Cyber-Risiken: So beraten Vermittler ihre Kunden richtig

9.3.2023 – Spätestens mit dem Ukraine-Krieg und den damit einhergehenden Meldungen zu Cyber-Attacken sind diese stärker ins Bewusstsein geraten. Das schließt den gewerblichen Bereich ein. Eine Erkenntnis wächst: Cyber-Versicherungen werden für Firmen immer wichtiger. Und die Sorge vor einer Attacke ebenso (VersicherungsJournal 25.11.2022).

Aber welche Risiken sind mit dem Versicherungsschutz wirklich abgesichert? Welche nicht? Worauf kommt es beim Cyber-Schutz an? Welche Schäden drohen eigentlich? In diesem Podcast erklärt Ole Sieverding, Geschäftsführer und Gründer der Cyberdirekt GmbH, wie die Absicherung am effektivsten funktioniert.

Ole Sieverding (Bild Cyber Direkt)

Das Versicherungsmakler-Unternehmen bietet zudem Weiterbildung an, unter anderem ein Bootcamp mit allen Informationen zum Thema. Die im Podcast erwähnte Studie findet sich hier.

Auch Makler Patrick Hamacher ist überzeugt, dass das Thema Cyber-Sicherheit in diesem Jahr einen hohen Stellenwert haben wird (9.2.2023).