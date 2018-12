BRSG: Unternehmen wollen eigene bAV nachbessern

14.12.2018 – Neuen Schwung für die betriebliche Altersversorgung prognostiziert Willis Towers Watson. Der Berater und Makler stützt sich dabei auf eine aktuelle Umfrage. Danach will knapp die Hälfte der befragten Unternehmen aktiv ihre bAV modernisieren. Kritisiert werden von den Arbeitgebern der steuerliche Rechnungszins und die Doppelverbeitragung. Skeptisch wird auch die Förderung von Geringverdienern gesehen.

WERBUNG

Fast jedes zweite befragte Unternehmen (47 Prozent) plant mit dem vorliegenden Betriebsrenten-Stärkungsgesetz seine betriebliche Altersversorgung (bAV) auszubauen oder anzupassen. Erste Priorität haben für die Befragten dabei sogenannte „Pflichtthemen“ wie der neue Arbeitgeberzuschuss zu Mitarbeiterbeiträgen in die bAV (59 Prozent).

Das ergab eine aktuelle Umfrage von Willis Towers Watson GmbH (WTW). Die Beratungsgesellschaft hatte im August und September 2018 insgesamt 43 Unternehmen aller Größen und Branchen zu ihrer Einschätzung des BRSG und seiner Folgen befragt. Der Fokus lag auf Unternehmen, die bereits eine bAV anbieten.

Der Anteil der Unternehmen, die ihre bAV nun anpacken wollen, ist sprunghaft gestiegen. Dr. Reiner Schwinger, Head of the Northern Europe Region von Willis Towers Watson.

Modernisierung steht im Vordergrund

„Der Anteil der Unternehmen, die ihre bAV nun anpacken wollen, ist sprunghaft gestiegen“, erklärt Dr. Reiner Schwinger, Head of the Northern Europe Region von Willis Towers Watson zu den Ergebnissen der Umfrage.

„Mit der Umsetzung der durch das BRSG neu entstandenen Pflichten werden viele Unternehmen sinnvollerweise auch gleich weitere Modernisierungsschritte, etwa im Blick auf die Risiko-Optimierung oder die Mitarbeiter-Kommunikation, angehen. Daher ist in den kommenden Jahren mit einem Modernisierungsschub für die bAV zu rechnen“, führt Schwinger aus.

Ob Unternehmen dabei auf die neu geschaffenen Gestaltungsoptionen, wie etwa die reine Beitragszusage, setzen oder altbewährte Möglichkeiten neu entdecken, sei zweitrangig. „Wichtig ist, dass das Gesetz die bAV auf die Agenda bringt – und dadurch wird es viel bewegen“, ist der Experte überzeugt.

Nachdem noch im März 2017, bei der WTW-Vorgängerumfrage, zwei Drittel (67 Prozent) dieser Unternehmen ihre bAV „so lassen wollten, wie sie ist“, wird nun fast die Hälfte ihre Angebote an die Mitarbeiter aktiv anpacken.

Ein knappes Viertel (23 Prozent) will sie ausbauen, ein Fünftel (21 Prozent) umstrukturieren oder überarbeiten. Zwei Prozent werden einen neuen Pensionsplan einführen.

WTW-Studie BAV (Bild: Willis Tower Watson)

Mittelstand ist weiter zurückhaltend

Mit dem BRSG soll insbesondere in kleinen und mittleren Firmen die bAV forciert werden (VersicherungsJournal 19.3.2018, 20.3.2018, 3.5.2018). Eine WTW-Studie vom vergangenen September zeigte aber, dass 60 Prozent der befragten Mittelständler sich nach eigenen Angaben mit Inhalten des BRSG noch nicht befasst hatten.

Für zehn Prozent waren diese Inhalte schlicht zu kompliziert, und weitgehende Einigkeit herrschte laut Studie darüber, dass dieses Gesetz „die Welt der bAV noch komplexer macht“ (VersicherungsJournal 22.9.2017).

Klärungsbedarf bei Detailfragen

Aktuell stehen für die meisten befragten Unternehmen jetzt erstmal „Hausaufgaben“ auf der Agenda. Dazu gehören nach Ergebnissen der WTW-Umfrage die Umsetzung des Arbeitgeberzuschusses zur Entgeltumwandlung (59 Prozent) und die Nutzung der neuen steuerlichen Freibeträge (55 Prozent).

Das erweise sich allerdings aufgrund „eines hohen Klärungsbedarfs für zahlreiche Detailfragen in der Praxis als herausfordernd“, kommentiert WTW die Angaben der Befragten.

Neue Möglichkeiten werden noch nicht genutzt

Die neuen Möglichkeiten, die das BRSG eröffnet, wie reine Beitragszusagen und Opting-out auf Basis der Tarifverträge, stehen allerdings nur für 15 beziehungsweise 17 Prozent auf der To-do-Liste.

Bislang können Unternehmen diese Optionen noch nicht in der Praxis umsetzen, weil noch keine entsprechenden Tarifverträge auf dem Tisch liegen.

Allerdings hat sich die Versicherungswirtschaft bereits in Stellung gebracht und sich in diesem Jahr zu entsprechenden Konsortien zusammen geschlossen (VersicherungsJournal 27.7.2018).

Unternehmen bevorzugen tarifliche Vorgaben

Auch die Unternehmen sind in Wartestellung: 90 Prozent der Befragten bevorzugen „tarifliche Rahmenvorgaben, die betrieblich ausgestaltet werden können“, heißt es in der Umfrage-Auswertung von WTW. Die Unternehmen zeigten somit eine starke Präferenz für betriebliche Lösungen.

Das Sozialpartnermodell im Rahmen des BRSG komme gut an. 73 Prozent aller Arbeitgeber bewerteten diese neue „Nahles-Rente“ positiv. Das ergab eine Umfrage der Talanx Pensionsmanagement AG unter 107 Teilnehmern des „Deutschen Arbeitgebertags“ im November 2018 in Berlin.

Der Informationsbedarf auf Arbeitgeberseite sei enorm. Knapp 60 Prozent der von Talanx Befragten gab an, sich bisher „weniger stark“ oder „überhaupt nicht“ mit dem Sozialpartnermodell beschäftigt zu haben.

Akzeptanz bei Tarifpartnern noch verhalten

Allerdings ist die Akzeptanz bei den Tarifpartner noch verhalten: Große Unternehmen schwören auf ihre bereits eingeführten bAV-Konzepte (VersicherungsJournal Medienspiegel 8.3.2018), der Mittelstand wartet ab. Die Gewerkschaften sind nicht unter Zugzwang, sie werden sehen, was die nächsten Tarifrunden bringen – oder nicht.

Der Hintergrund: Das dem Tarifzwang unterliegende Sozialpartnermodell kann nur auf den Verhandlungstisch kommen, wenn die alten Tarifverträge vorher gekündigt werden.

WTW-Studie BAV (Bild: Willis Tower Watson)

Zwei Hürden packt BRSG nicht an

Unternehmen, die ihren Mitarbeitern bereits eine bAV anbieten, erhofften sich vom BRSG vor allem eine Absenkung des steuerlichen Rechnungszinses sowie die Abschaffung der Doppelverbeitragung in der Sozialversicherung. Das zeigt die WTW-Umfrage.

Diese beiden Punkte nannten die befragten Unternehmer am häufigsten. „Gerade diese Problemfelder packt das BRSG aber nicht an – sie stehen aktuell anderweitig im Fokus einer gesetzlichen oder gerichtlichen Klärung“, führt WTW in seiner Zusammenfassung aus.

Der erhöhte steuerliche Rechnungszins beschäftigt jetzt das Bundesverfassungs-Gericht (VersicherungsJournal 23.7.2018, Medienspiegel 20.10.2016). Gesetzesinitiativen zur Abschaffung der Doppelverbeitragung sind aktuell in der Diskussion (VersicherungsJournal 26.10.2018, 19.10.2018, 28.9.2018)

Arbeitgebern fehlen klare Vorgaben

Für die Befragten steht aber fest: Durch das Reformpaket steige die Komplexität der bAV weiter. Das sagen 70 Prozent der von WTW befragten Unternehmen.

Über die vergangenen Jahrzehnte hätten sich zahlreiche Arbeitgeberpflichten im Hinblick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen der Betriebsrente entwickelt. Genannt seien etwa Informations- und Aufklärungspflichten, die oft keine klare Kontur aufwiesen.

„Wenn die Unternehmen positiv aufgezählt Klarheit über ihre arbeitsrechtlichen Pflichten aus einer bAV-Zusage hätten, würde das viel Verlässlichkeit und eine noch höhere Bereitschaft, sich in der bAV zu engagieren, mit sich bringen“, erklärt WTW dazu.

Die „Enthaftung von bAV-Verpflichtungen“ nannten die Befragten dagegen nicht an erster Stelle. „Eventuell, weil schon vor der Einführung des BRSG haftungsarme Gestaltungs-Möglichkeiten für die bAV existierten, die in vielen Unternehmen auch genutzt werden“, vermutet WTW in seiner Auswertung zu Befragung.

15-Prozent-Zuschuss wird positiv gesehen

Nach der Reform sind Unternehmen künftig verpflichtet, Beiträge zu bezuschussen, die ihre Mitarbeiter aus eigenem Bruttoentgelt in Versicherungen, Pensionskassen oder Pensionsfonds investieren.

Somit sollen durch die Entgeltumwandlung eingesparten Sozialversicherungs-Abgaben bis zu 15 Prozent der Beiträge der betrieblichen Altersversorgung zugutekommen. Trotz der komplizierten Umsetzung in der Praxis traut über die Hälfte der Unternehmen (58 Prozent) diesem Zuschuss zu, dass er die weitere Verbreitung der Betriebsrente fördern wird.

Wenn weder auf Arbeitgeber- noch auf Arbeitnehmerseite freie Mittel zur Verfügung stehen, […] ist auch ein staatlicher Zuschuss kein Anreiz. Dr. Reiner Schwinger, Head of the Northern Europe Region von Willis Towers Watson

Skepsis bei Förderung von Geringverdienern

Anders sieht es dagegen für die Förderung von Geringverdienern aus. Hier zeigen sich die befragten Unternehmen skeptisch, gerade was die angedachte Verbreitung der bAV in kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) betrifft. Dass sie die weitere Verbreitung der bAV „teilweise“ fördern können, sagen 47 beziehungsweise 42 Prozent der Befragten.

„Dies mag die realen Gegebenheiten widerspiegeln“, sagt Schwinger. „Wenn weder auf Arbeitgeber- noch auf Arbeitnehmerseite freie Mittel zur Verfügung stehen – und dieses Problem besteht in weiten Bereichen des Geringverdiener-Segments –, ist auch ein staatlicher Zuschuss kein Anreiz. Dies dürfte die Skepsis der Unternehmen mit Blick auf die Geringverdiener-Förderung erklären.“

WTW-Studie BAV (Bild: Willis Tower Watson)

Mitarbeiter schätzen bAV

Gerade Beschäftigte in Großunternehmen wissen die Vorzüge einer betrieblichen Altersversorgung zu schätzen und sind gut über die Möglichkeiten der Angebote informiert.

Außerdem sind die Arbeitnehmer durchaus bereit, in die bAV zu investieren. Sie sehen aber auch Hindernisse wie ein zu geringes Einkommen oder bürokratische Hürden. Das zeigte eine repräsentative Umfrage des Beratungsunternehmens Aon Hewitt GmbH in Zusammenarbeit mit dem Statistikportal Statista GmbH (VersicherungsJournal 28.11.2018).