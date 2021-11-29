Biometrie und Altersvorsorge: Die Top-Produkte in der Kundenberatung

5.3.2026 – In der Lebensparte sind die Berufsunfähigkeitsversicherung und die Fondspolice ohne Garantie diejenigen Produktkategorien, zu denen Vermittler besonders häufig Kunden beraten. Das zeigt eine Branchenstudie, deren Teilnehmer mehrheitlich als Versicherungsmakler registriert sind. Bei alternativen Investments im Versicherungsmantel teilen sich aus Vermittlersicht demnach die Allianz und die Bayerische die Podiumsplätze.

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hat wieder Versicherungsvermittler zu aktuellen Trends in der Lebensversicherung befragt. Die Antworten der 138 Teilnehmer, die zu 76 Prozent als Versicherungsmakler registriert sind, zeigen Schwerpunkte in der Beratungspraxis.

Wie in der Vorjahresstudie (VersicherungsJournal 24.1.2025) ist die Berufsunfähigkeitsversicherung demnach das Produkt, zu dem am häufigsten beraten wird. 80 Prozent der Befragten beraten hierzu mindestens einmal pro Monat, davon 44 Prozent sogar öfter als dreimal pro Monat.

Im Biometriebereich folgt die Grundfähigkeitsversicherung, zu der 31 Prozent der Vermittler mindestens einmal beraten und zehn Prozent öfter als dreimal pro Monat. Erwerbsunfähigkeits- und Dread-Disease-Policen kommen hingegen auf Anteile von 23 beziehungsweise 22 Prozent für eine Beratung pro Monat und acht beziehungsweise fünf Prozent für mindestens drei.

Frage: Wie oft beraten Sie Kunden zu den aufgeführten Versicherungsprodukten? (Bild: IVFP)

Fondsgebundene Rentenversicherungen ohne Garantien dominieren

In der Altersvorsorge bleiben fondsgebundene Produkte ohne Garantien die Nummer eins, zu denen 76 Prozent der Teilnehmer mindestens einmal pro Monat beraten. 45 Prozent sprechen der im Dezember durchgeführten Umfrage zufolge mindestens dreimal pro Monat hierüber mit Kunden.

Zu Fondspolicen mit Garantien beraten demnach dagegen nur 44 Prozent mindestens monatlich und 20 Prozent öfter als dreimal. Die Tarife der Klassik und modernen Klassik kommen im direkten Vergleich hierzu auf Quoten von 30 beziehungsweise 16 Prozent.

Zur vierten betrachteten Produktkategorie zur privaten Altersvorsorge schreibt das IVFP: „Indexpolicen verlieren weiter an Bedeutung. Etwa jeder zweite Befragte (51 Prozent) verzichtet bei der Beratung auf indexgebundene Rentenversicherungen.“ Während heute nur 15 Prozent monatlich hierzu beraten, waren es vor fünf Jahren noch 31 Prozent (29.1.2021).

Kapitalmarktorientierte Auszahlphase ist fester Bestandteil der Beratung

Andreas Kick (Bild: IVFP)

Erst seit dem vorigen Jahr fragen die Studienautoren danach, ob die Value-for-Money-Thematik (26.11.2025) in der Beratung eine Rolle spielt. Sie gewinnt demnach mit einem aktuellen Zustimmungswert von 57 Prozent (Vorjahr: 35 Prozent) immer mehr an Bedeutung. Im Vordergrund dürfte neben den Kosten laut IVFP die Eignung des Produkts für den Kunden (3.3.2026) stehen.

Die Vermittler wurden außerdem gefragt, welchen Stellenwert eine fondsgebundene Rentenphase in der Beratung hat. „Für rund 60 Prozent der Befragten ist eine Kapitalmarktorientierung in der Auszahlphase fester Bestandteil ihrer Beratung“, sagt IVFP-Geschäftsführer Dr. Andreas Kick.

Damit habe sich die fondsgebundene Rentenphase auf einem hohen Niveau etabliert, so Kick weiter. „Kunden möchten zunehmend auch im Ruhestand an den Renditechancen der Kapitalmärkte teilhaben und erwarten dafür passende, flexible Auszahlkonzepte.“

Alternative Investments im Versicherungsmantel sind zunehmend relevant

Ein weiteres Thema mit zunehmender Relevanz für die Kundenberatung sind alternative Investments im Versicherungsmantel (27.10.2025). Sie sind der Umfrage zufolge nicht nur in der Produktlandschaft der Lebensversicherer, sondern auch bei den Versicherungsvermittlern hierzulande angekommen.

Laut der aktuellen Studie bieten 39 Prozent der Teilnehmer eine Beratung zu Versicherungspolicen an, die alternative Investments als Kapitalanlage enthalten. Grundsätzlich können sich 64 Prozent der Befragten vorstellen, zukünftig auch derartige Policen im Portfolio zu haben.

Rangliste der bekannten und in der Praxis relevanten Produkte

Besonders bekannt und in der Praxis relevant sind der Umfrage zufolge die Produkte „PrivateFinancePolice“ und „PrivateMarketsPolice“ (8.8.2024) der Allianz Lebensversicherungs-AG, zu denen bereits 79 beziehungsweise 34 Prozent der Befragten Kunden beraten haben.

In der Rangliste zwischen den beiden Allianz-Policen liegt die „Blue Invest“ der BL die Bayerische Lebensversicherung AG mit einem Zustimmungswert von 42 Prozent.

Es folgen hinter den Podiumsplätzen