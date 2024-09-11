BGH zu Anlagebetrug: Haftung des Geschäftsführers endet nicht mit seinem Ausscheiden

7.1.2026 – Betreibt ein Geschäftsführer ein Unternehmen in betrügerischer Absicht, kann er auch für Schäden persönlich haftbar gemacht werden, die nach seinem Ausscheiden aus dem Amt entstehen. Etwa, wenn er weiterhin in einer wichtigen Funktion innerhalb des betrügerischen Systems tätig war oder der Vertragsschluss bereits während seiner Geschäftsführertätigkeit vorbereitet wurde. Das hat der Bundesgerichtshof bestätigt.

Ein Mann war bis Juli 2020 einziges Verwaltungsratsmitglied und Geschäftsleiter der in der Schweiz ansässigen P. AG. Die Aktien hielt er treuhänderisch. Das Unternehmen war auf den Vertrieb von Geldanlagen in Seefrachtcontainern spezialisiert, sogenannten Publikumsanleihen.

Zudem war er bis zum 23. November 2020 alleiniger Gesellschafter und bis zum 20. November 2020 alleiniger Geschäftsführer der deutschen Tochtergesellschaft. Einer GmbH, die er im Frühjahr desselben Jahres gegründet hatte.

Finanzbehörde stoppt Geschäfte wegen fehlender Bankzulassung

Im Juli 2020 entzog die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) der Schweizer Muttergesellschaft die Zeichnungsbefugnis und leitete eine Untersuchung ein. Der Vorwurf: Die P. AG habe Publikumsanleihen vertrieben, ohne über die dafür erforderliche Bankerlaubnis zu verfügen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) zog am 9. November nach und warnte Verbraucher wegen eines fehlenden Verkaufsprospekts vor Anlagen in die GmbH. Dieser Prospekt hätte Anleger über Risiken und wirtschaftliche Hintergründe informieren müssen. Die Stiftung Warentest setzte die Anlagen der GmbH daraufhin auf ihre Warnliste.

Frau zeichnet Geldanlage bei der deutschen Firmentochter

Die GmbH bot einer Verbraucherin im Frühjahr 2020 per E-Mail zunächst eine festverzinsliche Geldanlage beziehungsweise eine Anleihe an. Anfang November – wenige Tage vor der Bafin-Warnung – erhielt sie einen Vertrag über eine stille Beteiligung mit der Bitte um Unterzeichnung.

Anfang Dezember übersandte die GmbH weitere Unterlagen und einen weiteren Beteiligungsvertrag. Diesen unterzeichnete die Frau am 9. Dezember 2020 über einen Betrag von 30.000 Euro, den sie anschließend einzahlte.

Doch Zahlungen auf ihre Beteiligung erhielt sie nicht. Am Tag der Vertragsunterzeichnung wurde das Konkursverfahren über das Vermögen der Schweizer AG eröffnet.

Daraufhin klagte die Frau gegen den Geschäftsführer wegen sittenwidriger Schädigung gemäß § 826 BGB. Sie verlangte die Rückzahlung der investierten 30.000 Euro zuzüglich Zinsen, Zug um Zug gegen Übertragung ihrer Rechte aus der stillen Beteiligung.

Früherer Geschäftsführer haftet für entstandenen Schaden

Das Landgericht München wies die Klage zunächst ab. In der Berufung korrigierte das Oberlandesgericht München diese Entscheidung jedoch und verurteilte den Manager mit Urteil vom 13. September 2024 (13 U 2498/23 e) zur Erstattung des Schadens – mit Ausnahme eines Teils der Zinsen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) schloss sich dieser Bewertung weitgehend an. Mit Urteil vom 2. Dezember 2025 (II ZR 114/24) bestätigte der Zweite Zivilsenat, dass der Manager der geschädigten Anlegerin Schadensersatz leisten muss.

Geschäftsmodell auf Betrug angelegt

Das OLG hatte die Haftung des Mannes wegen sittenwidriger Schädigung damit begründet, dass sowohl die Schweizer Muttergesellschaft als auch später die deutsche Tochtergesellschaft Anlegergelder in betrügerischer Weise eingeworben hätten. Der Beklagte habe dies als Verwaltungsrat der AG und Geschäftsführer der GmbH gewusst oder zumindest bewusst ignoriert.

Die Tatsache, dass der Mann bei der Unterzeichnung des Vertrages nicht mehr Geschäftsführer des Unternehmens war, ändere nichts daran, dass er sich den Schaden der Anlegerin zurechnen lassen müsse. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hafte ein ausgeschiedener Geschäftsführer auch dann, wenn die von ihm geschaffene Gefahrenlage fortwirke.

Der Bundesgerichtshof bestätigte diese Bewertung und sah die Haftung des Beklagten wegen der Unterstützung eines betrügerischen Anlagesystems als gegeben an.

Geschäftsführer handelte „bedingt vorsätzlich“ sittenwidrig

„Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs haften Geschäftsführer, (faktische) Geschäftsleiter oder Vorstandsmitglieder einer Gesellschaft nach § 826 BGB auf Schadensersatz, wenn das von ihnen ins Werk gesetzte Geschäftsmodell der Gesellschaft von vornherein auf Täuschung und Schädigung der Kunden angelegt ist, es sich mithin um ein ‚Schwindelunternehmen‘ handelt“, führt der BGH hierzu aus.

Dies sei etwa der Fall, wenn das Konzept von Beginn an chancenlos sei und im Ergebnis nur dem eigenen Vorteil der maßgeblich damit befassten Personen diene.

„Bei demjenigen, der in federführender Stellung an der Verwirklichung eines solchen Geschäftsmodells mitwirkt, das schwerpunktmäßig auf eine sittenwidrige Schädigung gerichtet ist, spricht die praktische Lebenserfahrung dafür, dass dies bewusst und unter Inkaufnahme von Schäden der Geschäftskunden – mithin zumindest bedingt vorsätzlich – geschieht“, so der BGH weiter.

Die Unterstützung eines objektiv unzulässigen Vertriebssystems in herausgehobener Funktion sei sittenwidrig, „wenn der Funktionsträger sich für dieses System hat einspannen lassen und es zugleich zumindest leichtfertig unterlassen hat, sich über die rechtlichen Rahmenbedingungen des Vertriebs zu vergewissern“, schließt das Gericht.

Pflichtverletzung kausal für den erlittenen Schaden der Anlegerin

Der BGH bestätigte zwar die Haftung des Ex-Geschäftsführers, wies aber darauf hin, dass die Vorinstanz die Haftung zu sehr über die Insolvenzrechtsprechung begründet hatte. Nach Ansicht des BGH reichen allgemeine haftungsrechtliche Grundsätze aus: Der Schaden muss kausal aus der Pflichtverletzung entstanden sein, adäquat und vom Schutzzweck der Norm erfasst.

Für § 826 BGB bedeutet das, dass ein Ex-Geschäftsführer auch für Schäden haftet, die aus dem von ihm geschaffenen betrügerischen System resultieren, unabhängig von seinem formellen Ausscheiden aus dem Amt.

Entscheidend sei gewesen, dass die Vertragsvermittlung bereits während seiner Amtszeit begonnen habe und der Schaden direkt aus dem von ihm mitgetragenen betrügerischen Anlagesystem resultiert habe.