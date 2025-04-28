Bei diesen Motorradversicherern klappt der Onlineabschluss am besten

8.10.2025

Die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Chip wollten wissen, wie zufrieden Verbraucher mit dem Online-Vertragsabschluss bei verschiedenen Dienstleistungsanbietern sind. Die kürzlich veröffentlichte Untersuchung „Online-Vertragsabschluss 2025“ basiert auf einer im Juli und August durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen fast 52.000 Kundenurteile zu 445 verschiedenen Versicherungsunternehmen in 17 Leistungsarten zusammen.

In der Motorradversicherung sicherte sich die Gothaer Allgemeine Versicherung AG den Spitzenplatz. Mit einer Note von aktuell 2,27 darf sich das Unternehmen mit dem Prädikat „Bester Online-Vertragsabschluss“ schmücken.

Auf dem Treppchen landeten ferner die ADAC Autoversicherung AG (2,29) und die Alte Leipziger Versicherung AG (2,30). Sie erhielten die Auszeichnung „Top Online-Vertragsabschluss“, da sie besser als der Mittelwert in der Kategorie Motorradversicherung abschnitten. Gleiches schafften auch

Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den einzelnen Leistungsarten hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (29.9.2025). Der Studiensteckbrief steht auf dieser Internetseite zum Download bereit. Dort können auch die einzelnen Branchenrankings eingesehen werden.