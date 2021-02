Corona: enorme Herausforderung für Vermittlerbetriebe

2.2.2021

Wie ist die Stimmung im Vermittlermarkt, was sind die größten Hürden für den unabhängigen Vertrieb nach knapp einem Jahr Pandemie? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Neuauflage der Strukturanalyse des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK).

„Die Corona-Pandemie ist eine enorme Herausforderung für die selbstständigen Versicherungsvermittler. Vor allem Mängel in der Digitalisierung sind deutlich geworden“, sagt dazu Professor Dr. Matthias Beenken, der an der Fachhochschule Dortmund Versicherungswirtschaft unterrichtet und die Auswertung des BVK wissenschaftlich begleitet.

Bisher seien gerade Betriebe gut durch die Krise gekommen, die frühzeitig digitale Vertriebsprozesse eingerichtet und eingeübt hätten. „Abwarten muss man, wie lang die Bremsspur in der Wirtschaftsentwicklung wird und wie sich das in den Beständen der Vermittler auswirkt“, so Beenken weiter.

Trotz dieser Herausforderungen wollen laut einer BVK-Umfrage 2021 nur 2,5 Prozent der Unternehmen ihren Betrieb einstellen. Zwar würden zwei Drittel von Umsatzeinbußen berichten, ein Drittel machte aber 2020 mehr Geschäft (VersicherungsJournal 7.9.2020).

Die aktuelle Umfrage zur Strukturanalyse des Verbands läuft zurzeit. Versicherungsvermittler können sie unter diesem Link aufrufen. Die Teilnahme ist anonym und kostenlos und steht allen selbstständigen Vertretern und Maklern offen. Eine BVK-Mitgliedschaft ist keine Voraussetzung. Der Zeitaufwand für das Ausfüllen beträgt maximal 15 Minuten.