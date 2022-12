BU-Versicherung: Diese Vertriebskanäle bringen das meiste Neugeschäft

7.12.2022 – Unabhängige Vermittler erzielten 2021 das meiste BU-Neugeschäft für die Lebensversicherer. Auf diesen Kanal entfiel weit über die Hälfte des Neuzugangs. Einfirmenvertreter lagen nur bei einem guten Drittel. Alle anderen Absatzkanäle spielen bestenfalls eine untergeordnete Rolle. Dies zeigen jüngst von WTW veröffentlichte Detaildaten aus der aktuellen Vertriebswegestudie für die Lebensversicherung.

Über Makler und Mehrfachvertreter kamen 2021 weniger als 29 Prozent des APE-Neugeschäfts in die Bücher der Lebensversicherer. Dies bedeutet auf Sechsjahressicht betrachtet den niedrigsten Wert und nur noch Position drei in der Rangliste der wichtigsten Vertriebskanäle.

An zweiter Stelle rangiert die Ausschließlichkeit mit über 30 Prozent Anteil. Die Banken konnten mit dem Rekordanteil von genau einem Drittel erstmals die Spitzenposition ergattern. Das hat die mittlerweile 23. Auflage der Vertriebswegestudie für die Lebensversicherung der Willis Towers Watson GmbH (WTW) ergeben (VersicherungsJournal 8.11.2022).

SBU: hauptsächlich laufende Beiträge

Am Dienstag hat das Beratungsunternehmen Detaildaten zur Verteilung des Neuzugangs in der selbstständigen Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung (SBU) auf die einzelnen Vertriebswege publiziert. Es betrachtet bei dieser Produktgruppe nur die laufenden Beitragseinnahmen.

Diese Vorgehensweise hatte WTW bei einer vergleichbaren Veröffentlichung vor knapp drei Jahren damit begründet, dass nur sehr wenige SBU-Verträge gegen Einmalbeitrag abgeschlossen würden.

„Die übliche Verwendung des Überschusses zur Beitragsreduktion macht den laufenden Beitrag für Kunden attraktiver als den einmaligen Beitrag“, so seinerzeit der Studienverantwortliche Henning Maaß zum Hintergrund (24.3.2020). Er ist Director Insurance Management Consulting bei WTW in Deutschland.

SBU: Unabhängige Vermittler an der Spitze

Das Beratungsunternehmen teilte mit, dass 2021 mit rund 466 Millionen Euro knapp elf Prozent der laufenden Beiträge auf das BU-Versicherungsgeschäft entfallen sei. Es berichtet ferner von einem kontinuierlichen Anstieg des Neugeschäfts in der BU-Versicherung in den vergangenen Jahren, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Für 2018 hatten die Berater eine Summe von 410 Millionen Euro und einen Anteil von knapp einem Achtel genannt.

Aktuell entfällt der Löwenanteil von 56 Prozent des Neugeschäfts (etwa 262 Millionen Euro) auf den Absatzkanal unabhängige Vermittler. Für die Einfirmenvermittler wurde ein Anteil von 37 Prozent errechnet (rund 172 Millionen Euro).

Nur eine untergeordnete Rolle spielt der Vertrieb über die Geldinstitute. So gut wie gar nicht ins Gewicht fallen der Direktvertrieb und die Kategorie „Sonstige“.

BU-Versicherung wird „in der Breite gut verkauft

Maaß machte auf Unterschiede zwischen der BU-Absicherung einerseits und der privaten oder auch betrieblichen Altersvorsorge andererseits aufmerksam. Anders als in den beiden letztgenannten Segmenten, gebe es in Sachen BU-Schutz „keine Platzhirsche. Die BU wird marktweit in der Breite gut verkauft“.

Die Marktanteile seien unter den Versicherern sehr ausgeglichen. So verteilten sich 33 Prozent des BU-Geschäftsvolumens auf die Top-Fünf-Anbieter und 57 Prozent auf die Top-Zehn-Akteure.

Dass bei den unabhängigen Vermittlern 46 Prozent auf die Top Fünf und 73 Prozent auf die Top Zehn entfallen, kommentiert Maaß wie folgt: „Makler und Mehrfachagenten haben ihre Favoriten und es fällt vielen Versicherern schwer, in diese Gruppe vorzustoßen“.

Makler und Mehrfachvertreter bauen Vorsprung aus

Weitere Zeitreihendaten der Berater zeigen, dass die unabhängigen Vermittler ihr Gewicht im BU-Versicherungsgeschäft in den letzten Jahren kontinuierlich stärken konnten. So stieg der Anteil von 50 Prozent im Jahr 2018 auf zuletzt 56 Prozent.

Die Ausschließlichkeit bewegte sich in einem relativ schmalen Korridor zwischen 37 und 39 Prozent. Der Rückstand auf die Makler und Mehrfachvertreter hat von zwölf Prozentpunkten im Jahr 2018 auf 19 Prozentpunkte im Jahr 2021 zugenommen.

Die Kategorien Bankenvertrieb und „Sonstige“ konnten ihre Bestwerte aus dem 2018 nicht halten, stabilisierten sich aber zuletzt auf niedrigem Niveau.