Das sind die attraktivsten Hausrat-Versicherungsmarken

8.9.2021 – Abschluss- und wechselwillige Verbraucher, die auf der Suche nach einer Hausrat-Versicherung sind, zeigen geringes Interesse an günstigen Preisen. Ihr Blick richtet sich stärker auf Preis-Fairness sowie Service- und Unterstützungs-Leistungen. Entsprechende Werbebotschaften sind besonders wirksam. Dies hat Sirius Campus in einer Studie festgestellt. Im Marktvergleich schneiden die Allianz und die Huk-Coburg am besten ab.

Die Sirius Campus GmbH hat in ihrer Studie „Wirksame Angebots- und Markenkommunikation für Hausrat-Versicherungen“ untersucht, auf welche Werbebotschaften abschluss- und wechselwillige Verbraucher reagieren. Zudem wollte das Institut wissen, welche Versicherer über das beste Image in den drei Kategorien Preis, Leistung und Beziehungen verfügen.

Dazu wurden 741 Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren mit Interesse an einer Hausrat-Police befragt. Die bevölkerungs-repräsentative Online-Erhebung wurde im Mai und Juni durchgeführt.

Allianz und Huk-Coburg mit dem besten Leistungsimage

Das Ergebnis: „Eine Markenkommunikation mit Fokus auf günstige Preise hat keinen großen Effekt auf die Kaufbereitschaft“, schreiben die Analysten. Den Abschluss- und Wechselwilligen sei ein unterstützendes Anbieter-Image viel wichtiger.

Im Marktvergleich schneiden die Allianz Versicherungs-AG und die Huk-Coburg Versicherungen am besten ab. Sie überzeugen sowohl beim Leistungs- als auch beim Beziehungsimage. Die Befragten haben sie am häufigsten als serviceorientiert bezeichnet und schätzen sie am meisten, wenn es um das Angebot zur unterstützenden Begleitung geht.

Huk-Coburg mit dem besten Preis-Fairness-Image

Bei der Frage „Welche der folgenden Anbieter kennen Sie als einen Hausrat-Versicherer mit einer sehr guten Preis-Fairness beziehungsweise bedarfsgerechter Preisgestaltung?“ wurde die Huk-Coburg mit 33 Prozent auf den Spitzenplatz gewählt.

Es folgt die Allianz auf dem zweiten Platz (27 Prozent). Dahinter teilen sich punktgleich die Provinzial Versicherungen und die Ergo Versicherung AG Rang drei (23 Prozent). Zu den zwölf Erstgenannten gehören auch die DEVK Versicherungen (22 Prozent), der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G. (20 Prozent), die VHV Allgemeine Versicherung AG (20 Prozent) und die WGV Versicherungen (20 Prozent).

Ebenso die Huk24 AG (19 Prozent), die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG (19 Prozent), die R+V Allgemeine Versicherung AG (17 Prozent) und die Gothaer Allgemeine Versicherung AG (15 Prozent). Mehrfachnennungen waren möglich.

Botschaften mit attraktiven Zusatzleistungen besonders wirksam

Außerdem haben die Analysten in einer Conjoint-Analyse festgestellt, dass Werbebotschaften, die attraktive Zusatzleistungen kommunizieren, besonders wirksam sind. Zur Auswahl standen 28 Statements.

Bei einer solchen Analyse werden den Studienteilnehmern unter anderem Produkte vorgelegt, die sich in einzelnen Merkmalen und im Preis unterscheiden. Sie sollen diese vergleichen und sagen, für welches sie sich entscheiden würden.

Die stärkste Werbebotschaft ist demnach der Versicherungsschutz für Cyberangriffe. An zweiter Stelle rangiert ein kostenfreier Schlüsselservice bei Selbstaussperrung. An dritter Position liegt ein günstiger Neupreis in den ersten drei Jahren.

Jüngere kommen über das soziale Umfeld

Fast die Hälfte der abschluss- und wechselwilligen Verbraucher wird von alleine aktiv. Bei 32 Prozent geben die Eltern, die Familie oder Kollegen den Impuls. Allerdings zeigen sich bei den Altersgruppen deutliche Unterschiede. Bei den 18- bis 30-Jährigen kommen 30 Prozent selber auf die Idee, bei den über 56-Jährigen sind es knapp doppelt so viele.

Informationsquellen sind laut der Studie am häufigsten Suchportale im Internet. Aber auch das soziale Umfeld wird oft befragt. Ähnlich häufig kommen Vergleichsportale zum Einsatz.

Bezugsquellen

Sirius Campus hat die Untersuchung zur Angebots- und Markenkommunikation parallel für die fünf Versicherungssparten Hausrat, Krankenzusatz, Berufsunfähigkeit, Rechtsschutz (27.8.2021) und Kfz (24.8.2021) durchgeführt.

Informationen zur Studie sind auf der Homepage oder direkt bei Gerden Ibrahim per E-Mail oder telefonisch unter 0152 38246645 erhältlich.

Die Favoriten der Makler

In der Hausratversicherung vermitteln Makler und Mehrfachvertreter das mit Abstand meiste Geschäft an die Haftpflichtkasse VVaG. Das besagt die Asscompact-„Marktstudie Privates Schaden-/ Unfallgeschäft 2021“, die kürzlich von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt wurde.

Zweitplatziert ist die VHV. An dritter Stelle liegt die Ammerländer Versicherung VVaG (15.7.2021).

Auch hinsichtlich der Weiterempfehlungs-Bereitschaft sicherte sich die Haftpflichtkasse die Spitzenposition. Platz zwei belegt die Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH (K&M). Position drei in Sachen Weiterempfehlungs-Bereitschaft geht an die Ammerländer (2.8.2021).