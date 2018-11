Büro geschlossen

31.10.2018 – Das Büro des VersicherungsJournals in Ahrensburg liegt in Schleswig-Holstein. Dort ist der heutige Reformationstag gesetzlicher Feiertag. Daher ruht der kaufmännische Geschäftsbetrieb an diesem Tag.

Da der Feiertag regional begrenzt ist, erscheint das VersicherungsJournal trotzdem. Das gilt auch an allen anderen regional begrenzten Feiertagen, zum Beispiel an Allerheiligen am Donnerstag. Deshalb ist die Redaktion durchgängig erreichbar, zumindest per E-Mail. Es sind dann zwar nicht alle Autoren verfügbar, aber zumindest jene aus den nicht vom Feiertag betroffenen Gebieten.

Solche Feiertage werden gerne genutzt, sie mit Brückentagen zu einem langen Wochenende zu kombinieren. Wer danach die währenddessen im VersicherungsJournal erschienenen Artikel lesen möchte, kann dazu auf der Startseite den Button „vorherige Ausgabe“ anklicken. Ebenso praktisch ist ein Klick auf „Suchen“ oben im Menü. Wird kein Suchbegriff eingegeben, so werden alle verpassten Beiträge – absteigend nach Datum sortiert – angezeigt.