Das fürchten die Deutschen in der Coronakrise

8.4.2020 – Die R+V hat am Dienstag die Ergebnisse ihrer Sonderumfrage zu den Ängsten der Verbraucher in Zeiten von Covid-19 präsentiert. Sehr skeptisch sehen die Bürger die kommende Entwicklung der Konjunktur. Arbeitslosigkeit fürchtet dagegen nur ein Viertel der Teilnehmer. Die Angst vor schweren Krankheiten nimmt leicht zu. Politiker ernten für ihre Arbeit eine sehr gute Bewertung im Vergleich zu den Vorjahren.

Wie haben sich die Ängste der Deutschen in der Coronakrise verändert? Dieser Frage geht das Infocenter der R+V Versicherungen in einer Sonderausgabe seiner Langzeitstudie „Die Ängste der Deutschen“ nach (VersicherungsJournal 6.9.2019, 7.9.2018). Die Gesellschaft hat dafür 1.075 erwachsene Bürger repräsentativ befragt.

„Uns hat in dieser Ausnahmesituation besonders der Vergleich zum vergangenen Sommer interessiert – zu einer Zeit, in der sich kaum jemand eine solche Pandemie hätte vorstellen können“, sagt Brigitte Römstedt, Leiterin des R+V-Infocenters.

R+V misst große Angst vor Einbruch der Konjunktur

Dementsprechend ist die Angst der Deutschen, im Vergleich zum Vorjahr, vor einer Verschlechterung der Wirtschaft sprunghaft gestiegen. Diese Befürchtung steigt aktuell um 23 Prozentpunkte auf 58 Prozent „und damit auf den höchsten Wert seit zehn Jahren“, unterstreicht die R+V.

Bemerkenswert finden die Autoren der Sonderausgabe, dass: Frauen (61 Prozent) die Aussichten für die deutsche Konjunktur skeptischer beurteilen als Männer (54 Prozent). Jüngere Befragte bis 30 Jahre (51 Prozent) sind dagegen etwas optimistischer als die ältere Generation (59 Prozent).

Arbeitslosigkeit fürchtet jeder Vierte

Die Angst, arbeitslos zu werden, bleibt laut Auswertung derzeit auf dem relativ niedrigen Niveau des Vorjahres. Etwa jeder vierte Bundesbürger (24 Prozent) bangt um den eigenen Job.

Die jüngeren Teilnehmer machen sich allerdings mehr Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Bei den unter 30-Jährigen ist diese Angst mit 36 Prozent am höchsten. Auch Frauen (28 Prozent) fürchten sich mehr vor dem Verlust ihrer Beschäftigung als Männer (21 Prozent).

Die Angst, schwer zu erkranken, ist in der Coronakrise nur leicht gestiegen: um sechs Prozentpunkte auf 41 Prozent. Diese Befürchtung sei in allen Altersgruppen gleich stark vertreten, so die R+V. Traditionell sorgten sich Frauen mehr vor Krankheiten als Männer. So auch bei dieser Sonderumfrage: 46 Prozent der Frauen haben Angst vor einer schweren Krankheit, aber nur 36 Prozent der Männer.

Beste Bewertung für Arbeit der Politiker

46 Prozent (2019: 47 Prozent) der Deutschen befürchten, dass die Verantwortlichen von ihren Aufgaben überfordert sind.

„Das ist wie im vergangenen Jahr eine der besten Bewertungen für die Arbeit der Politiker in den vergangenen 20 Jahren“, erklärt die Leiterin des R+V-Infocenters.

„Während der Finanzmarktkrise und zuletzt in der Flüchtlingskrise bezweifelten mehr als 60 Prozent der Bürger, dass die Politiker die Lage in den Griff bekommen. Unter 40 Prozent lagen diese Werte im Verlauf der Umfrage bisher noch nie“, so Römstedt.