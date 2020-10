Den Kunden mit Service überraschen

28.10.2020 – Über ihre Erfahrungen, online-affine junge Menschen über Social-Media-Kanäle anzusprechen, berichtete Maklerin Franziska Zepf auf der DKM. Im Idealfall bucht ein Interessent mittels Smartphone einen Termin und die weitere Abwicklung erfolgt online. Sie überrascht online wie offline ihre Klientel mit unerwartetem Service. Der größte Vorteil des Online-Service ist die Zeitersparnis, der größte Nachteil die fehlende Kundenbindung. Auch die Zusammenarbeit mit Versicherern funktioniert zeitsparend elektronisch – von der Angebotseinholung bis zu digitalen Unterschriften.

Franziska Zepf, Inhaberin der Premius Makler für Versicherungen & Finanzen, hat ihre Zielgruppe genau im Blick: „Junge Menschen, die auf online stehen“. Viele gewinnt sie über Instagram und Facebook. Als reine online-Maklerin bezeichnet sie sich dennoch nicht. Für die Vorstellung ihres Geschäftsmodells auf der DKM gab es viel virtuellen Beifall.

Lob hatte sie auch schon vor einem Jahr auf der Messe erhalten. Sie wurde mit dem dritten Platz beim Jungmakler-Award (VersicherungsJournal 25.10.2019) und dem OMGV-Award (VersicherungsJournal Medienspiegel 25.10.2019) ausgezeichnet.

Interessenten ansprechen über Instagram

Zu Beginn ihres Vortrags stellte die Maklerin klar: „Alles zu digitalisieren, ist in einigen Betrieben Arbeitsbeschaffung.“ Nach ihrer Erfahrung ist die richtige Mischung aus online und offline auch bei online-begeisterten Kunden entscheidend für die Zufriedenheit und langfristige Bindung.

Auf diese Zielgruppe ist das Unternehmen mit allen seinen Prozessen ausgerichtet. „Akademiker und Rentner erreichen wir möglicherweise eher nicht“, erklärte sie unumwunden. Ihr wichtigster Kanal, um neue Versicherungsnehmer anzusprechen, ist Instagram. Bei Facebook sei das Interesse geringer.

Wie und wo dann ein Termin vereinbart wird und ob die Beratung via Bildschirm oder persönlich im Büro erfolgt, entscheidet der Interessent. Das gilt ebenso für die erforderlichen Unterschriften, das Bereitstellen von Informationen und die Kommunikation: Je nach Kundenwunsch können alle Schritte sowohl online als auch im Büro umgesetzt werden.

Variante 1: Möglichst alles online

Variante 1: Möglichst alles online

Im Idealfall bucht ein Interessent mittels seines bevorzugten Kommunikationsgeräts direkt einen Termin. Bei Premius Makler wird am häufigsten das Smartphone genutzt. Möglichst online und ohne Medienbrüche sollte der Prozess weitergehen: virtuelle Beratung, digitale Unterschriften und Datenbereitstellung via App.

„Ich kenne viele Kunden nur über Bildschirm", fasste Franziska Zepf zusammen. „Der größte Vorteil ist die Zeitersparnis während des Verkaufsprozesses." Es entfallen nicht nur Fahrzeiten, sondern auch der übliche Small-Talk. Wer den Weg zum Vermittler online sucht, kommt in der Regel schneller auf den Kern seines Anliegens.

Den Kunden aktiv binden

„Nachteil: Die Kundenbindung muss aktiver aufgebaut und gepflegt werden“, erläuterte die Referentin. Die eingesparte Zeit muss quasi investiert werden in zusätzliche Maßnahmen, wie beispielsweise Anrufe oder Mails.

Zepfs Top-Tipp dafür: „Durchbreche bewusst das vom Kunden gewählte System.“ So schickt sie allen online-Mandanten schon einmal eine handgeschriebene Postkarte. Mit solchen Aktionen generiert sie viel Aufmerksamkeit, denn Postkarten sind völlig aus der Mode gekommen. Ihre Zielgruppe kennt diese Form der Übermittlung von Grüßen möglicherweise schon gar nicht mehr.

Variante 2: Offline mit möglichst viel online

Variante 2: Offline mit möglichst viel online

So bietet die Vermittlerin beispielsweise ausgewählten älteren Klienten an, sie in Sachen online-Beratung praktisch zu schulen.

Diejenigen Kunden, die direkt beraten werden möchten, bitten meist per Telefon um einen Termin. Ort aller Gespräche ist das Maklerbüro. Dort wird via Tablett unterschrieben sowie alle Daten und Informationen per Stick oder CD übergeben. Die weitere Abwicklung erfolgt, wenn möglich, über eine App.

Mandanten, die ihren Makler und sein Büro live erleben möchten, kommen nach Zepfs Erfahrung oft auf Empfehlung. Sie wollen sich selbst ein umfassendes Bild von ihrem zukünftigen Berater machen. „Man kennt sich persönlich und es entsteht schnell eine enge Verbundenheit“, vergleicht die Referentin. Der Nachteil: ein deutlich höherer Aufwand.

Kontakte zu Versicherern möglichst online

Ziel bei allen Kontakten zu Versicherern ist es, den Zeitbedarf zu minimieren. Die Maklerin wünscht sich, dass die Abwicklung komplett online funktioniert, am besten über Schnittstellen. In der Praxis holt sie so Angebote ein. Auch Antrag und Unterschriften werden elektronisch übermittelt. Kommunikation und Datenbereitstellung erfolgen via App.

Aktuell überlegt Zepf, ob die Präsenz auf weitere Social-Media-Plattformen ausgedehnt werden sollte. Damit provozierte sie die Frage nach ihrer Medienkompetenz. Die Antwort: Viele Lehrgänge und ein persönlicher Coach in Sachen Social Media waren erforderlich, um die Materie zu beherrschen.