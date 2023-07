Das Metaverse als Experimentierfeld für den Versicherungsvertrieb

4.7.2023 – Anfang Juni hat Apple eine Mixed-Reality-Brille vorgestellt. Der kalifornische Tech-Konzern bringt damit frischen Wind in das Metaverse-Thema, um das es zuletzt still geworden worden war. Abseits des Hypes sind aber bereits konkrete Anwendungsfelder entstanden. Dabei bieten sich auch für die Versicherungsbranche interessante Einsatzmöglichkeiten, etwa in der Schadenabwicklung, aber auch in der Kontaktanbahnung und Beratung. Über die Perspektiven schreibt Corinna Erken, Leiterin der Innovationseinheit der Signal Iduna, in einem Gastbeitrag.

Das Metaverse war in den vergangenen Jahren eines der größten Hype-Themen im Technologiebereich. Beobachter sehen in den Avatar-Welten den nächsten logischen Schritt in der Entwicklung des Internets, der physische und virtuelle Welten zusammenführt. In diesen Räumen sollen Menschen als Avatare agieren, arbeiten und handeln können.

Corinna Erken (Bild: Jannis Keil)

Das Thema erhielt weltweit Aufmerksamkeit, als das Big Tech Facebook im Oktober 2021 Investitionen von 100 Milliarden US-Dollar in die Weiterentwicklung des Metaverses ankündigte und sich kurzerhand in „Meta“ umbenannte. Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen, darunter auch Banken und Versicherer, folgten „Meta“ mit Pilotprojekten in virtuelle Welten.

Zwischenzeitlich schätzte der Finanzdienstleister Bloomberg das Umsatzpotenzial des Metaversums auf bis zu 800 Milliarden US-Dollar – und das bereits im Jahr 2024.

Noch kein vollumfänglich realisiertes Metaverse

Diese hohen Erwartungen wurden bislang noch nicht erfüllt. Die Frage, ob das Metaverse zu einem wichtigen Kanal für Versicherungen werden könnte, lässt sich derzeit nicht eindeutig beantworten.

Bisher existiert technologisch nämlich noch kein vollumfänglich realisiertes, dezentrales Metaverse. Aber auch der aktuelle Entwicklungsstand bietet für die Versicherungsbranche insgesamt und speziell für den Vertrieb interessante Anwendungsfelder.

WERBUNG

Abseits des Hypes entstehen konkrete „use cases“

An dieser Stelle lohnt es sich, das Metaverse als Vision einer virtuellen Welt und seine technische Grundlagen zu differenzieren. Metaversen fußen nämlich auf einer Kombination verschiedener Technologien, darunter zum Beispiel Extended-Reality-Lösungen, mit denen sich reale und virtuelle Umgebungen kombinieren lassen.

Extended-Reality-Lösungen gewinnen in Branchen wie dem Einzelhandel oder der Industrie seit Jahren an Einfluss. Augmented-Reality-Anwendungen (AR) ergänzen virtuelle Elemente in der realen Welt und kommen dabei mittlerweile mit handelsüblichen Smartphones aus.

Der Retail-Riese Ikea bietet mit „Ikea Place“ etwa eine AR-App an, die über die Smartphone-Kamera virtuelle Möbel maßstabsgetreu im eigenen Wohnzimmer platziert. Beim Berliner Online-Optiker Mister Spex haben Nutzer die Möglichkeit, Brillen virtuell anzuprobieren.

Auch in der Versicherungsbranche gibt es bereits konkrete „use cases“ wie Hausinspektionen per App, die etwa das Insurtech Flyreel anbietet (mittlerweile Teil von Lexisnexis Risk Solutions). Eigentümer können so eigenständig Inspektionen durchführen und dabei bequem Risiken und Bestandsschäden erfassen.

Wie schaffen Metaverse-Technologien Mehrwerte im Vertrieb?

Auch in der Schadenvisualisierung eröffnen sich für den Vertrieb mit dem nötigen technischen Know-how gänzlich neue Möglichkeiten, potenzielle Risiken und Schäden für Kunden über das eigene Endgerät zugänglich zu machen.

Denkbar sind beispielsweise Extended-Reality-Simulationen, die die Folgen einer Überschwemmung in den eigenen Räumlichkeiten simulieren. Wer mit dem eigenen Smartphone in der Hand den Wasserstand „live“ mitverfolgen kann, entwickelt ein klares Bewusstsein für mögliche Risiken.

Wie der Prozess einer Schadenabwicklung abläuft, hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re) in einem virtuellen Showcase abgebildet. Kunden können die einzelnen Etappen vom brennenden Haus in der Nachbarschaft bis zum abschließend bearbeiteten Schadenfall nachvollziehen. Für die Branche könnte das Metaverse also auch eine Arena sein, in der sie die oft komplexen Abläufe erlebbar macht.

Einsatz in Beratungsgesprächen

Einige Versicherer nutzen Metaversen bereits für Beratungsgespräche. In virtuellen Agenturen oder Filialen können sich Nutzer über Risiken und Produkte informieren oder mit Vertriebsmitarbeitern über Avatare interagieren. In der Informationsphase vor einem Vertragsabschluss können Metaversen ähnlich wie Social-Media-Plattformen zur niedrigschwelligen Kontaktzone von Interessenten und Beratern werden.

Für Vertragsabschlüsse im Metaverse fehlen aktuell jedoch noch die nötigen regulatorischen Grundlagen. Aktuell handelt es sich zudem noch nicht um einen Massenmarkt.

Decentraland, eine der populärsten Metaverse-Plattformen, nutzen nach eigenen Angaben monatlich etwa 50.000 Nutzer. Der Bedarf an plattformspezifischen Versicherungsleistungen für digitale Vermögenswerte sowie für Cyberrisiken wird langfristig also steigen.

Praktische Erfahrung zentral

Unabhängig vom Reifegrad der bisherigen Metaversen bieten die technischen Grundlagen bereits heute spannende erste Anwendungsszenarien für Versicherer. Für die Branche sind diese Anwendungsfälle eine gute Gelegenheit, sich frühzeitig mit neuen Bedarfen einer zunehmend digitalisierten Welt zu beschäftigen, deren technologische Standards sich in hohem Tempo verändern.

Um auf den rapiden Wandel adäquat zu reagieren, ist praktische Erfahrung als Grundlage für authentische Expertise zentral. Frei nach dem Motto: Wer die Welle reiten will, muss sie frühzeitig erkennen.

Corinna Erken

Die Autorin ist Head of Signals (Co-Lead), dem Innovation Hub der Signal Iduna Gruppe in Berlin.