Corona-Stimmungstest im Vertrieb und Finanzhilfen für Makler

24.4.2020 – Die LV 1871 fragte die Stimmung ihrer Vertriebspartner ab: Die Mehrheit kommt gut mit dem Geschäftsbetrieb in der Coronakrise zurecht. Genutzt werden vor allem das Telefon und E-Mails, um den Kontakt zum Kunden zu halten. Maxpool bietet seinen angeschlossenen Maklern finanzielle Hilfe bei Courtage-Rückforderungen im Personen-Versicherungsgeschäft an.

Wie gehen Vermittler mit der Ausnahmesituation um? Wie hält der Vertrieb in Zeiten von Kontaktsperren den Draht zum Kunden? Diesen Fragen ist die Lebensversicherung von 1871 a.G. München in einer Online-Umfrage unter rund 200 Partnern nachgegangen. Die Befragung lief vom 30. März bis 4. April.

Die Ergebnisse hat der Versicherer in einem aktuellen Stimmungsbarometer zusammengefasst. Rund 61 Prozent der befragten Makler geben an, dass sie sich auf die Ausnahmesituation „gut vorbereitet fühlen“. 39 Prozent wurden dagegen von den Herausforderungen „kalt erwischt“.

Telefon sichert Kontakt zum Kunden

Die meiste Unterstützung erfahren die Vertriebspartner von Versicherern (44 Prozent), gefolgt von Kollegen (24 Prozent) und ihrer eigenen Recherche im Internet (27 Prozent).

In Zeiten der sozialen Distanz nutzen Vermittler vor allem das Telefon (37 Prozent) und E-Mails (32 Prozent), um mit den Kunden zu kommunizieren. Auf die Videoberatung setzten erst elf Prozent. Der Kontakt via Social Media folgt mit acht Prozent. Eine Minderheit von drei Prozent sieht keine der genannten Kontaktformen als Alternative.

Maxpool will bei Courtage-Rückforderungen einspringen

Die Maxpool Maklerkooperation GmbH kündigte am Mittwoch in einer Mitteilung finanzielle Unterstützung, ein sogenanntes „Stundungsprogramm“, für ihre rund 7.000 Vertriebspartner bei Courtage-Rückforderungen an.

Wenn Kunden jetzt in der Coronakrise Beiträge schuldig blieben, Beiträge reduzierten oder gar Verträge kündigten, hafte der Makler im Personen-Versicherungsgeschäft für alle Abschlusscourtagen, die noch nicht vollständig verdient seien.

Angesichts der Haftungszeiten von bis zu acht Jahren sei das Risiko erheblicher Courtage-Rückforderungen durch die Versicherer, je nach weiterem Verlauf der Krise und der daraus folgenden Spätwirkungen, zu befürchten, erklärt der Pool.

Zusagen über Prüfung des Einzelfalls

Mit seinem Stundungsprogramm will der Pool keine Umsatzrückgänge der Maklerbetriebe kompensieren. „Wir decken gezielt das separat drohende Risiko ab, falls bereits vermitteltes Geschäft von Kunden nicht mehr voll oder gar nicht mehr mit Beiträgen bedient wird und Versicherer deswegen Courtagen zurückfordern“, erklärt Oliver Drewes, Vorstandschef der Phönix Maxpool Gruppe AG.

Das Unternehmen stehe mit eigenem Kapital bei Rückforderungen durch die Produktgeber ein und stunde die anfallende Rückvergütung gegenüber dem Maklerbetrieb.

Die finanzielle Hilfe für die Partner werde nach Einzelfallprüfung vorgenommen. Entscheidend seien dabei „die hausinternen Erfahrungen der Zusammenarbeit“ sowie der „vorliegende Sachversicherungs-Bestand des Maklers bei dem Pool“.

Bearbeitung in drei Werktagen zugesagt

Die Rückzahlung der Salden werde Maxpool flexibel handhaben. „Geboten wird dazu eine frei wählbare Laufzeit von mehreren Jahren und eine Begleichung des Saldos über monatliche Raten oder durch eine prozentuale Kürzung der Vergütungssätze der kommenden Abrechnungen“, führt das Unternehmen aus.

Kooperationspartner könnten sich bei Bedarf an ihre Maklerbetreuer wenden. Anfragen würden innerhalb von drei Werktagen bearbeitet, wenn alle notwendigen Unterlagen zur Verfügung stehen. Bei Bedarf will der Pool für die finanzielle Unterstützung der Partner „eine siebenstellige Summe bereitstellen“, so Drewes.