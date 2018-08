Das ist dem Vertrieb bei Indexpolicen wichtig

20.8.2018 – Die Mehrheit der unabhängigen Vermittler hält Indexpolicen nicht für ein kurz- bis mittelfristiges Trendprodukt, sondern glaubt, dass sich die Produktart langfristig als feste Größe im Rentenversicherungs-Markt etablieren wird. Das mit Abstand wichtigste sowie in der Beratung hilfreichste Produktmerkmal ist die Verständlichkeit des Indexmodells. Dies zeigt eine Untersuchung des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung, für die knapp 250 Makler, Mehrfachvertreter und Finanzanlagevermittler befragt wurden.

In der Studie „Ein Jahrzehnt Indexpolicen – Ein Überblick“ hat die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) 17 indexgebundene Rentenpolicen unter die Lupe genommen. Die Produkte, so eines der Ergebnisse, unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht zum Teil erheblich (VersicherungsJournal 2.8.2018).

Umfrage unter Vermittlern

Flankierend zur Studie hat das Institut zwischen Mitte Mai und Anfang Juni eine Onlinebefragung von Vermittlern aus der Finanz- und Versicherungsbranche zum Thema Indexpolicen durchgeführt. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 234 angegeben. Die Vermittler sind im Schnitt 51,8 Jahre alt und zu etwa 93 Prozent männlichen Geschlechts.

Knapp drei Viertel der Befragten besitzen eine Zulassung als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO) und vier von zehn als Finanzanlagenvermittler (§ 34f GewO). Etwa jeder siebte Befragte besitzt eine Zulassung als Mehrfachvertreter (§ 34d Absatz 1 GewO).

Kurz- oder mittelfristiges Trendprodukt?

Gefragt wurde unter anderem, ob Indexpolicen aus Vermittlersicht eher als ein kurz- beziehungsweise mittelfristiges Trendprodukt anzusehen sind. Diese Ansicht vertritt gut jeder dritte Befragte.

Mehr als jeder Zweite zeigte sich hingegen davon überzeugt, dass sich Indexpolicen auch langfristig als eine feste Größe im Rentenversicherungs-Markt etablieren werden. Das verbleibende Zehntel hatte zu dem Thema keine Meinung. Ein weiteres Ergebnis ist, dass insgesamt fast drei von vier Vermittlern ihren Kunden im Rahmen der Altersvorsorgeberatung Indexpolicen zum Verkauf anbieten.

Die wichtigsten Produktmerkmale

Wie die Untersuchung weiter zeigt, halten die Befragten die „Verständlichkeit des Indexmodells“ für das wichtigste Produktmerkmal. Diese Antwortoption wählten annähernd neun von zehn Vermittlern (Summe der Antwortoptionen „(sehr) wichtig“ auf einer vierstufigen Skala).

Für knapp vier Fünftel gehört die „Höhe der Partizipations-Beschränkung“ zu den wichtigen Produktmerkmalen. Über sieben von zehn Vermittlern votierten für den „Basisindex für Indexpartizipation“.

Nur von mittlerer Bedeutung sind die Merkmale „Wahl-/ Wechselmöglichkeiten zwischen verschiedenen Indizes“, „Anzahl der Indexstichtage“ sowie „Höhe der sicheren Verzinsung/ Überschussbeteiligung“. Diese Produktmerkmale erachten zwischen gut 60 und gut 50 Prozent für „(sehr) wichtig“. An letzter Stelle liegt die „garantierte Mindestverzinsung“ mit einem Anteil an den Nennungen von lediglich gut einem Drittel.

Welche Merkmale am hilfreichsten bei der Beratung sind

Eine etwas andere Reihenfolge zeigt sich bei der Frage, welche Merkmale hilfreich für die Beratung sind. So liegt das Produktmerkmal „garantierte Mindestverzinsung“ an sechster Stelle (Platz sieben bei der Wichtigkeit) sowie „Höhe der sicheren Verzinsung/ Überschussbeteiligung“ an Position fünf (Rang sechs bei Wichtigkeit).

Ersteres Merkmal ist um über 20 Prozentpunkte hilfreicher als es als wichtig eingeschätzt wird, letzteres immerhin um gut zehn Prozentpunkte. Genau andersherum verhält es sich beim Merkmal „Anzahl der Indexstichtage“, das nur vier von zehn Befragten als hilfreich in der Beratung ansehen. Das sind über zehn Prozentpunkte weniger als hinsichtlich der Wichtigkeit.

Am hilfreichsten auch für die Beratung ist aus Vermittlersicht das Produktmerkmal „Verständlichkeit des Indexmodells“. Diese Antwortoption wählten annähernd neun von zehn Vermittlern (Summe der Antwortoptionen „hilft (sehr)“ auf einer vierstufigen Skala). Für jeweils gut zwei Drittel sind die Merkmale „Höhe der Partizipations-Beschränkung“ und „Basisindex für Indexpartizipation“ hilfreich – mit jeweils etwas niedrigeren Werten als bei der Wichtigkeit.