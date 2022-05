BVK zeigt sich düpiert über Bafin-Pläne zu Provisionsrichtwerten

5.5.2022

Dem Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) stößt offensichtlich das derzeitige Vorgehen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) sauer auf. Man sei überrascht, dass die Behörde laut Medienberichten sogenannte Provisionsrichtwerte bei Lebensversicherungen im zweiten Halbjahr einführen will, heißt es am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

„Nachdem der Gesetzgeber schon in der letzten Legislaturperiode zurecht davon abgesehen hat, einen Provisionsdeckel gesetzlich vorzuschreiben, sind wir über diesen Schritt der Bafin etwas erstaunt“, wird BVK-Präsident Michael H. Heinz zitiert.

Michael H. Heinz (Bild: BVK)

„Allerdings gehen wir davon aus, dass diese aufsichtsrechtlichen Maßnahmen für die Vermittlerbranche weniger einschneidend sind als ein gesetzlich vorgeschriebener Provisionsdeckel. Hier will also die Bafin nur diejenigen maßregeln, die überhöhte Vergütungsstrukturen haben. Unsere Mitglieder werden als ehrbare Versicherungskaufleute davon nicht betroffen sein“, so Heinz weiter.

Auf der diesjährigen Jahrespressekonferenz der Bafin am Dienstag hatte Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht, die Bombe platzen lassen (VersicherungsJournal 4.5.2022). Bereits vor einigen Wochen hatte eine Umfrage seiner Behörde für Schlagzeilen gesorgt. Danach waren Fondspolicen im ersten Halbjahr 2021 teurer als Klassikpolicen (21.3.2022).