Deutscher Fairness-Preis: Dies sind die Sieger aus der Versicherungsbranche

30.10.2025 – Mit dem „Deutschen Fairness-Preis 2025“ haben Disq und NTV in 13 Versicherungskategorien 36 Unternehmen aus der Assekuranz ausgezeichnet. In zwei Segmenten zu den prämierten Akteuren gehören nur Allianz, Debeka und Europa. Ausgezeichnet wurde jeweils das Spitzentrio.

Die Disq Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG hat Ende Oktober im Auftrag der NTV Nachrichtenfernsehen GmbH den „Deutschen Fairness-Preis 2025“ vergeben – aktuell in 70 Kategorien.

Methodik und Bewertung

Die Studie basiert auf einer Befragung von erwachsenen Verbrauchern über ein Online-Access-Panel mit einem standardisierten Fragebogen. Zwischen März und Juli nahmen 66.626 Personen an der Umfrage teil. Die Mitwirkenden konnten jeweils ein Unternehmen pro Kategorie bewerten, zu dem sie in den vergangenen zwölf Monaten Kontakt oder dessen Produkte sie genutzt hatten.

Bewertungskategorien waren das Preis-Leistungs-Verhältnis (40 Prozent Gewichtung für die Gesamtnote), die Zuverlässigkeit (30 Prozent), die Transparenz (20 Prozent) sowie die Weiterempfehlungsbereitschaft (zehn Prozent).

Die Zufriedenheitswerte wurden auf einer Skala mit fünf Ausprägungen erhoben, die in ein Punktesystem von null bis 100 überführt wurden. In die Einzelauswertung kamen nur solche Firmen, die mindestens 80 Kundenmeinungen erreichten. Dies traf auf 822 der 1.185 Testkandidaten zu.

Die Sieger bei der Direkt- und den Versicherern mit Vermittlernetz

Insgesamt 13 der abgefragten Segmente hatten Versicherungsbezug. Bei den Versicherern mit Vermittlernetz kletterten die Debeka Versicherungen um einen Rang nach oben auf den Spitzenplatz. Sie gingen mit 81,2 Punkten vom Platz.

An zweiter Stelle rangieren mit 80,7 Zählern die DEVK Versicherungen, die zuvor dreimal in Folge von ganz oben gegrüßt hatten (VersicherungsJournal 17.10.2024, 20.10.2023, 24.10.2022). Den Bronzerang unter den 17 namentlich genannten Akteuren verteidigten die Huk-Coburg Versicherungen (79,9 Punkte).

Unter den 14 aufgeführten Direktversicherern schnitt zum vierten Mal in Folge die Huk24 AG am besten ab (80,8 Zähler). Aufs Treppchen schafften es in unveränderter Reihenfolge auch die Cosmos Versicherungen (80,0) und die Europa Versicherungen (79,6).

Allianz siegt in der BU-Versicherung, Alte Leipziger bei Rentenversicherungen

Im Segment Berufsunfähigkeitsversicherungen (BU-Versicherungen) ließ die Allianz Lebensversicherungs-AG mit 76,5 Punkten alle Wettbewerber hinter sich. Das Unternehmen hatte es vor Jahresfrist nicht aufs Siegerpodest geschafft.

Dahinter folgen in nun umgekehrter Reihenfolge die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (76,3) und die Nürnberger Lebensversicherung AG (75,7). Nicht mehr zum Spitzentrio gehört die zuvor mehrfach siegreiche Swiss Life Lebensversicherung SE.

Einen neuen Spitzenreiter gab es auch in der Kategorie Rentenversicherungen, in der die Vorjahreszweite Europa gewann (78,0 Zähler). Neuerdings auf dem Siegertreppchen stehen die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871; 77,7) an zweiter und die Continentale Lebensversicherung AG (77,5) an dritter Stelle.

Aus der Top Drei herausgefallen sind die Vorjahressiegerin Alte Leipziger sowie die letztjährige Dritte, die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G.

Die Gewinner unter den Krankenversicherern

In der Kategorie private Krankenversicherer (PKV) ließ die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK; 79,4 Punkte) wiederum die Debeka (78,1) hinter sich. Die Allianz Private Krankenversicherungs-AG (77,9) verdrängte die Hansemerkur Krankenversicherung AG (77,7) aus der Top Drei.

Bei den Krankenkassen schob sich die Techniker Krankenkasse (79,4 Zähler) von zwei auf eins nach oben. Neu in das Spitzentrio schafften es die Handelskrankenkasse (HKK; 78,9) und die BKK Firmus (78,1). Nicht mehr zum Spitzentrio gehören die Vorjahressiegerin Viactiv Krankenkasse sowie die AOK Plus – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen.

Weitere Sieger aus der Assekuranz

Bei den Rechtsschutzversicherern verteidigte die Örag Rechtsschutzversicherungs-AG die Spitzenposition (79,1 Punkte). Dahinter folgt eine Position besser als vor Jahresfrist die DMB Rechtsschutz-Versicherung AG (78,2) vor der nach einem Jahr Abstinenz wieder in die Top Drei zurückgekehrten Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG (77,5). Herausgefallen aus der Spitzengruppe ist Advocard Rechtsschutzversicherung AG.

Bei den Reiseversicherungen machte erneut die BD24 Berlin Direkt Versicherung AG das Rennen (77,9 Zähler). Dahinter folgen die im Vorjahr nicht unter den drei Besten platzierten Akteure Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA; 77,3) und die Travelprotect GmbH (77,1). Nicht mehr auf dem Siegerpodest stehen die URV – Union Reiseversicherung AG und die Envivas Krankenversicherung AG.

Der Assekuradeur Panda Insurtech GmbH wiederholte den Branchensieg im Segment Tierversicherungen (79,6 Punkte). Dahinter folgen in umgekehrter Reihenfolge zum Vorjahr die Uelzener Allgemeine Versicherungsgesellschaft a.G. (78,3) und Balunos, eine Marke der IAS Internationale Assekuranz-Service GmbH (77,9).

Drei neue Bewertungssegmente

In der neuen Kategorie Cyberversicherungen gewann die Zurich Insurance Europe AG (78,8 Zähler) vor der Gothaer Allgemeine Versicherung AG (77,8) und dem LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. (77,0).

Im ebenfalls neuen Segment Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen lautet die Reihenfolge Adam Riese GmbH (80,3 Punkte) vor Häger Versicherungsverein a.G. (78,3) vor Ammerländer Versicherung VVaG (78,1).

In der neu eingeführten Kategorie Sterbegeldversicherungen setzte sich die Signal Iduna Lebensversicherung AG (80,9 Zähler) gegen die Huk-Coburg-Lebensversicherung AG (80,3) und die Allianz (80,0) durch.

Pantaenius ist fairster Versicherungsvermittler

Bei den Versicherungsmaklern gewann erneut die Pantaenius GmbH (77,5 Punkte). Auf dem Siegertreppchen landeten auch das Maklernetzwerk Gossler, Gobert & Wolters Assekuranz-Makler GmbH (GGW, 76,5 Zähler; von drei auf zwei) sowie die Funk-Gruppe (76,3). Letztere verdrängte die Hoesch & Partner GmbH aus dem Spitzentrio.

Eine Übersicht über die Top Drei aus allen 70 Kategorien kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Dort sind auch die Branchenrankings mit allen Testkandidaten (ab Platz vier jeweils in alphabetischer Reihenfolge) zu finden.