,8 Mio. 100 Huk-Coburg 9,6 Mio. 6,5 Mio. 16,1 Mio. 94 Ergo 3,9 Mio. 5,7 Mio. 9,7 Mio. 87 Cosmosdirekt 2,1 Mio. 6,5 Mio. 8,6 Mio. 85 Axa 2,0 Mio. 5,8 Mio. 7,8 Mio. 84

