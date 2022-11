„Basisrente kann jeder machen“

4.11.2022 – Die Steuerersparnis macht die Basisrente besonders attraktiv, sagte IVFP-Geschäftsführer Professor Michael Hauer in einem Vortrag auf der DKM. Als weiteren Zielgruppenansatz nannte Karsten Schmithals von der Alten Leipziger eine Beitragsentlastung in der privaten Krankenversicherung im Alter. Besserverdienende hätten riesige Lebensstandardlücken, betonte Baloise-Manager Thorsten Uhrbach. Zudem sei das Produkt für Frauen „hoch interessant“.

„Ich kenne keine staatliche Förderung, die in Zusammenhang mit Wertpapieren so gut ist wie die Basisrente. Aktienrendite mitnehmen plus staatliche Förderung – ist doch eine feine Sache“, sagte Professor Michael Hauer, Geschäftsführer der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP), am 26. Oktober auf der Messe DKM in Dortmund.

In dem Vortrag „Basisrente attraktiver als gedacht – Kund:innen zeitgemäß beraten“ erörterte er zusammen mit Karsten Schmithals, Bereichsleiter Vertriebsunterstützung Privatkunden der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G., und Thorsten Uhrbach, Generalbevollmächtigter und Prokurist der Baloise Vertriebsservice AG, die Chancen und Risiken des Produkts.

Von links: Michael Hauer, Thorsten Uhrbach und Karsten Schmithals (Bild: Backhaus)

Die steuerliche Situation

Zu den Vorteilen zählte Hauer die steuerliche Situation. Die Abzugsfähigkeit liegt in diesem Jahr bei 94 Prozent und steigt spätestens 2025 auf einhundert Prozent – eventuell auch schon früher. Nach dem Jahressteuergesetz sollen die für 2023 vorgesehenen 96 Prozent auf 100 Prozent erhöht werden (VersicherungsJournal 8.8.2022), berichtete er.

Stand heute müsste 2025 ein Neurentner 85 Prozent seiner Basis-Rente versteuern. Dagegen bleiben 15 Prozent lebenslang – aufgrund des Kohortensystems – steuerfrei.

Besteuerung der Renten (Bild: IVFP)

Der IVFP-Geschäftsführer hat die Steuerersparnis bei einer Investitionssumme von 10.000 Euro über mehrere Jahre errechnet. Diese steigt demnach für eine staatlich geförderte Wertpapierinvestition von 3.948 Euro in 2022 auf 4.200 Euro in 2025.

„Bei der Basisrente kann der Kunde seine eigene Anlagenstrategie auswählen, hat keine Bedingungen hinsichtlich der Bruttogarantie, die Investitionen sind steuerlich absetzbar – und es kann einfach jeder machen“, betonte er.

Steuerersparnis der Basisrente (Bild: IVFP)

Zielgruppe Frauen

Dem Vorurteil, die Basisrente sei nur etwas für Spitzenverdiener, Freiberufler und Selbstständige, entgegneten alle drei Referenten. Ein weiterer Zielgruppenansatz sei beispielsweise eine Beitragsentlastung in der privaten Krankenversicherung im Alter, berichtete Schmithals.

„Interessant ist die Basisrente für all diejenigen, die ihre täglichen Ausgaben im Rentenbezug noch nicht gedeckt haben. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele“, sagte Uhrbach. Gerade Besserverdienende hätten riesige Lebensstandardlücken, weil ab der Beitragsbemessungs-Grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (13.10.2022) „gar nichts mehr gehe“.

Die Basisrente sei zudem als Altersvorsorge für Frauen besonders geeignet. Mütter würden heute nach einer Elternzeit zwar in der Regel in den Beruf zurückkehren, dann aber meist reduziert arbeiten. „Dann ist die Basisrente hoch interessant, denn sie müssen etwas für ihre Versorgungsansprüche tun. Zudem leben sie länger als Männer“, so der Baloise-Manager. Hier seien die Unisex-Tarife von Vorteil.

Hohe Flexibilität

Auch die oftmals geäußerten Bedenken, das Produkt sei nicht kapitalisierbar, nicht vererbbar und nicht übertragbar wollten die drei Referenten so nicht stehen lassen. Versicherungs-Gesellschaften bieten nach ihren Aussagen im Rahmen der Basisrente mittlerweile Vermögensstrategien „mit extrem hoher Flexibilität“.

Bei guten Tarifen würden im Todesfall von Kunden, die verheiratet seien und kindergeldberechtigten Nachwuchs hätten, zudem durchaus Leistungen fällig. Bei Tarifen mit Restkapitalverrentung bei Todesfall werde das Kapital dem hinterbliebenen Partner als Rente ausgezahlt. Außerdem sei meist die Möglichkeit von Zuzahlungen gegeben.

Dennoch: „Es geht nicht darum, die Basisrente als Königsweg in der Altersvorsorge zu definieren, sondern je Kundensituation die passende Kombination zu wählen“, sagte Uhrbach.