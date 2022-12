bKV: Budgettarife meist nicht sinnvoll

21.12.2022 – Wie Versicherungsmakler Arbeitgeber für die betriebliche Krankenversicherung richtig ansprechen, erläuterten in einem Onlinevortrag zwei Berater. Sie favorisieren dabei vor allem den Privatschutz im Krankenhaus. Vermittler, die sich nicht mit dem betrieblichen Gesundheitsschutz befassen wollen, können mit den Experten kooperieren.

Die betriebliche Krankenversicherung (bkV) boomt. Das war der einhellige Tenor eines Webinars für Versicherungsmakler, das der Maklerpool Apella AG unter dem Motto „betriebliche Krankenversicherung erfolgreich beraten“ am Dienstag veranstaltet hat.

„In der Praxis suchen Arbeitgeber nach Mitteln und Wegen, ihren Arbeitnehmern etwas Gutes zu tun“, erläuterte Karsten Rehfeldt von der Beratungsgesellschaft für betriebliche Versorgungssysteme GmbH (BBVS). Angesichts des massiven Fachkräftemangels spiele die bkV bei Unternehmen mittlerweile eine große Rolle.

Arbeitgeber sollte bKV voll übernehmen

Einig ist sich der Versicherungs- und Rentenberater mit Stefan Baum vom Vorsorgeexperten und Maklerunternehmen Kafka & Baum GmbH darin, dass der Arbeitgeber die bKV in vollem Umfang übernehmen sollte. Nur dann würden alle Vorteile des betrieblichen Gesundheitsschutzes zum Tragen kommen.

So würde es keine Gesundheitsprüfung geben und laufende Behandlungen seien mitversichert. Rehfeldt: „Direkt nach der Anmeldung des Mitarbeiters kann der zusätzliche Gesundheitsschutz genutzt werden.“

Budget-Tarif im Krankenhaus schnell erschöpft

Einig sind sich die beiden bKV-Experten auch darin, dass mit den neuartigen Budgettarifen keine „echte bKV angeboten werden kann“. Grund: Die Budgettarife, die in der Regel mit Leistungshöhen von 300, 900 oder 1.500 Euro angeboten werden, seien schon bei einer einzigen Privatbehandlung im Krankenhaus nicht ausreichend.

„Unterbringung und Chefarztbehandlung kann schon bei einer etwas aufwendigeren Operation einige Tausend Euro kosten“, erläuterte Versicherungsmakler Baum. Eine „ordentliche“ bKV müsse aber immer stationäre Leistungen enthalten.

Denn die Privatbehandlung im Krankenhaus wäre der große Vorteil für die Arbeitgeber. Die Mitarbeiter würden zügig von Spezialisten behandelt und daher deutlich schneller genesen.

An den Bedürfnissen der Mitarbeiter vorbei

Als Beispiel nannten die Berater einen Gerüstbauer, dessen Mitarbeiter nach einem Bandscheibenvorfall über den gesetzlichen Gesundheitsschutz in der Regel ein bis zwei Jahre ausgefallen waren. Durch die bKV dagegen hätten sie nach einem dreiviertel Jahr dem Arbeitgeber wieder zur Verfügung standen.

„Daher ist beispielsweise zusätzlicher Zahn- oder Brillenschutz nice to have, aber nicht notwendig“, sagte Rehfeldt.

Experte Baum betonte, dass Budgettarife in der Regel an den Bedürfnissen der Mitarbeiter vorbeigehen würden. „Das ist so, als ob eine vierköpfige Familie sich ein Auto kaufen möchte und lediglich einen Zweisitzer angeboten bekommt“, erklärte Baum. Die Budgettarife sollten nicht verteufelt werden. Sie seien jedoch höchstens für kleine Unternehmen mit etwa fünf Mitarbeitern sinnvoll.

Kein Produkt beraten

Grundsätzlich sollten Versicherungsmakler niemals mit einem Tarif oder einem Produkt bei den Unternehmen vorstellig werden. Es gelte, die Brille des Unternehmers aufzusetzen und ihn nach seinen Bedürfnissen zu fragen.

Den Unternehmen ging es darum, Erträge zu sichern und Fluktuation- und Rekrutierungskosten zu senken. Wer die Bedürfnisse und die Mitarbeiterstruktur des Unternehmens kenne, könnte sehr firmenspezifische Konzepte entwickeln.

Dabei sollten die Versicherungsmakler dem Unternehmen die Einführung der bKV in vollem Umfang abnehmen. „Das gilt beispielsweise auch für das Gespräch mit dem Steuerberater der Firma“, so Baum. Falsch wäre es, wenn Versicherungsmakler immer die Tarife eines Krankenversicherers nutzen würden. Sinnvoller sei es, die besten Tarife von verschiedenen Anbietern zu wählen.

Vorsorgeordnung notwendig

Das neue Nachweisgesetz verpflichtet den Arbeitgeber, die wesentlichen Bedingungen des Arbeitsverhältnisses schriftlich festzuhalten, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer zu übergeben. Das Recht gelte somit auch für die bKV.

Daher empfehlen die Berater, eine Versorgungsverordnung zu etablieren, die alle Rechte und Pflichten beinhaltet und auch die Freiwilligkeit der Leistung fixiert, damit der Unternehmer notfalls den Gruppenvertrag wieder kündigen könne. Das könnte nämlich bald notwendig sein. So rechnet Baum mit einer Erhöhung der Prämien für die bKV.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: BBVS)

Einbindung der Angehörigen in die bKV

Die Berater betonen, wie wichtig die Einbindung der Angehörigen in die bKV sei. So könnten Kinder für einen Beitrag von nur fünf Euro pro Monat ohne Gesundheitsprüfung Privatpatienten im Krankenhaus werden. Damit und auch mit der Versichertenkarte mit Logo des Unternehmens könnte die emotionale Bindung an das Unternehmen erhöht werden.

Vorgestellt wurden zudem die vier möglichen Besteuerungsvarianten für die bKV. Derzeit könnten Unternehmen mit 30 Euro Monatsaufwand nach Steuern schon eine hochwertige bKV mit Chefarztbehandlung und Zweibettzimmer im Krankenhaus, Vorsorgeleistungen und einem kleinen Zahntarif bekommen.

Versicherungsmakler, die nicht selbst eine bKV-Expertise aufbauen wollen, können sie gegen eine Courtageteilung von den Experten erhalten. „Wer die meiste Arbeit macht, bekommt natürlich dann mehr“, so Baum, ohne die genaue Verteilung der Courtage zu beziffern.

Als exklusiven Baustein könne Kafka & Baum einen Vorsorgetarif anbieten, der altersunabhängig alle Vorsorgemöglichkeiten ermögliche. Dies werde vor allem von Frauen genutzt, die in der Regel deutlich häufiger als Männer zur Vorsorge gingen.