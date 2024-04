Betriebs- und Berufshaftpflicht: Dies sind die Favoriten der Makler

19.4.2024 – Bei der Vermittlung von Betriebs- und Berufshaftpflichtpolicen setzen unabhängige Vermittler in erster Linie auf die VHV. Den Silberrang sicherte sich die Allianz. Dahinter folgt die Axa vor dem HDI und der R+V. Dies zeigt die Studie Asscompact Trends I/2024.

Das Segment Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung spielt bei unabhängigen Vermittlern eine wichtige Rolle in der Absicherung von gewerblichen Kompositrisiken. In den Absatzhitparaden der Asscompact-Trends landete die Gattung in den letzten Auflagen der Untersuchung in der Spitze an achter Stelle.

Fast jeder zweite befragte Vermittler berichtete von einem „(sehr) guten“ Geschäft (VersicherungsJournal 8.12.2023). Auf der anderen Seite lief es nur bei rund jedem sechsten Befragten „(sehr) schlecht“.

Hintergründe zur Methodik

Die Studienreihe wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführt und beruht auf einer Onlinebefragung von mehreren hundert Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern zu diversen Vertriebsthemen.

Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage I/2024 wird mit 460 Vermittlern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung im Januar 2024. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 41 Produktlinien bewerten.

WERBUNG

VHV vor Allianz

Im Rahmen der Untersuchung wurden die unabhängigen Vermittler auch zu ihren persönlichen Favoriten in den 41 Produktlinien befragt. Diese konnten die Makler und Mehrfachvertreter über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben.

Im Geschäftsfeld Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung sicherte sich die VHV Allgemeine Versicherung AG die Spitzenposition. Die Hannoveraner konnten etwa jede siebte der 372 abgegebenen Stimmen auf sich vereinen. Zweiter wurde die Allianz Versicherungs-AG mit einem Anteil von einem Zwölftel.

Axa, HDI und R+V auf den weiteren Plätzen

In einem engen Rennen um den Bronzerang verwies die Axa Versicherung AG die HDI Versicherung AG und die R+V Allgemeine Versicherung AG auf den geteilten vierten Platz. Für die Kölner votierte jeder 15., für die beiden anderen Akteure jeweils jeder 16. Befragte.

An sechster und siebter Stelle liegen die Alte Leipziger Versicherung AG (4,8 Prozent) und die Continentale Sachversicherung AG (4,0 Prozent). Dicht dahinter belegen die Ergo Versicherung AG, die Gothaer Allgemeine Versicherung AG und die Rhion Versicherung AG die geteilte achte Position.

Auf- und Absteiger

Während es beim Spitzenduo in den letzten vier Auflagen keine Veränderungen gab, konnte sich die Axa vom neunten auf den dritten Rang verbessern. Ebenfalls stark nach oben zeigt die Kurve bei der Gothaer (von 14 auf acht) und der Ergo (von 13 auf acht).

Andererseits büßte die Rhion vier Positionen ein. Für den HDI, die R+V und die Continentale ging es jeweils eine Stelle abwärts. Die Alte Leipziger verteidigte zum zweiten Mal ihren sechsten Rang.

Gründe für die Nennung als Favorit werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.