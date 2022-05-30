Das sind die nutzerfreundlichsten Versicherer-Apps

31.3.2026 – Laut einer Umfrage von Servicevalue und Focus Money zum Nutzen von Applikationen wie Kundenportalen schnitt in der Gruppe der Versicherer die Cosmos am besten ab. Bei den Insurtechs gewann Getsafe. Insgesamt wurden über 100.000 Kundenurteile zu 635 Lösungen in 53 verschiedenen Geschäftszweigen gesammelt.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money untersucht, welche Anwendungen aus Nutzersicht einen besonders hohen Mehrwert mit sich bringen.

Für die Untersuchung „Nutzerfreundlichste Apps 2026“ wurden in einer Online-Befragung 100.109 Nutzerstimmen zu 635 Apps aus 53 unterschiedlichen Kategorien gesammelt und ausgewertet.

Hintergründe zur Methodik

Die Umfrageteilnehmer erhielten eine überschaubare Auswahl an Unternehmen und Marken zur Beurteilung. Teilnahmevoraussetzung war, dass die Applikation in den letzten zwölf Monaten tatsächlich genutzt wurde. Gewertet wurden nur Firmen, für die mindestens 150 Kundenurteile gesammelt werden konnten.

Die konkrete Fragestellung lautete: „Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Nutzung folgender Applikationen (Apps) als Smartphone-Dienst? Der Geschäftszweig der App sowie der Anbieter werden in Klammern [...] angegeben.“

Die Antwortmöglichkeiten reichten auf einer fünfstufigen Skala von „1 = ausgezeichnet“ bis „5 = schlecht“. Anhand der ungewichteten Mittelwerte wurden Ranglisten für die einzelnen Branchen erstellt. Dabei gilt die Faustregel: je niedriger der Wert, desto besser.

Anwendungen, die besser als der Branchendurchschnitt bewertet wurden, erhielten die Auszeichnung „Top App“. Der Branchensieger erhielt das Prädikat „Beste App“.

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Getsafe gewinnt bei den Insurtechs

Über alle Kategorien hinweg erzielte das Bonusprogramm der Payback GmbH mit 2,28 den besten Mittelwert. Dahinter folgen gleichauf die Lösungen „BahnBonus“ der Deutschen Bahn AG und „Check24 Vergleiche“ der Check24-Gruppe (jeweils 2,30).

Im Segment „digitale Versicherungsexperten“ setzte sich die Offerte „Getsafe: Versicherung Vorsorge“ der Getsafe-Gruppe gegen die Wettbewerber durch. Ein Mittelwert von 2,50 bedeutet die Auszeichnung: „Beste App“.

Hauchdünn geschlagen geben musste sich das Angebot „Clark – Versicherungen managen“ (Mittelwert: 2,51) der Clark Germany GmbH. Ebenfalls mit dem Prädikat „Top App“ schmücken darf sich die Lösung „Raisin: Vermögen aufbauen“ der Raisin GmbH.

Cosmos siegt bei den Versicherern

In der Rubrik „Versicherer Kundenportal (oder Rechnung)“ ließ „mein CosmosDirekt“ der Cosmos Versicherungen alle Wettbewerber hinter sich (Mittelwert: 2,53; Auszeichnung: „Beste App“). Zur 14-köpfigen Verfolgergruppe mit dem Prädikat „Top App“ gehören

Alle Branchenrankings inklusive der nicht überdurchschnittlichen Angebote sind auf dieser Servicevalue-Internetseite zu finden.