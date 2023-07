BVK: Jeder zweite Versicherungsvermittler hat mehr verdient

Der Verband führt seine Strukturanalyse seit Jahrzehnten alle zwei Jahre durch, auch dieses Mal in Zusammenarbeit mit Professor Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund. Die Studie gibt einen detaillierten Einblick in betriebswirtschaftliche Kennzahlen und Erfolgsfaktoren von Ausschließlichkeits- und Mehrfachvertretern sowie Maklern. Die vollständigen Ergebnisse werden im Spätsommer in der Studie „Betriebswirtschaftliche Strukturen im Versicherungsvertrieb“ veröffentlicht. Diese wird zum vierten Mal im VersicherungsJournal-Verlag erscheinen. Die vorangegangene „Strukturanalyse 2020/2021“ hat 163 Seiten im Format DIN A4 und wird angeboten als E-Book im PDF-Format, ISBN 978-3-938226-65-0. Sie kostet 448,68 Euro inklusive Mehrwertsteuer und kann über dieses Formular bestellt werden (E-Mail-Versand). Das Nutzungsrecht für E-Books gilt exklusiv für den Käufer. Das Recht, das E-Book ganz oder teilweise an Dritte weiterzugeben oder Ausdrucke seines Inhalts anzufertigen und weiterzugeben, kann auf Anfrage zusätzlich erworben werden. Die Konditionen für Mengenbestellungen und weitergehende Nutzungsrechte können per E-Mail oder über dieses Kontaktformular angefordert werden.