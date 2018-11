Brancheninitiative will Image verbessern

31.10.2018 – Am Rande der DKM wurde der Zukunft für Finanzberatung e.V. gegründet. Er repräsentiert nach eigenen Angaben mehr als 100.000 Vermittler. Mit einer besseren Selbstdarstellung der Branche will die Initiative „für mehr positive Wahrnehmung der Finanzberaterinnen und -berater in der Öffentlichkeit sorgen“ und die Nachwuchssuche erleichtern.

Vier Vermittlerverbände, vier Vermittlungsunternehmen und zwei Dienstleister haben in der vergangenen Woche am Rande der Messe DKM in Dortmund die Brancheninitiative Zukunft für Finanzberatung e.V. gegründet.

Der Verein will „als gemeinsames Sprachrohr für mehr positive Wahrnehmung der Finanzberaterinnen und -berater in der Öffentlichkeit sorgen“.

Die Gründungsmitglieder sind:

Die Gründer der Zukunft für Finanzberatung: von links Florian Haas (Profinanz), Frank Rottenbacher, Hans Steup, Rainer Demski, Markus Brochenberger, Christian Schwalb, Hans Peter Wolter, Peter J. O. Bartz, Ralf W. Barth, Robert Peukert (Lieblingsmakler) (Bild: Meyer)

Weitere Teilnehmer gesucht

Die beteiligten Verbände repräsentieren nach eigenen Angaben über 100.000 Unternehmen und Einzelberater als Mitglieder und damit einen Großteil der Vermittlerzunft in Deutschland.

Votum Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V. und Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) seien eingeladen worden, der Initiative beizutreten. „Der Austausch war sehr positiv, und wir hoffen, auch diese beiden wichtigen Organisationen für unsere gemeinsame Sache gewinnen zu können“, sagte Christian Schwalb.

Der Geschäftsführer der BSC wurde auf der Versammlung zum Vorsitzenden des Vereins gewählt.

Erste Aktion wird eine Imagekampagne

Zu den Zielen der Initiative sagte Schwalb: „Wir haben uns vorgenommen, nachhaltig das Renommee der Branche zu verbessern.“ Er kündigte an, als erstes konkretes Vorhaben des Vereins in Kürze eine branchenweite Imagekampagne zu starten und ein Portal zur positiven Selbstdarstellung einzurichten.

Dass die Branche eine hohe gesellschaftspolitische Verantwortung trage, solle in der Öffentlichkeit viel stärker wahrgenommen und kommuniziert werden. Für AfW-Vorstand Frank Rottenbacher ist wichtig deutlich zu machen, dass für die Skandale der Vergangenheit die Produktgeber und nicht die Vermittlerschaft verantwortlich war.

Hans Steup wies auf die Diskrepanz der Wahrnehmung hin. Zwar hätten Vermittler einen schlechten Ruf. Frage man jedoch die einzelnen Kunden zu ihren persönlichen Beratern, so seien die meisten zufrieden.

Sozialpolitischer Auftrag

Wichtig sei es, die Menschen zur Vorsorge zu motivieren, das sei ein sozialpolitischer Auftrag für die Beraterschaft, sagte Steup.

Nach Ansicht von Hans Peter Wolter vom VSAV lässt sich das Altersvorsorgeproblem der Bevölkerung leichter lösen, wenn das Image der Branche besser ist.

Compexx-Verstand Markus Brochenberger meinte: „Wir müssen an unserem Image arbeiten, um gute Bewerber zu finden.“ VSAV-Vorstand Ralf W. Barth ergänzte, dass der Nachwuchs auch als Nachfolger der ausscheidenden Vermittlungsunternehmer benötigt werde.

Für IGVM-Vorstandsmitglied Peter J. O. Bartz IGVM ist es deshalb wichtig, die Attraktivität des Berufsbildes zu fördern. „Nur wenn es uns gelingt, wieder mehr Menschen für die Branche zu begeistern, werden wir auch unsere Nachwuchsprobleme lösen können“, ergänzte Schwalb.

Initiativen sollen gebündelt werden

Dr. Rainer Demski, Geschäftsführer der Newfinance GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Zukunft für Finanzberatung e.V., forderte dazu auf, die vorhandenen Initiativen zu bündeln, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen.

In den Verein überführt wurde eine fast gleichnamige, Ende 2016 von Schwalb gegründete Initiative. Seither seien immer mehr Unternehmen und Organisationen als Förderer eingestiegen – unter anderem die Volkswohl Bund Versicherungen, die Versicherungsgruppe die Bayerische, die Condor Versicherungen, Dimensional Funds Advisors Ltd. und die DWS Group.

In der neuen Konstellation solle mit Hilfe der beteiligten Vermittlerverbände nun noch mehr Aufmerksamkeit erzielt, und weitere Unterstützer der Finanz- und Versicherungsbranche gewonnen werden, so Schwalb. Der Verein werde ein wichtiger Pfeiler, mit dem sich die Branchenteilnehmer selbst gegenseitig unterstützen können.