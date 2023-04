Bausparverband: Die meisten Bürger können nicht mehr sparen

18.4.2023 – Die Konsumenten legen deutlich weniger Geld zurück. Das betrifft insbesondere langfristige Ziele wie Altersvorsorge oder Wohneigentum. Zugelegt hat dagegen der Konsum. Das sind die Ergebnisse der aktuellen Frühjahrsumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen.

Nur noch eine Minderheit der Bundesbürger (40,4 Prozent) sind in der Lage, regelmäßig Geld anzusparen. Darunter leidet insbesondere die Rücklagenbildung für die Altersvorsorge. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Frühjahrsumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen e.V.

Für die regelmäßig durchgeführte Untersuchung zum Sparverhalten lässt der Verband das Marktforschungsinstitut Kantar TNS jeweils 2.000 Bundesbürger ab 14 Jahren befragen. Mehrfachnennungen sind möglich. Gerade erst veröffentlichte der Verband seine Ergebnisse zu den Anlagefavoriten der Deutschen. Die Bürger parken ihr Geld aktuell am liebsten auf dem Girokonto oder dem Sparbuch (VersicherungsJournal 12.4.2023).

Altersvorsorge verliert deutlich an Zuspruch

Größter Verlierer ist laut der Umfrage das Sparmotiv „Altersvorsorge“. Nur noch 51 Prozent votieren für diesen Grund. Im vergangenen Sommer waren es knapp 57 Prozent, die Geld fürs Alter auf die hohe Kante legten (13.7.2022). Das waren über zwei Prozentpunkte weniger als vor zwölf Monaten (12.4.2022).

Am meisten zugelegt hat in der aktuellen Auswertung dagegen der Konsum, verstanden als Sparen für größere Anschaffungen (47 Prozent). Das entspricht einem Plus von fünf Prozentpunkten.

Auf dem dritten Platz liegt mit 36 Prozent der Nennungen „Wohneigentum“, gefolgt von der Kapitalanlage (30 Prozent). Weit abgeschlagen kommt der Notgroschen (sieben Prozent) und auf dem letzten Rang die Ausbildung der Kinder (vier Prozent).

Für was die Bürger sparen (Bild: Verband der Privaten Bausparkassen)

Langfristige Vorsorge wird vertagt

„Immer mehr Menschen geht das Geld zum Sparen aus. Die Lebenshaltungskosten verschlingen einen immer größeren Teil des Einkommens“, lässt sich Christian König, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Privaten Bausparkassen, zu der Auswertung zitieren.

Auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) nimmt zu den Ergebnissen der Umfrage Stellung.

„Bei der Altersvorsorge erhöht die gestiegene Inflation eigentlich den heutigen Vorsorgebedarf. Aber oft werden langfristige Vorsorge und Absicherung in Krisenzeiten tendenziell in die Zukunft vertagt. Das ist nachvollziehbar, könnte sich aber später rächen“, so Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Nach Corona sinkt die Sparquote

Eine vom Marktforschungsinstitut Forsa Politik und Sozialforschung GmbH im Auftrag von der Union-Investment-Gruppe durchgeführte Studie vermittelt ein anderes Stimmungsbild. Hier heißt es: Knapp 80 Prozent der deutschen Sparer rechnen weiterhin mit einer hohen Inflation. Die meisten sparen dennoch wie gewohnt weiter (14.4.2023).

Im Vorjahr ist die Sparquote der privaten Haushalte im Vergleich zu 2021 um knapp vier Prozentpunkte auf 11,4 Prozent gesunken. Dies berichtete das Statistische Bundesamt (Destatis) im März. Damit habe sich das Verhältnis von Ersparnissen zu Einkommen wieder dem Vorkrisenwert angenähert, so die Statistiker (16.3.2023).

Die Sparquote lag im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 bei 10,9 Prozent. Im ersten Corona-Jahr war sie – insbesondere bedingt durch die Restriktionen – auf 16,4 Prozent hochgeschnellt, dem höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen 1980. Auch im zweiten Pandemie-Jahr verharrte sie mit 15,1 Prozent auf hohem Niveau.