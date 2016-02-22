Das sind die langjährig fairsten privaten Krankenversicherer

16.1.2026 – Servicevalue und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten von Kunden von privaten Krankenversicherern wissen, wie fair sie sich von den Gesellschaften behandelt fühlen. Am besten schnitten Allianz, Arag, Barmenia, Debeka, DKV/Ergo, Hansemerkur, Huk-Coburg, LVM, Münchener Verein, R+V, SDK und Signal Iduna ab. Zum achten Mal in Folge die Top-Note „sehr gut“ erhielten Allianz, Debeka, Huk-Coburg, LVM und SDK.

Die Analyse- und Beratungsgesellschaft Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money aktuell wieder untersucht, von welchen privaten Krankenversicherern sich die Kunden hierzulande am fairsten behandelt fühlen. Die Wettbewerbsanalyse basiert auf einer im November 2025 durchgeführten Onlinebefragung unter 2.716 Verbrauchern.

Umfrage zu 30 privaten Krankenversicherern

Die Befragten sollten bis zu zwei Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV) bewerten, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunden waren. Insgesamt kamen im Rahmen der Studie „Kundenurteil: Fairness von Privaten Krankenversicherern 2026“ 3.224 Kundenstimmen zu 30 PKV-Anbietern zusammen.

Detailauswertungen gibt es für die folgenden 30 Gesellschaften, die hier in alphabetischer Reihenfolge genannt werden:

So wurde die subjektiv empfundene Fairness ermittelt

Um die schwer zu greifende Fairness der privaten Krankenversicherer zu messen, fragten die Kölner Studienautoren ab, wie die Kunden konkrete Service- und Leistungsmerkmale ihres Anbieters subjektiv empfinden. Die Noten für diese 25 Bewertungskriterien wurden als ungewichteter Mittelwert der jeweils drei bis sieben Unterpunkte zu den folgenden fünf Teildimensionen des Fairness-Tests verdichtet:

faires Produktangebot (Qualität der Produkte, Transparenz der Tarife und Angebote, Sicherheit und Flexibilität der Produkte),

faire Kundenberatung (Fachkompetenz, soziale Kompetenz, Freundlichkeit und Eigeninitiative der Mitarbeiter, Beratungsqualität, regelmäßiger Versicherungscheck, Leistungserweiterungs- oder Wechselangebote),

faire Leistungsabwicklung (Unkompliziertheit und Nachvollziehbarkeit der Leistungsabwicklung, Einhalten von Leistungszusagen, Reaktionsgeschwindigkeit, Qualität der Anliegenbearbeitung, Umgang mit Beschwerden und Reklamationen, schnelle Leistungserstattungen),

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kostentransparenz, Beitragsstabilität, Beitragsrückerstattung),

faire Kundenkommunikation (Verbindlichkeit von Aussagen, Verständlichkeit der Kommunikation, Erreichbarkeit von Mitarbeitern).

Vierstufige Skala zur Bewertung der Fairness

Diese Merkmale bewerteten die Verbraucher mithilfe einer vierstufigen Skala („trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3), „trifft überhaupt nicht zu“ (4)).

Aus den hiermit ermittelten Mittelwerten für die Punktzahlen je Teildimension vergaben die Tester die Auszeichnung „gut“ an alle Firmen, die ihre Vergleichsgruppe übertreffen. Diejenigen Anbieter, die auch innerhalb dieser Teilgruppe über dem Durchschnitt lagen, erhielten ein „sehr gut“.

Auch auf Gesamtebene, in der die Teilergebnisse zusammengeführt werden, müssen die Gesellschaften beim ungewichteten Aufsummieren der Punkte in den Teildimensionen einen überdurchschnittlichen Wert erzielt haben, um ein „gut“ zu erhalten.

Die Auszeichnung „sehr gut“ gibt es wiederum nur für Unternehmen, die über dem Durchschnitt der mindestens gut bewerteten Anbieter liegen. In die Gesamtnote gingen die fünf Teildimensionen zu jeweils gleichen Anteilen ein.

Das sind die fairsten PKV-Anbieter aus Kundensicht

In der diesjährigen Ausgabe der seit 2012 durchgeführten Benchmark-Studie „Kundenurteil: Fairness von Privaten Krankenversicherern“ schneiden zwölf Akteure mit der Top-Note „sehr gut“ ab. Ein Jahr zuvor waren es noch elf PKV-Anbieter (VersicherungsJournal 17.1.2025).

Die Top-Platzierten sind laut Servicevalue (in alphabetischer Reihenfolge) die PKV-Gesellschaften der Allianz, Arag, Barmenia, Debeka, DKV (Ergo), Hansemerkur, Huk-Coburg, LVM, Münchener Verein, R+V, SDK und Signal Iduna. Nur zwei von ihnen sind neu in der Bestenliste.

Auf- und Absteiger unter den „sehr guten“ Anbietern

In der diesjährigen Auflage der Untersuchung ergaben sich zwei Aufsteiger in die Spitzengruppe und ein Absteiger.

Dabei schaffte die DKV den direkten Wiederaufstieg in den Kreis der am fairsten bewerteten privaten Krankenversicherer. Nach zwei Jahren Abstinenz wieder dabei ist die Signal Iduna (18.1.2024, 20.1.2023). Nicht mehr in der Spitzengruppe vertreten ist hingegen die Generali.

Acht private Krankenversicherer sind Mehrfachsieger

Fünf der zwölf Gesellschaften mit der Note „sehr gut“ im diesjährigen Ranking überzeugen laut Servicevalue auch in der Fünf-Jahres-Bilanz. Dies sind die Allianz, die Debeka, die Huk-Coburg, der LVM und die SDK. Sie sind demnach seit 2021 oder länger (21.1.2022, 24.1.2020, 27.2.2019) durchgängig für ihre Fairness ausgezeichnet worden und haben in jeder Ausgabe des PKV-Rankings während der vergangenen fünf Jahre jeweils die Bestnote „sehr gut“ erreicht.

Genau viermal waren seit 2021 die drei Mitbewerber DKV, Generali und R+V unter den fairsten privaten Krankenversicherern zu finden.

Die DKV ist in diesem Jahr nicht mehr in der allerersten Reihe, denn aktuell erreicht der PKV-Anbieter nur in einer der fünf abgefragten Fairness-Teilkategorien des Gesamt-Rankings die Spitzennote „sehr gut“. Die Generali und die R+V kamen 2021 beziehungsweise 2023 nicht über die Gesamtnote „gut“ hinaus.

Fünf PKV-Anbieter zum achten Mal in Folge „sehr gut“

Mit der Allianz, der Debeka, der Huk-Coburg, dem LVM und der SDK gehören fünf Marktteilnehmer zum achten Mal in Folge zur „sehr guten“ Spitzengruppe.

Jeweils fünfmal gelang dies der DKV/Ergo (2021 bis 2024 sowie 2026), der Hansemerkur (2019 bis 2021 und seit 2025) sowie der R+V (2021, 2022 und seit 2024). Viermal unter die Topanbieter schaffte es die Generali (2022 bis 2025).

Weitere Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis der Studie „Kundenurteil: Fairness von privaten Pflegeversicherern 2026“ können in diesem Studienflyer (PDF, 515 KB) nachgelesen werden.