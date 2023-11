Die 100 wertvollsten Marken 2023

22.11.2023 – Die Allianz hat sich im aktuellen Interbrand-Ranking weiter vom Rivalen Axa abgesetzt. Das wertvollste deutsche Logo bleibt unangefochten der Stern von Mercedes-Benz. Aber auch BMW schaffte es in diesem Jahr unter die Top Ten.

Die weltweit tätige Markenberatung Interbrand, eine Einheit der Omnicom Group, Inc., hat zum 24. Mal die 100 wertvollsten Marken ermittelt. Für die Analyse flossen laut Angaben des Unternehmens die folgenden drei Aspekte ein:

die finanzielle Leistung der Produkte oder Dienstleistungen,

die Rolle der Marke bei Kaufentscheidungen und

die Wettbewerbsstärke der Marke und ihre Fähigkeit, Loyalität und damit nachhaltige Nachfrage und Gewinn in der Zukunft zu schaffen.

Den Untersuchungszeitraum für die vorliegende Auswertung gibt Interbrand vom Juni 2022 bis Mai 2023 an.

Tech-Trio auf dem Siegerpodest

Die wertvollsten Brands sind im laufenden Jahr und in dieser Reihenfolge: Apple, Microsoft und Amazon. Die zwei IT-Konzern und der Onlinehändler konnten, wie in den drei Vorjahren, ihren Status als die drei wertvollsten Marken der Welt behaupten (VersicherungsJournal 22.10.2021, 21.10.2020). Google blieb auf Platz vier stehen.

Der Wachstumskurs der 100 wertvollsten Marken der Welt stagniert allerdings: Spitzenreiter Apple legte nur noch um vier Prozent zu und wird im Ranking von Interbrand mit einem Wert von knapp 503 Milliarden US-Dollar geführt. Microsoft wuchs mit 14 Prozent zweistellig (auf knapp 317 Milliarden Dollar), während Amazon gerade mal ein Prozent zulegt (277 Milliarden US-Dollar).

Die Werte werden in US-Dollar angegeben, um vor dem Hintergrund von Wechselkursschwankungen die Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Im aktuellen Ranking der Markenberatung Interbrand konnten die Top-100 insgesamt nur um sechs Prozent zulegen – nach einem Plus von 16 Prozent im Vorjahr (4.11.2022). Addiert haben die 100 stärksten Unternehmen immer noch einen Wert von fast 3,3 Billionen US-Dollar.

Allianz steigt auf Rang 31 auf, Axa verliert Boden

Zwei deutsche Marken schafften es unter die ersten zehn Konzerne: Mercedes-Benz (Platz sieben) und die Bayerischen Motoren Werke (BMW auf Platz zehn). Die Stuttgarter legten um neun Prozent auf über 61 Milliarden US-Dollar zu, die Münchener sogar um zehn Prozent auf über 52 Milliarden US-Dollar. Die Softwareschmiede SAP folgt auf Platz 20 mit einem Wert von über 33 Milliarden US-Dollar.

Als erster Versicherungskonzern sicherte sich die Allianz SE den 31. Rang, im Vorjahr war es Platz 34. Der deutsche Platzhirsch legte in der Auswertung um zwölf Prozent zu, Interbrand gab den Markenwert mit knapp 21 Milliarden US-Dollar an.

„Zum fünften Mal in Folge wurde die Allianz im Interbrand-Ranking ‚2023 Best Global Brands‘ zur weltweit führenden Versicherungsmarke gekürt. Zum ersten Mal überhaupt hat die Allianz die 20-Milliarden-Dollar-Marke im Markenwert überschritten“, teilen die Münchener hierzu nicht ohne Stolz in einer Pressemitteilung auf ihrer Webseite mit.

Der zweite Versicherer, der es, wie in den Vorjahren, in die Auswertung schaffte, ist die Axa SA. Der ewige Rivale steht nicht so gut da wie die Allianz. Die Franzosen stiegen einen Platz ab (44) und konnten nur um vier Prozent auf 16,4 Milliarden US-Dollar zulegen.

Weitere Rankings für den globalen und den deutschen Markt

Die asiatischen Versicherer fehlen in der Auswertung von Interbrand. Globale und kontinentale Rankings zum Markenwert publiziert im Jahresturnus auch das international tätige Beratungsunternehmen Brand Finance plc (28.9.2023). Hier steht die chinesische Ping An mit einem Markenwert von rund 32,3 Milliarden US-Dollar an der Spitze (23.3.2023).

Die Yougov Deutschland AG hat für das Handelsblatt ein weiteres Mal Deutschlands „Marken des Jahres“ gekürt. Aus Sicht der Verbraucher sind die Huk-Coburg Versicherungen die hervorstehende Versicherermarke 2022 (21.11.2023). Hinter dem Spitzenreiter reiht sich die Allianz vor den ADAC Versicherungen (erneut an dritter Stelle) ein. Dahinter folgen die Huk24 AG und die Ergo Versicherungen.

Die stärksten Versicherermarken haben kürzlich auch die Marktforscher der Splendid Research GmbH in einer Umfrage unter Verbrauchern ermittelt (30.10.2023).