Corona: Keine klingelnden Kassen zum Jahresende

26.11.2020 – Im Herbst hat sich die Stimmung bei den größeren Vermittlern leicht gebessert, Einzelkämpfer bleiben pessimistisch. Das Neugeschäft leidet weiter unter fehlenden persönlichen Kontakten mit den Kunden. Das zeigt die dritte Befragung 2020 zur Coronakrise der G/D/P Markt- und Sozialforschung und dem MRTK.

Welchen Einfluss hat die Coronakrise auf das Geschäft der unabhängigen Vermittler im Coronajahr? Dieser Frage sind die G/D/P Markt- und Sozialforschung GmbH in Kooperation mit Marketing Research Team Kieseler (MRTK) in drei zeitlich versetzten Umfragen nachgegangen.

Die Kernergebnisse: Auch im Herbst spüren die befragten Makler immer noch Auswirkungen auf das Neugeschäft. Insgesamt ist die Stimmung aber optimistischer als noch im Frühjahr. Am stärksten betroffen von den Konsequenzen der Pandemie sind nach wie vor Einzelkämpfer an der Vertriebsfront.

Angaben zur Untersuchung

Für die Auswertung zur Stimmung im Vertrieb befragten die Marktforscher vom 1. bis zum 7. April mittels computerunterstützter Telefoninterviews (Cati) 221 Makler und Mehrfachagenten aus dem Bundesgebiet. In der zweiten Umfrage im Juni waren es 229 Vermittler und im Oktober nahmen 202 Personen teil.

Im April war die Einschätzung der Vertriebler pessimistisch. 86 Prozent der Makler sagten kurz nach Ausbruch der Pandemie, dass sie die Folgen durchaus spüren. 41 Prozent stellten sogar einen „gravierenden Einfluss“ auf ihren Betrieb fest. Nur elf Prozent sahen nach eigener Aussage keine „nennenswerten Effekte“ (VersicherungsJournal 28.4.2020).

Im Frühjahr waren Maklerbüros mit vier und mehr Mitarbeitern laut Erhebung von der Krise deutlicher betroffen als Ein-Mann-Betriebe. 41 Prozent beobachteten hier Einschnitte im Alltagsgeschäft. Bei „Einzelkämpfern“ waren es 35 Prozent.

Sorgen machten sich insbesondere Vermittler, die ihren Schwerpunkt in den Sparten Leben (54 Prozent) und Kranken (50 Prozent) haben. Makler, die sich verstärkt auf Rechtsschutz oder das Sach/HUK-Geschäft konzentrieren, zeigten sich weniger besorgt.

Leichte Entspannung für Vertrieb im Herbst

Im Juni und Oktober zeigen die Ergebnisse der Befragung optimistischere Einstellungen des Vertriebs. Deutliche Auswirkungen auf ihre Geschäftsentwicklung befürchteten im Juni knapp ein Viertel (24 Prozent). Im Oktober waren es noch 20 Prozent.

Über die Hälfte der Makler in größeren Betrieben ab drei Mitarbeitern (59 Prozent) war im Oktober eher zuversichtlich, was die künftige Entwicklung des Absatzes angeht. Ein Drittel der Makler berichtete im Oktober über fehlendes Neugeschäft und Umsatzeinbußen. Am stärksten betroffen sind Einzelkämpfer, wie aus den Studienunterlagen hervorgeht.

Besonders wichtig finden die befragten Makler und Mehrfachagenten gerade in diesem Jahr „Kulanz, gute Erreichbarkeit und eine gute Vertriebsunterstützung“ von Seiten der Versicherer. Diverse Maßnahmen zu diesen Punkten hatten zahlreiche Gesellschaften bereits im Frühjahr angekündigt (13.5.2020, 17.4.2020, 31.3.2020, 27.3.2020).

Konkret nannten die Befragten im Oktober dazu als wichtigste Punkte folgende Aspekte, die sie an den Produktgebern in der Coronakrise schätzten:

Beitragsaussetzung, Kostenreduktion, Kulanz (26 Prozent);

gute Erreichbarkeit und Kommunikation (22 Prozent) und

gute Maklerunterstützung/ -zusammenarbeit (19 Prozent).

Anforderungen an Versicherer (Bild: G/D/P)

Vermittlern fehlt der direkte Kontakt zum Kunden

Dennoch spürte im Herbst ein gutes Drittel der Makler (34 Prozent) weiter die Auswirkungen durch den reduzierten Kundenkontakt und somit weniger Neugeschäft. 19 Prozent nannten als Gründe „keine, weniger oder verschobene Termine und Besuche“. Das persönliche Gespräch mit der Klientel entfiele. 13 Prozent verzeichneten insgesamt weniger Kontakte mit Interessenten.

33 Prozent nannten im Oktober einen konkreten Rückgang im Neugeschäft. Als Gründe führten die Vermittler „Umsatzrückgänge und Geldnot bei Kunden durch Kurzarbeit oder Insolvenzen“ (elf Prozent) an. Neun Prozent beobachtete Unsicherheit bei den Verbrauchern.

Stornos und Vertragsänderungen verzeichneten neun Prozent der Vermittler, nur zwei Prozent der Befragten konnte steigende Abschlüsse verbuchen.

Obwohl noch kein Zeitpunkt für ein Ende der Pandemie in Sicht ist, blickt 82 Prozent der befragten Vertriebler positiv in die Zukunft. Sie stimmen der vorgegebenen Aussage „ich sehe der weiteren geschäftlichen Entwicklung optimistisch entgegen“ voll oder eher zu. Zurückhaltend ist die Einschätzung wieder eher bei den Einzelkämpfern als den größeren Betrieben.

Ausblick der Vermittler (Bild: G/D/P)

BVK-Umfrage: Die Lage ist ernst

Auch der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) ist der Frage nachgegangen, wie die Stimmung an der Vertriebsfront ist. Der Verband hat vier Monate nach seiner ersten Erhebung (18.5.2020) im September ein zweites Mal bei seinen Mitgliedern nachgefragt.

Die jüngste Auswertung zeigt zwar eine leichte Entspannung, dennoch bleibt die Situation ernst. Fast unverändert hoch ist die Zahl der Versicherungskaufleute, die Umsatzrückgänge erwarten (62 Prozent von 943 Vermittlern).

Trotz der befürchteten Einbußen planen aber nur 2,4 Prozent der Befragten einen Marktaustritt oder den Ruhestand. „Ein möglicher Grund könnte sein, dass die Vermittler aufgrund der wirtschaftlichen Situation gezwungen sind, weiterhin zu arbeiten“, kommentierte BVK-Präsident Michael H. Heinz die Ergebnisse (7.9.2020).