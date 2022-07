BVK-Checkliste: Vermittler sollen sich nachhaltig positionieren

13.7.2022

Ab dem 2. August müssen Versicherungsvermittler Nachhaltigkeits-Präferenzen ihrer Kunden bei Kapitalanlageprodukten abfragen (VersicherungsJournal Medienspiegel 24.5.2022). Hinsichtlich darauf hat nun der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) in Zusammenarbeit mit Professor Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund eine kostenlose Checkliste (PDF, 1,2 MB) veröffentlicht.

Der Unternehmerverband will damit alle Vermittler, die ihre Positionierung beim Thema „Nachhaltigkeit“ erstellen und überprüfen wollen, unterstützen. Die anstehende Regulatorik werde zwar in der Checkliste abgebildet, Ausgangspunkt sei aber zwingend die Kenntnis der eigenen Wertehaltung zu Nachhaltigkeitsfragen, so der BVK in einer Mitteilung.

„Wir werden als Vermittler nur dann authentisch und kompetent von unseren Kunden wahrgenommen, wenn wir unsere eigenen individuellen Positionen zu Nachhaltigkeitsfragen kennen“, lässt sich BVK-Präsident Michael H. Heinz dazu zitieren.

Michael H. Heinz (Bild: BVK)

Die Abfrage von vorformulierten Aussagen zum Thema Nachhaltigkeit reiche im Vertrieb nicht aus. Der notwendige Richtungswechsel beginnt für Heinz bereits beim Kundenkontakt im Vermittlerbetrieb.