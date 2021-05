David gegen Goliath: Maxpool mahnt DVAG ab

27.5.2021 – Wettbewerbliche Verstöße wirft Maxpool der Deutschen Vermögensberatung AG vor und mahnt dieses Geschäftsgebaren ab. Das Unternehmen setze einen „Mandantenschutzbrief“ für eigene Interessen, gegen Makler und Kunden ein. Die DVAG dementiert die Vorwürfe des Maklerpools.

Die Maxpool Maklerkooperation GmbH hat vor Pfingsten die Deutsche Vermögensberatung AG - DVAG abgemahnt. Der Maklerpool begründet sein Vorgehen mit „Verstößen gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)“, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Auslöser waren „Mandantenschutzbriefe“, die der Finanzvertrieb „seit einiger Zeit“ einsetze. Die Schreiben stuft die Maklerkooperation „als irreführende und damit unzulässige geschäftliche Handlungen gemäß Paragraf 1 Absatz 1 UWG ein“. In den Schutzbriefen würden „insbesondere Makler unzulässigerweise herabgesetzt, verunglimpft und gezielt behindert“.

Makler haben „ihre eigenen monetären Interessen“ im Blick

Der Schutzbrief weise Kunden darauf hin, dass „Berater/Versicherungsmakler mitunter primär ihre eigenen monetären Interessen im Blick hätten“.

Deshalb würden Vermittler pauschal behaupten, eine vorzeitige Kündigung von Berufsunfähigkeits-, Lebens-, Renten- und fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungs-Verträgen sei mit erheblichen Vermögensverlusten verbunden, zitiert Maxpool.

Wörtlich heißt es in dem Schutzbrief, der dem VersicherungsJournal vorliegt: „Manche Berater von Gesellschaften sind nicht darauf bedacht, ihre Kunden zufrieden zu stellen, individuell und optimal zu beraten, sie denken in erster Linie an ihren eigenen Verdienst.“

Wer der Absender des Mandantenschutzbriefes ist, lässt sich aus der Vorlage nicht erkennen.

Weder ist uns ein derartiges Vorgehen bekannt, noch verteilt die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) ein solches Schreiben. Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG), Unternehmens-Kommunikation

WERBUNG

DVAG weiß von Nichts

Maxpool hat nach eigener Aussage dem Finanzvertrieb die Abmahnung am 21. Mai, am Freitag vor Pfingsten, zugestellt. Das Schreiben ging nicht an die Töchter Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG (Vertriebsweg der ehemaligen Aachenmünchener, VersicherungsJournal 11.6.2019) oder an die Allfinanz Aktiengesellschaft DVAG (ehemaliger Exklusiv Vertrieb Generali (EVG) 20.5.2019).

Die Unternehmens-Kommunikation der DVAG in Frankfurt am Main dementiert das abgemahnte Vorgehen als auch den Einsatz der von Maxpool erwähnten Briefe.

„Das Schreiben ‚Mandantenschutzbriefe‘ liegt der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) nicht vor. Weder ist uns ein derartiges Vorgehen bekannt, noch verteilt die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) ein solches Schreiben“, teilt eine Sprecherin des Finanzvertriebes auf Nachfrage mit.

Das Unternehmen stehe „mit über 18.000 selbstständigen Handelsvertretern als größte eigenständige Finanzberatung Deutschlands für Transparenz und qualitativ hochwertige Kundenberatung und -betreuung“. Sobald dem Finanzvertrieb ein von Maxpool erwähntes Schreiben vorgelegt werden sollte, „werden wir den Sachverhalt intern prüfen“, unterstreicht das Unternehmen.

Es ist nicht ersichtlich, worauf sich der anzugebende mögliche Verlust bezieht. Sevilay Srouji, Syndikusanwältin von Maxpool

Verlust aus Verträgen beziffern?

Sevilay Srouji (Bild: Inger Sommer)

Der Maklerpool weist aber in seiner Mitteilung noch auf ein weiteres Vorgehen hin. Berater, die ihren Kunden eine vorzeitige Kündigung oder Änderung der von der DVAG vermittelten Verträge empfehlen würden, müssten aufgrund des Mandanten-Schutzbriefes ein sogenanntes „Bestätigungsschreiben“ oder Formular ausfüllen.

Hier sollen Vermittler den jeweiligen Vertrag und den möglicherweise entstehenden Verlust angeben und anschließend bestätigen, den betreffenden Kunden über alle Nachteile, die durch die Kündigung entstehen könnten, aufgeklärt zu haben.

Nach Meinung der Hamburger sei eine solche Bewertung von Verträgen nicht haltbar.

„Es ist nicht ersichtlich, worauf sich der anzugebende mögliche Verlust bezieht. Etwa auf die zu zahlenden Prämien? Darüber hinaus wird der Eindruck erweckt, ein möglicher Verlust könne fest errechnet werden. Wie soll ein Berater die negative Entwicklung eines Fonds errechnen können?“, lässt sich Sevilay Srouji, Syndikusanwältin von Maxpool, zitieren.

Bewusste Irreführung des Kunden

Für einen Vertragswechsel seien viel mehr Kriterien als nur ein möglicher Verlust maßgebend. Und ein Berater sei rechtlich sogar dazu gezwungen, eine Gesamtbewertung des jeweiligen Vertrags vorzunehmen und so die Kundeninteressen zu wahren.

Mit dem Mandantenschutzbrief werde dem Berater aber ein Bestätigungsschreiben vorgelegt, das unkonkret und in der Form nicht ausfüllbar sei. Aber das Ausfüllen und Unterzeichnen durch den Berater soll suggerieren, dass der Vermittler nur an seinen eigenen Verdienst denken würde.

„Dies stellt eine bewusste Irreführung des Kunden dar, die rechtlich relevant ist, da die Vorgehensweise der DVAG die Entscheidung des Kunden massiv beeinflusst“, so Srouji.