Der Provisionsdeckel erregt die Gemüter

3.4.2019 – Der Referentenentwurf zum „Gesetz zur Deckelung der Abschlussprovisionen von Lebensversicherungen und von Restschuld-Versicherungen“ aus dem Bundesfinanzministerium hat ein gewaltiges Leserecho hervorgerufen. In den Zuschriften wurde Kritik geübt, Ursachenforschung betrieben und Auswege aufgezeigt.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat Ende März einen Referentenentwurf zum „Gesetz zur Deckelung der Abschlussprovisionen von Lebensversicherungen und von Restschuld-Versicherungen“ vorgelegt. Dabei hat sich das Ministerium an den bereits im vergangenen Frühjahr veröffentlichten Vorschlägen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) orientiert.

Demnach soll es für Restschuldpolicen einen starren Deckel von 2,5 Prozent des Bruttobeitragsvolumens geben. Bei Lebensversicherungen kann dieser ebenfalls grundsätzlich geltende Satz auf vier Prozent erhöht werden, sofern der Vermittler bestimmte Qualitätskriterien erfüllt (VersicherungsJournal Medienspiegel 10.4.2018, VersicherungsJournal 13.4.2018).

Der Referentenentwurf sieht vor, dass die Lebensversicherer über Qualitätsmerkmale einen Katalog festlegen sollen, der Provisionen bis zu vier Prozent ermöglichen kann. Als Merkmale werden beispielhaft eine geringe Stornoquote, eine kleine Anzahl von Beschwerden oder eine hochwertige und umfassende Beratung des Vermittlers genannt (VersicherungsJournal 29.3.2019)

Kritik von Branchenverbänden

Verschiedene Branchenverbände wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) und der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) haben mehr oder weniger starken Nachbesserungsbedarf angemeldet (VersicherungsJournal 28.3.2019).

Der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V., der Votum Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V. und die Bundes-Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Versicherungsmakler haben sich bereits im Vorfeld klar gegen eine gesetzliche vorgeschriebene Provisionsbegrenzung positioniert.

Zur Untermauerung haben die Verbände Gutachten bei zwei renommierten Rechts-Professoren in Auftrag gegeben. Diese melden im Ergebnis erhebliche verfassungs- beziehungsweise europarechtliche Bedenken bei Einführung eines Provisionsdeckels an (VersicherungsJournal 13.2.2019).

BdV zeigt sich „entsetzt“

Auch der Bund der Versicherten e.V. (BdV) hat sich – mit „Entsetzen“ – zu Wort gemeldet. Für BdV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein bedarf der Gesetzesentwurf einer intensiven Analyse und Diskussion. Er moniert insbesondere, dass die Lebensversicherer letztlich sogar noch höhere Provisionen auskehren dürften, als nach einer strengen aufsichtsrechtlichen Auslegung jetzt erlaubt sei.

Unterm Strich wird die Position der versicherten Personen wieder einmal geschwächt. BdV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein

Weiterer Kritikpunkt: „Es ist ein Unding, dass reine Rentenverträge ohne Kapitalwahlrecht, wie etwa die Rürup-Rente, anscheinend außen vor bleiben sollen“, so Kleinlein. Die Regelungen zur Restschuldversicherung hält er zudem für „bei weitem nicht ausreichend“. „Unterm Strich wird die Position der versicherten Personen wieder einmal geschwächt“, lautet das Fazit des BdV-Vorstandssprechers.

Kontroverse Diskussionen

Unter den Lesern des VersicherungsJournals hat das Thema kontroverse Diskussionen ausgelöst. So findet etwa die Versicherungsmaklerin Gabriele Fenner, dass die Provisionssätze bereits auf ein vertretbares Maß reduziert worden seien.

„Das BMF wäre gut beraten, einmal Gedanken zur Begrenzung von Vorstandseinkommen, Anrechnung von Abgeordneten-Zusatzeinkommen bei den Diäten, höhere Besteuerung von Kapitalerträgen, Vermögensteuer, allgemeinen Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung und Krankenversicherung und vieles anderes mehr zu entwickeln“, schreibt Fenner in ihrem Kommentar.

Stattdessen stürze man sich auf eine Berufsgruppe, die keine einflussreichen Interessenvertretungen habe und leider von den Versicherungskonzernen kaum Unterstützung finde. Denen sei nämlich Internetmassenverkauf ohnehin wichtiger als umfangreiche Kundenberatung, so die Meinung der Maklerin.

Wie in der Vergangenheit oft bestätigt, regelt der Markt die Vertriebskosten. Wilfried Hartmann

Mit Kritik spart auch der Leser Wilfried Hartmann nicht. Er moniert in seinem Leserbrief die „Gängelungswut gelangweilter Politiker“ und zeigt sich überzeugt, dass so gut wie nichts in Sachen Provisionsdeckelung erreicht werde.

„Wenn es nicht die Provision sein soll, sind es eben diverse Kostenzuschüsse für Werbung, Büro und so weiter. Wie in der Vergangenheit oft bestätigt, regelt der Markt die Vertriebskosten“, so Hartmann.

Deckel als Folge früherer Exzesse und Umdeckerei

Einige Leser haben auch Ursachenforschung betrieben. Nach Ansicht von Achim Hülsbruch hat sich die Branche durch einige obszöne Exzesse angreifbar gemacht. „Dass nur einige wenige daran beteiligt waren, macht das nicht besser, und es ist deshalb kein Wunder, dass sich die Politik aufgerufen fühlt, einzugreifen“, so Hülsbruch in seiner Leserzuschrift

Für den Leser Hubert Gierhartz liegt das Problem in der „unsäglichen Umdeckerei. Da werden gute Verträge gekündigt, um neue Verträge abzuschließen, nur mit einem Ziel, neue Provisionen zu generieren.

Das ist an der Tagesordnung, und man sollte sich einmal die Vertriebswege anschauen, die hier besonders aktiv sind. Der Verbraucher ist der Verlierer, und das vielfach aus Unwissenheit, schreibt Gierhartz in seinem Kommentar.

Auch Stellen im Innendienst gefährdet

Größtenteils einig sind sich die vorgenannten Leser darin, dass sich der Vermittlerschwund (VersicherungsJournal 11.1.2019) durch den Provisionsdeckel weiter beschleunigen wird. Der frühere Gewerkschaftsfunktionär Richard Sommer (VersicherungsJournal 13.5.2014, 9.4.2018) weist darauf hin, dass auch Arbeitsplätze im Innendienst gefährdet seien.

„Wer will, dass das Vermittlersterben weitergeht und weniger Neugeschäft auch die Innendienst-Arbeitsplätze in den Agenturen und in den Verwaltungen der Versicherungs-Unternehmen gefährdet, übersieht, dass jede erfolgreich vermittelte Versicherungspolice auch die Gesellschaft vor Risiken schützt, für die unter Umständen sonst wir gemeinsam in Anspruch genommen werden“, erläutert Sommer in seinem Leserbrief.

„So denn, schauen wir in die Zukunft der digitalen, menschfreien und papierlosen Beratung und Vermittlung. Amazon, Google, Facebook und Co. sind ja auf dem besten Weg“, kommentiert der Leser Jörg Stutte das Thema Provisionsdeckel.

Mit etwas Kreativität können Vermittler sehr gut den Provisionsdeckel in der Lebensversicherung umgehen. Peter Schramm

Kreativität ist gefordert

„Mit etwas Kreativität können Vermittler sehr gut den Provisionsdeckel in der Lebensversicherung umgehen“, meint der Sachverständige und Aktuar Peter Schramm.

Der Provisionsdeckel beziehe sich stets auf die anfängliche planmäßige Beitragssumme bis Ablauf, und zwar der planmäßigen Bruttobeiträge. „Den Ablauftermin beim 45-Jährigen auf Alter 85 zu legen mit Abrufoption zum Beispiel im Alter 65, statt von Beginn an vielleicht sinnvoller auf Endalter 65 mit Verlängerungsoption, kann die Provision bereits verdoppeln“, erläutert Schramm.

In seiner Leserzuschrift zählt der Sachverständige und Aktuar weitere „kreative“ Möglichkeiten für den Vertrieb auf.