Check24: „Foto-Check“ überzeugt in Stichprobe nicht

2.11.2020 – Daten fotografieren und weiterreichen ist eine große Arbeitserleichterung. Erfolgreich sind hier seit langem die privaten Krankenversicherungen, mit ihrer automatisierten Rechnungseinreichung. Nun hat das Vergleichsportal Check24 diese Technik für den Kfz-Versicherungsvergleich adaptiert. Das könnte die Wechselsaison noch mehr anheizen. Doch so ganz überzeugt das Optical-Character-Recognition (OCR)-System noch nicht.

Wer prüfen will, ob er noch vor dem 30. November seine Autoversicherung regulär kündigen sollte, weil es bessere Angebote gibt, kann heute auf komfortable Analyseprogramme im Internet zurückgreifen.

Vergleiche gibt es etwa beim nicht kommerziellen Softwareanbieter Nafiauto.de, der Nafi GmbH oder bei den Versicherungsmaklern Verivox GmbH und der Check24 Vergleichsportal GmbH.

Die Krux: Mehr als 50 Angaben

Die große Krux beim Vergleich der Autoversicherung: Es müssen unzählige Angaben über Fahrzeug, Nutzer und Nutzung eingegeben werden, bis man endlich ein individuelles Vergleichsergebnis erhält. Laut Marktführer Check24 sind es über 50 Angaben.

Künftig sollen Autofahrer bei dem Multiportal aus München den Vergleich in nur zwei Minuten machen können – verspricht der Versicherungsmakler.

Dafür müssen die Interessenten lediglich ihre Beitragsrechnung oder ihren Versicherungsschein fotografieren oder scannen lassen.

Der automatisierte Prozess, der mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt wurde, soll am Desktop, am mobilen Endgerät und in der App funktionieren.

Die Redaktion testete den „Foto-Check“ mit zwei Fahrzeugen, die bei der Huk24 versichert sind. In beiden Fällen ließen wir sowohl die Beitragsrechnung als auch den letzten Versicherungsschein auf Basis von PDF-Dokumenten analysieren.

Über 90 Prozent der Angaben „erkannt“

Das ging ganz flott und unproblematisch. Auf den ersten Blick überzeugte das Ergebnis. So „behauptete“ das System bei einem Kia Picanto 93 Prozent aller Angaben erkannt zu haben. Beim Peugeot 2008 sollten es sogar 94 Prozent sein.

Das hört sich nach wenig weiterer Arbeit an. Nach dem Scannen oder Fotografieren wird der Kunde aufgefordert, seine Daten zu ergänzen.

Das taten wir und fanden eine ganze Reihe von Daten, die nachgebessert werden mussten. So etwa die Art der Finanzierung des Autos, das Datum des Führerscheinerwerbs, den beruflichen Status, das Geschlecht des weiteren Fahrers, dessen Geburtsdatum, seinen Familienstand und seinen beruflichen Status.

Schadenfreiheitsklassen falsch ermittelt

Viele Daten konnte das System aber aus den Dokumenten generieren. Die Nachbesserung ist relativ leicht, solange das System an einer Stelle keine Daten aus den Dokumenten generieren kann. Fatal ist es aber, wenn falsche Daten übernommen werden. Das galt in beiden Fällen für den Schadenfreiheitsrabatt (SFR).

So stellte das System für die neue Versicherung ab 2021 für den Kia die SFR-Kfz-Haftpflichtklasse 12 fest. Richtig wäre die Klasse 17 gewesen. Das Fahrzeug hat zusätzlich nur eine Teilkaskoversicherung, bei der es keine SFR gibt. Beim Peugeot 2008 wurde für die Kfz-Haftpflicht die Klasse 8 und für die Vollkasko die Klasse 25 ermittelt. Richtig wären die Klassen 11 und 28 gewesen.

Mit den falschen Klassen zeigte das System im Ergebnis viel zu teure Versicherungen an. Damit könnte Check24 in die Haftung geraten. Denn möglicherweise wechselt der Kunde nun seine Versicherung nicht, obwohl er viel günstiger hätte versichert werden können.

Wenn man einer Angabe nicht vertrauen kann, wird man unsicher. Dann müsste man alle Angaben überprüfen. Das konterkariert aber den Foto-Check. Denn jetzt gibt es wieder einen hohen Prüfaufwand.

Die „KI“ steckt scheinbar noch in den Kinderschuhen

Ob solche Fehler auch bei den Dokumenten anderer Versicherer auftreten, kann aus der kleinen Stichprobe nicht geschlossen werden. Scheinbar steckt die „KI“ noch etwas in den Kinderschuhen. Zukunftsträchtig ist diese Idee aber auf jeden Fall, denn sie beschleunigt die Eingabearbeit ungemein.

Ein Test in zwei Minuten ist aber auch bei einem fehlerfreien System eine ambitionierte Frist. Denn Laien sollten sich intensiv mit dem Umfang ihres Schutzes beschäftigen. Das ermöglichen die Vergleicher über Filtersysteme und Erläuterungen. Die kann aber niemand in zwei Minuten ergreifen.