Check24 verliert im Rabatt-Streit „voll“ gegen BVK

5.2.2020 – Die „Jubiläumsdeals“ des Versicherungsmaklers mit Rabatten bis zu zwölf Monatsbeiträgen waren ein Verstoß gegen das Provisionsabgabeverbot. Das hat das Landgericht München I am Dienstag entschieden und damit einer Klage des BVK stattgegeben. Check24 prüft Rechtsmittel gegen das Urteil, der BVK will den Konkurrenten seiner Mitglieder weiter im Auge behalten.

Bis zu zwölf Monatsprämien Rückvergütung hat die Check24 GmbH Kunden versprochen, wenn sie eine neue Versicherung über deren Vergleichsportal abschließen. Kunden konnten zeitweilig in einer „Jubiläumsaktion“ eine Privathaftpflicht-, Hausrat-, Unfall, Kfz-, Risikoleben-, Rechtsschutz- Krankenhauszusatz- und Zahnzusatz-Versicherung im ersten Jahr zum Nulltarif erwerben.

Dagegen hat der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) die Check24 Vergleichsportal für Versicherungsprodukte GmbH wegen Verstoß gegen das Provisionsabgabeverbot (24.7.2018) verklagt (27.11.2019, 25.9.2019, 8.10.2018). Am 4. Februar 2020 hat das Landgericht München I (33 O 3124/19) sein Urteil gefällt.

Verleitung zur Fehlentscheidung

Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), fasst die Entscheidung so zusammen: „Solche Aktionen sind künftig verboten.“

Der BVK habe gegen Check24 voll gewonnen. Solche Sondervergütungen, um einen Versicherungsabschluss zu erzielen, seien gesetzwidrig.

Das sogenannte Provisionsabgabeverbot für Versicherungsvermittler umfasse nicht nur die Abgabe von Provisionen, sondern die Leistung und das Versprechen jeder Art von Sondervergütung durch Versicherungsvermittler oder Versicherungs-Unternehmen.

Damit sollen laut BVK Verbraucher davor geschützt werden, dass sie durch irgendwelche Art von Prämien zu Fehlentscheidungen verleitet werden.

Gericht hält Sicht des Kunden für entscheidend

Die Aktion von Check24 war so aufgebaut, dass der Rabatt von vier Vermittlungstöchtern, die als Versicherungsmakler zugelassen sind, lediglich versprochen wurde. Im „Kleingedruckten“ erfuhr der Verbraucher, dass er zunächst den vollen Jahresbetrag zahlen muss und später vom Mutterunternehmen den Rabattausgleich erhält.

Der Verbraucher hat laut BVK in aller Regel nicht realisiert, dass die Check24 GmbH nicht Betreiberin der Internetseiten ist, auf denen der Versicherungsvergleich und der Buchungsprozess stattfindet.

Das sah auch das Gericht so. Es habe ganz klar festgestellt, dass es hier auf die Sicht des Kunden ankommt. „Wenn ein Rabatt versprochen wird, dann erwartet der Verbraucher auch, dass er ihn bekommt“, stellte BVK-Geschäftsführer Dr. Wolfgang Eichele fest.

In der Praxis wird das Urteil für uns keine Bedeutung haben. Christoph Röttele, Geschäftsführer der Check24 Vergleichsportal GmbH

Check24 prüft Rechtsmittel

In einer ersten Stellungnahme bedauerte Check24 die Entscheidung des Gerichts. Denn nun seien ihm solche Aktionen mit „echtem Kundenvorteil“ verwehrt. Trotzdem will das Unternehmen nach Durchsicht der Urteilsbegründung weitere Rechtsmittel prüfen. Wird keine Berufung eingelegt, ist das Urteil in vier Wochen rechtskräftig.

„In der Praxis wird das Urteil für uns keine Bedeutung haben. Die Jubiläumsaktion ist lange vorbei“, sagte Christoph Röttele, Geschäftsführer der Check24 Vergleichsportal GmbH.

Er verwies darauf, dass sein Unternehmen Ende 2019 Kunden, die einen Kfz-Versicherungsvergleich auf dem Portal rechneten, Hotelgutscheine bis zu 500 Euro angeboten hat. „Gegen diese Art der Belohnung hat es keine juristischen Einwände des BVK gegeben“, so Röttele.

Solche Aussagen werden vom BVK hingegen scharf kritisiert. „Das sind nur Nebelkerzen, die vom aktuellen Verfahren ablenken sollen“, sagte Eichele.

Kontrolle der Versicherungskaufleute geht weiter

Er kündigte an, dass auch andere Aktionen geprüft würden. „Wir kontrollieren weiterhin regelmäßig, ob sich Check24 an Recht und Gesetz hält.“ Schon in der Vergangenheit war der BVK mit Klagen erfolgreich. Die Berichte des VersicherungsJournals dazu sind im Archiv zu finden.

Eichele: „Eigentlich ist das Unternehmen als zugelassener Versicherungsmakler ein ganz normaler Wettbewerber.“ Doch es verhalte sich aber regelmäßig gesetzeswidrig. Das könne der BVK nicht hinnehmen.