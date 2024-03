Das sind die servicestärksten Maklerdienstleister

19.3.2024 – Den besten Service unter den Maklerdienstleistern bietet die VFM. Dahinter folgen Vema und DEMV Deutscher Maklerverbund. Dies zeigt die aktuelle Untersuchung zu den „Makler-Champions 2024“, die von Servicevalue in Kooperation mit dem Versicherungsmagazin durchgeführt wurde. Die Analyse basiert auf knapp 1.500 Vermittlerurteilen.

Auch in diesem Jahr hat die Servicevalue GmbH in Kooperation mit dem Versicherungsmagazin ermittelt, wer aus Maklersicht die servicestärksten Versicherungsgesellschaften in verschiedenen Bereichen sind.

Im Wettbewerb um den Titel „Makler-Champions 2024“ setzte sich die Versicherungsgruppe die Bayerische in den Segmenten Leben, Kranken und Gewerbe-Sach an die Spitze. Dem NV-Versicherungen VVaG gelang dies in Schaden, der Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG in Rechtsschutz (VersicherungsJournal 18.3.2024).

Maklerdienstleister im Fokus

Darüber hinaus wurde in der mittlerweile 14. Auflage der Untersuchung ein weiteres Mal untersucht, wie unabhängige Vermittler den Service von Maklerdienstleistungsgesellschaften einschätzen.

Früher hieß diese Kategorie noch Maklerpools beziehungsweise war in Pools einerseits und Verbünde andererseits unterteilt. Dies hatte zu Zuordnungsproblemen und -schwierigkeiten geführt beziehungsweise dazu, dass wichtige Marktteilnehmer gar nicht erst zur Wahl standen (1.4.2019, 18.4.2019).

So wurden die Makler-Champions ermittelt

Basis der Untersuchung „Makler-Champions 2024“ ist eine zwischen September 2023 und Januar 2024 durchgeführte Online-Umfrage unter Versicherungsmaklern. Die Befragung hat zu insgesamt 1.456 Vermittlerurteilen geführt.

Die Makler hatten die Dienstleistungsunternehmen anhand von sechs Fragen zu bewerten. Dabei standen neben Gesamtzufriedenheit, Ruf und Image sowie Maklerorientierung auch die drei Teilkategorien „Integration“, „Befähigung“ und „Zusatznutzen“ auf dem Prüfstand.

Unter „Integrationsleistung“ wird abgefragt, ob die vom Versicherer gebotenen Serviceleistungen mit den Strukturen und Prozessen des Maklers kompatibel sind. Unter „Befähigungspotenzial“ ist zu verstehen, ob die Leistungen einen entscheidenden Beitrag zum Vertriebserfolg des Maklers liefern. Bei „Zusatznutzen“ wird geklärt, ob die Versicherer einen echten Mehrwert für den Makler schaffen.

Zur Bewertung stand den Interviewten eine fünfstufige Skala zur Verfügung. Diese reichte von 1 = „ausgezeichnet“ über 2 = „sehr gut“, 3 = „gut“ und 4 = „mittelmäßig“ bis 5 = „schlecht“. Die Ergebnisse der drei Teilkategorien wurden in einem weiteren Schritt zum sogenannten Servicewert „P“ zusammengeführt, der maximal 100 Punkte erreichen kann.

VFM und Vema auf geteilter Pole Position

Die VFM Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH verschlechterte sich zwar von 93 auf 90 Punkte, konnte damit aber die Führungsposition verteidigen. Damit schloss die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G., die sich vor vier Jahren den Spitzenplatz gesichert hatte (30.3.2020), punktemäßig mit unverändert 90 Zählern zur VFM auf.

Letztere hatte sich in den Jahren zuvor vom vierten über den dritten (30.3.2021) auf den ersten Platz verbessern können. Beim Zusatznutzen erzielten beide Akteure mit 91 Zählern die höchste Punktzahl. Dagegen lag die VFM in den beiden anderen Segmenten mit je 90 Zählern jeweils einen Punkt vor der Vema.

Den Bronzerang sicherte sich wie im Vorjahr (29.3.2023) die DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH. Sie hatte vor drei Jahren noch alle Wettbewerber hinter sich gelassen. Die Gesellschaft bekam 83 (2023: 86) Punkte und weist in den Bewertungsdimensionen zwischen sieben und sechs Zähler (Zusatznutzen) Rückstand auf die führende(n) Gesellschaft(en) aus.

Die Positionen vier bis zehn

Von sieben auf vier nach oben ging es für die Aruna GmbH (78 nach 76 Punkten 2023). Die PMA Finanz- und Versicherungsmakler GmbH verlor zwar vier Zähler auf 75 Punkte, kletterte aber trotzdem von sechs auf fünf nach oben.

An sechster Stelle findet sich die Fonds Finanz Maklerservice GmbH wieder, die um 14 auf 73 Zähler zulegte. Im Vorjahr hat es für den Akteur nur zu Position 17 gereicht – mit seinerzeit 34 Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter. Einer anderen Studie zufolge reichen Makler über den Pool das mit Abstand meiste Geschäft ein (1.3.2024).

Die Status GmbH büßte drei Ränge und neun (auf 72) Punkte ein und liegt nur noch an siebter Stelle. Dahinter folgen die Wifo Wirtschafts- & Fondsanlagenberatung und Versicherungsmakler GmbH mit 66 (2023: 70) Zählern (von zehn auf acht) und die Germanbroker.net AG mit 67 (80) Punkten (von fünf auf neun). Neu in die Top Ten aufgestiegen ist die Fondsnet-Gruppe mit 66 Zählern.

Zum dritten Mal: Gold-, Silber- und Bronze-Ränge

Mit der Auflage 2022 der „Makler-Champions“ hatte Servicevalue ein neues Rangsystem eingeführt. Dabei wird die Top Ten der Testkandidaten in jeder Kategorie mit den aus Maklersicht besten Servicewerten in Medaillenränge überführt. Auf Anfrage erläuterten die Marktforscher zur Funktionsweise:

„Die Einteilung in Gold, Silber und Bronze erfolgt innerhalb der Top Ten […] anhand von Terzilen mit Nachkommastellen. Es wird also die Spanne des Servicewerts ‚P‘ zwischen dem Erstplatzierten und dem Unternehmen auf dem zehnten Platz berechnet und in drei gleich große Spannen für die drei Auszeichnungskategorien aufgeteilt. Somit spiegeln sich die Abstände gut wider.“

Auf dem Goldrang liegen VFM, Vema und DEMV, während Silber an Aruna und PMA ging. Für Bronze reichte es für Fonds Finanz, Status, Wifo, Germanbroker.net und Fondsnet.

Weitere Studiendetails

Zum zweiten Mal gar nicht zu den Testkandidaten zählte die Blau direkt GmbH & Co. KG, die im Jahr zuvor mit 78 Punkten noch Rang sechs belegt hatten. Hierzu hatte Servicevalue 2023 auf Nachfrage mit, dass Blau direkt auf eigenen Wunsch nicht mehr in die Kategorie Maklerdienstleister aufgenommen worden sei.

Die 267-seitige Studiendokumentation „Makler-Champions 2024“ im PDF-Format kann zum Preis von 2.915,50 Euro einschließlich Mehrwertsteuer per E-Mail bestellt werden.