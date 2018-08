Banken entdecken das Versicherungsgeschäft neu

21.8.2018 – Die Banken unternehmen einen neuen Vorstoß in die Versicherungssparte. Bislang haben sich die Kreditinstitute auf den Vertrieb von Lebensversicherungen konzentriert. Digitale Lösungen erlauben es ihnen jetzt, auch im Geschäft mit Schadenversicherungen erfolgreich zu sein. Mit der passenden Technik können personaler und digitaler Vertrieb integriert werden. Ein Gastbeitrag von Michal Trochimczuk, Managing Partner bei Sollers Consulting.

Die Digitalisierung wälzt das Bankengeschäft in noch viel stärkerem Ausmaß um, als das im Versicherungsgeschäft der Fall ist. Die Margen im traditionellen Kredit- und Zinsgeschäft sind verschwindend niedrig.

Darum entdecken die Banken jetzt das Versicherungsgeschäft neu. An die jüngst verkündete internationale Partnerschaft des Axa Konzerns mit der ING-Gruppe (VersicherungsJournal Medienspiegel 13.6.2018) knüpfen die Beteiligten hohe Erwartungen. Im Fokus steht das Nicht-Lebensversicherungs-Geschäft.

5,5 Prozent Anteil am Neugeschäft

Bislang sind die deutschen Banken über einen Anteil von 5,5 Prozent am Neugeschäft in der Schadenversicherung nicht hinausgekommen. Das ist selbst in Ländern mit traditionell starker Bancassurance nicht viel anders.

Nur in der Türkei, Portugal, Spanien und Frankreich liegt der Anteil der Banken am Schadenversicherungs-Geschäft über zehn Prozent. In Italien – hier vermitteln Banken mehr als 80 Prozent aller Lebensversicherungen (VersicherungsJournal 3.4.2018) – dominieren Agenten die Schadenversicherung. In den meisten Ländern sind es gebundene Agenten, in manchen Ländern Makler (Großbritannien, Belgien, Bulgarien) oder der Direktvertrieb (Kroatien, Finnland).

Banken bauen digitale Ökosysteme

Deutsche Banken sind üblicherweise als Mehrfachagenten tätig, auch wenn sie in der Regel einen stark dominierenden Produktpartner haben. Durch die Kooperationen mit Insurtechs wandeln sie sich zum Makler, zumindest teilweise.

Das Insurtech Clark Germany GmbH bietet seinen digitalen Versicherungsmanager über die Digitalbank N26, die DKB, die PSD Bank Hannover und die 1822direkt, eine Tochter der Frankfurter Sparkasse, an. Der Peer-to-peer Versicherungsmakler Friendsurance, eine Marke der Alecto GmbH, kooperiert mit der Deutschen Bank.

Im Markt wird davor gewarnt, dass Banken durch die neuen Maklerkooperationen ihre Bestände gefährden. Doch de facto sind die Bestände viel kleiner als die Erwartungen an das Neugeschäft. Es gibt also mehr zu gewinnen als zu verlieren.

Nach dem Vorbild der Internetgiganten wie Amazon und Apple versuchen die Banken, ihre Kundenbeziehung zu digitalen Ökosystemen auszubauen. „Unsere Partnerschaft mit Axa verleiht unserem Bestreben, eine kundenzentrierte Plattform zu schaffen, eine wichtige Dimension“, kommentiert Ralph Hamers, CEO der ING-Gruppe, die neue Partnerschaft mit der Axa.

Banken öffnen ihre Zugangswege

Bancassurance stellt große Herausforderungen an die IT. Banken- und Versicherungs-Technologien sind komplex, sie zu vernetzen ist noch komplexer. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen (Mifid II, PSD2, IDD, um nur einige zu nennen) machen die Sache nicht einfacher.

Inkonsistente Kundenerfahrungen und Konkurrenz unter den einzelnen Zugangswegen sind die Folge. Doch moderne, voll integrierbare IT-Systeme ermöglichen den Banken jetzt ein Geschäft, vor dem sie wegen der hohen Komplexität bisher zurückgescheut haben.

Durch die Digitalisierung werden die Karten in der Bancassurance neu gemischt. Die im Zuge der PSD2 geschaffene offene Schnittstelle für Bankkonten ermöglicht maschinelle Bedarfserkennung und Beratung.

Jeder Zweite nutzt Onlinebanking

Der traditionelle Versicherungsvertrieb über gebundene Agenten steht vor seiner größten Bewährungsprobe. In den letzten sieben Jahren ist die Zahl der Vermittler um 16 Prozent gesunken. Schaut man sich die Altersstruktur der Vermittler an, so wird deutlich, dass das Vermittlersterben so bald nicht enden wird.

Die persönliche Beratung und Betreuung werden dadurch nicht überflüssig werden, doch sie werden sich auf die wirklich komplexen Fragen fokussieren. Abschluss und Service werden immer weiter automatisiert.

Das gleiche Bild bietet sich im Bankenbereich. Schätzungen zufolge werden von den einst 44.100 Bankfilialen (2005) im Jahr 2025 nur noch 20.000 übrig bleiben. Inzwischen nutzt jeder zweite Deutsche Internetbanking, bei Menschen unter 40 Jahren liegt der Anteil bei über 70 Prozent.

Weil die Transaktionsfrequenz auch im Internetbanking hoch ist, bleibt Bancassurance ein spannendes Thema. Gut 40 Prozent der Onlinekunden nutzen ihr Konto mehrmals in der Woche, rund 40 Prozent mehrmals im Monat. Von so einer Kontaktfrequenz können Versicherungsvertriebe nur träumen.

Bancassurance steht vor Neuerfindung

Banken bauen deshalb ihre digitalen Ökosysteme schrittweise aus. Das Provisionsgeschäft hilft ihnen, die Einbußen in ihren traditionellen Geschäftsfeldern zu kompensieren. Neben dem Lebensversicherungs-Geschäft werden sie das Schadenversicherungs-Geschäft weiter ausbauen.

Versicherer und Versicherungsvermittler haben bislang auf sehr unterschiedliche Weise mit Banken zusammengearbeitet. Die Palette reicht vom reinen Kooperationsvertrag, bei dem das Geschäft von Bankmitarbeitern gemacht wird, über 84er-Modelle (Handelvertreter) bis hin zu entsandten Angestellten des Versicherers und Ventil-Maklern im Besitz einer Bank oder eines Versicherers. Der vertriebliche Erfindungsreichtum wird bei der Neudefinition der eigenen Rolle in der digitalen Bancassurance einmal mehr gefragt sein.

