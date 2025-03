Betriebs- und Berufshaftpflicht: Dies sind die Favoriten der Makler

14.3.2025 – Bei der Vermittlung von Betriebs- und Berufshaftpflichtpolicen setzen unabhängige Vermittler in erster Linie auf die VHV. Den Silberrang sicherte sich die Allianz. Dahinter folgt die Axa vor der Alten Leipziger und der R+V. Dies zeigt die Studie Asscompact Trends I/2025.

WERBUNG

Das Segment Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung spielt bei unabhängigen Vermittlern eine wichtige Rolle in der Absicherung von gewerblichen Kompositrisiken. In den Absatzhitparaden der Asscompact-Trends landete die Gattung in den letzten Auflagen der Untersuchung in der Spitze an achter Stelle.

Fast jeder zweite befragte Vermittler berichtete von einem „(sehr) guten“ Geschäft (VersicherungsJournal 8.12.2023). Auf der anderen Seite lief es nur bei knapp jedem fünften Befragten „(sehr) schlecht“.

Hintergründe zur Methodik

Die Studienreihe wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführt und beruht auf einer Onlinebefragung von mehreren hundert Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern zu diversen Vertriebsthemen.

Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage I/2025 wird mit 377 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben. Rund 89 Prozent der Befragten sind männlich und etwa elf Prozent weiblich.

Sie haben im Schnitt 29 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 57,1 Jahren. Im Schnitt wollen sie mit 67,5 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Mehr als jeder Dritte plant sogar, nicht vor Vollendung des 70. Lebensjahres aufzuhören.

Durchgeführt wurde die Befragung im Januar 2025. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 41 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

VHV vor Allianz

Im Geschäftsfeld Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung sicherte sich ein weiteres Mal die VHV Allgemeine Versicherung AG die Spitzenposition. Die Hannoveraner konnten etwa jede neunte der 312 abgegebenen Stimmen auf sich vereinen. Zweite wurde die Allianz Versicherungs-AG mit einem Anteil von acht Prozent.

Nur wenige Stimmen dahinter folgt die Axa Versicherung AG auf dem Bronzerang. Die Positionen vier bis sechs belegen mit Anteilen von jeweils um die fünf Prozent die Alte Leipziger Versicherung AG, die R+V Allgemeine Versicherung AG und die Rhion Versicherung AG.

Dahinter folgen gleichauf an siebter Stelle die Baloise Sachversicherung AG Deutschland, die Gothaer Allgemeine Versicherung AG und die HDI Versicherung AG.

Auf- und Absteiger unter den Haftpflichtversicherern

Während es an der Spitze in den letzten vier Auflagen keine Veränderungen gab, verteidigte die Allianz den Silberrang, den sie vor zwei Quartalen an die Alte Leipziger verloren hatte. Letztere war danach auf Platz neun zurückgefallen, um zuletzt wieder fünf Ränge nach oben zu klettern.

Nachdem sich die Axa in der Auflage IV/2024 von sieben auf zwei verbessert hatte, ging es aktuell wieder eine Position nach unten. Die R+V, die zwei Quartale zuvor noch zusammen mit der Rhion an dritter Stelle gelegen hatte, verteidigte aktuell ihren fünften Platz. Für die Rhion sprang zum dritten Mal in den letzten vier Auflagen Rang sechs heraus.

Die Baloise kletterte von 13 auf sieben nach oben und erzielte damit ihre beste Platzierung im Beobachtungszeitraum. Der HDI schnitt mit dem aktuell geteilten siebten Rang vier Positionen schlechter ab als noch in der Auflage II/2024. Die Gothaer setzte ihren Aufwärtstrend fort und verbesserte sich vom zehnten über den neunten auf (geteilten) siebten Platz.

Gründe für die Nennung als Favorit werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Der 181-seitige Berichtsband der Asscompact Trends I/2025 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.