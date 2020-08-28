Das sind die Maklerfavoriten in der Rechtsschutzversicherung

11.3.2026 – Die Auxilia und die Arag sind die Favoriten von Maklern und Mehrfachvertretern, wenn es um die Vermittlung von Rechtsschutzpolicen für Privatkunden geht. Dies zeigen die Asscompact Trends I/2026.

Im Maklervertrieb gehört die Rechtsschutzversicherung für Privatpersonen zu den absatzstärksten Versicherungszweigen. Rechtsschutzpolicen landeten in den letzten beiden Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends an fünfter Stelle in der Auflistung der Absatzfavoriten.

Dabei berichteten bis zu über 60 Prozent der Vermittler von einem „(sehr) guten“ Geschäft in Rechtsschutz (VersicherungsJournal 6.3.2026, 5.12.2025).

Hintergründe zur Methodik

Die Studie wird von der BBG Betriebsberatungs GmbH erstellt und im Quartalsrhythmus veröffentlicht. Sie beruht auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern zu diversen Vertriebsthemen. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage I/2026 wird mit 256 Versicherungsmaklern angegeben.

Knapp 90 Prozent der Befragten sind männlich und etwa zehn Prozent weiblich. Sie sind im Schnitt 58,5 Jahre alt, wobei weit über drei Viertel die 50 Jahre bereits überschritten haben. Fast die Hälfte ist über 60 Jahre alt. Andererseits ist nur jeder Dreizehnte 40 Jahre oder jünger. Der Anteil der höchstens 30-Jährigen liegt bei etwa einem Dreißigstel.

Die Interviewten haben im Mittel 30,7 Jahre Branchenerfahrung und wollen im Schnitt mit 67,8 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Mehr als ein Drittel plant sogar, nicht vor Vollendung des 70. Lebensjahres aufzuhören.

Drei Rechtsschutzversicherer im zweistelligen Bereich

Durchgeführt wurde die Befragung im Januar 2026. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in etwa 40 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Ihre Lieblinge können die unabhängigen Vermittler dabei über ein Drop-down-Menü auswählen oder frei eingeben. In der Rechtsschutzversicherung für Privatkunden kamen zuletzt drei Gesellschaften auf Anteile an den insgesamt 241 Favoritennennungen im zweistelligen Prozentbereich.

Auxilia vor Arag und Concordia

Den Spitzenplatz sicherte sich die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG. Sie konnte fast ein Drittel der Stimmen auf sich vereinen. Den Silberrang belegte die Arag SE, für die mehr als jeder fünfte Befragte votierte. An dritter Stelle liegt die Concordia Versicherungsgesellschaft a.G. mit einem Anteil von einem guten Zehntel an den Favoritennennungen.

Auf den Positionen vier und fünf finden sich mit Anteilen von jeweils rund einem Zwölftel die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG und die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG wieder. Dahinter folgen mit jeweils etwa fünf Prozent die DMB Rechtsschutz-Versicherung AG und die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG.

Auf- und Absteiger unter den Rechtsschutzversicherern

Auf den ersten beiden Plätzen sind schon seit mehreren Jahren so gut wie keine Veränderungen zu beobachten – mit einer Ausnahme. So konnte die Arag in der Auflage I/2023 mit ihrem besten Zustimmungswert von 24,9 Prozent den mit der Auxilia geteilten Spitzenplatz erklimmen.

Danach erreichten die Düsseldorfer dann wieder den zweiten Rang. Insgesamt gelang ihnen dies 16 Mal in den zurückliegenden 17 Studienauflagen. Der Rückstand auf den Serien-Spitzenreiter Auxilia betrug zuletzt etwa acht Prozentpunkte. In der Spitze waren es elf Prozentpunkte (Auflage III/2023).

Die Deurag, die in der aktuellen Auflage erstmals aus der Top Vier herausfiel, kam im Betrachtungszeitraum neunmal auf den Bronzerang, einmal davon gemeinsam mit der Concordia. Letztere schaffte es acht weitere Male in den zurückliegenden 17 Studienauflagen auf Position drei.

Der 173-seitige Berichtsband der Asscompact Trends I/2026 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.