Bancassurance-Träume werden wahr

12.12.2018 – Die Nürnberger Versicherung leistet sich ein eigenes Insurtech unter dem Namen Codecamp N. Der Auftrag: digitale Mehrwerte für eine junge Zielgruppe entwickeln und am Markt testen. Mit der „bankz“-App ging das erste Pilotprojekt des jungen Unternehmens an den Start. Erkenntnis: Die PSD2-Anbindung öffnet viele Türen für Bancassurance-Angebote im deutschen Markt, sagt Simon Kröppel von Codecamp N im Gespräch mit VersicherungsJournal.

Die 2017 gegründete Codecamp N GmbH der Nürnberger Versicherungs-Gruppe (VersicherungsJournal 30.5.2018, 2.11.2017) soll als Innovator mit seinen derzeit 50 Mitarbeitern digitale Mehrwertservices für die Finanzdienstleistungs-Industrie entwickeln.

2019 will Codecamp N diesen eingeschlagenen Weg weitergehen. „Unsere Anwendungen zielen darauf ab, die Themen Finanzen und Versicherung durch digitale Service-Leistungen aufzuladen und den Umgang mit diesen Themen zu erleichtern“, erklärt Simon Kröppel, Head of Business Development bei dem Insurtech in Nürnberg, gegenüber dem VersicherungsJournal.

So würden neue Berührungspunkte zum Kunden geschaffen. „Wir wollen mit unseren Produkten vom passiven Risikomanager zum Solution-Provider des Kunden werden. Neben PSD2 und Multibanking beschäftigen wir uns auch mit Voice-Assistance und Technologien der künstlichen Intelligenz“, so Kröppel zu den aktuellen Geschäftsfeldern des jungen Unternehmens.

Testlauf mit „bankz“-App

Simon Kröppel (Bild: Codecamp N)

2018 brachte Codecamp N seine „bankz“-App für iPad und iPhone auf den Markt. Die richtet sich in erster Linie an eine junge digital-affine Zielgruppe und bietet dem Nutzer einen Überblick über seine Finanzen, Verträge und Versicherungen.

„Innerhalb kurzer Zeit konnten wir eine fünfstellige Nutzerzahl verzeichnen. Es handelt sich überwiegend um neue User, welche die App als kostenlose Dienstleistung nutzen“, erklärt Kröppel auf Nachfrage.

Besonders interessant sei für die „bankz“-Anwender das „digitale Haushaltsbuch“. Hier habe der User ein dauerhaftes, regelmäßiges Interesse, seine Finanzen beziehungsweise die kumulierten Budgets im Blick zu behalten.

„Durch die intelligente Kategorisierung seiner Einnahmen und Ausgaben bieten wir ihm zudem eine Übersicht zu seinen laufenden Verträgen sowie einen anonymisierten Peergroup-Vergleich zu seinem Versicherungsprofil. Über den Vergleich kann der Nutzer schnell erkennen, in welchen Bereichen er noch Optimierungspotenzial hat“, führt Kröppel aus.

Integration der Technologie in Beratungsprozess

Allerdings gebe es aktuell noch keinen flächendeckenden, systematischen Einsatz im Bereich der Optimierung oder Abschluss von Versicherungsverträgen für die Anwender.

„Unser Ziel ist es, interessierte Partner zu finden, die sich eine Integration der Technologie in den Beratungsprozess wünschen. Hier sind wir aktuell in vielversprechenden Gesprächen“, erklärt der Manager.

Eine aktuelle Studie „PSD2: Chance oder Risiko für Banken?“ des Marktforschungs- und Beratungsinstituts Heute und Morgen GmbH kam zu dem Ergebnis, dass die Bundesbürger noch nicht bereit sind, Dritten Einsicht in ihre Kontodaten zu gewähren.

„Am ehesten können sie sich dies bei Versicherern (23 Prozent) vorstellen, bei denen sie bereits Kunde sind“, so die Berater in ihrer Auswertung (VersicherungsJournal 3.12.2018).

Mehrwert entscheidet über Akzeptanz

Die Erfahrungen von Codecamp N decken sich nach eigener Aussage nur bedingt mit den Ergebnissen der Studie. „Ungefähr jeder vierte Nutzer, der unsere App heruntergeladen hat, war auch bereit, sich mit seinen Kontodaten einzuloggen. Und das obwohl wir mit ‚bankz‘ eine Produktmarke haben, die im Endkundensegment nahezu unbekannt ist“, unterstreicht Kröppel.

Aus seiner Sicht ist demnach die Bereitschaft der User, Daten einzugeben, nicht ausschließlich abhängig von der Bekanntheit des Anbieters oder dem Vertrauen, dass Kunden einer Marke entgegenbringen. „Vielmehr ist entscheidend, welchen Mehrwert der Nutzer für sich erkennt“, ist er sich sicher.

Für seine App sieht das Codecamp-N-Team künftig mehr Potenzial im B2B-Geschäft. Daher habe man die Vermarktungs-Aktivitäten für das Tool im Endkundensegment gedrosselt,

„B2C war sozusagen unser Proof-of-concept. Nachdem wir an den Tracking-Zahlen erkannt haben, dass unsere Idee funktioniert und die Nutzer einen Mehrwert darin erkennen, wollen wir andere Finanzdienstleister dabei unterstützen, die Technologie erfolgreich für das eigene Geschäft zu nutzen“, erklärt Kröppel auf Nachfrage.

PSD2 ist technologischer Türöffner

Das Thema Bancassurance und PSD2-Anbindung im Finanzdienstleistungs-Bereich bewerten die Experten von Codecamp-N insgesamt positiv.

„Wir sehen hier perspektivisch enormes Potenzial, denn Finanzen und Vorsorge gehören schließlich zusammen. Über die Kontodaten-Analyse wird bereits heute exakt die finanzielle Situation des Kunden dargestellt. Dadurch lassen sich wiederum Empfehlungen für die persönliche Absicherung ableiten“, führt Kröppel aus.

PSD2 fungiere hier als technischer Türöffner, da praktisch jeder Drittanbieter mit der Zustimmung des Bankkunden die Schnittstelle zwischen Bank und Kunde besetzen kann. Dadurch erhielten diese Drittanbieter den direkten Zugang zu den Kunden. Deutschland sei hier Vorreiter, weil die entsprechenden Schnittstellen bereits vor der Zahlungsdienste-Richtlinie zur Verfügung standen, ergänzt Kröppel.

„Jedoch ist davon auszugehen, dass in den kommenden Monaten auch internationale Wettbewerber mit neuen und kundenfreundlichen Geschäftsmodellen massiv auf den europäischen Markt drängen werden. Die Kundenakzeptanz wird wachsen und es wird völlig normal, diese Services zu nutzen“, ist sich der Manager sicher.

Traum vom Allfinanzkonzern geht in die nächste Runde

Diese Chance sehen auch die Banken. Die Geschäftsidee dahinter nimmt mit der fortschreitenden Digitalisierung unter dem Begriff „Bancassurance“ wieder Fahrt auf: eine Vereinigung von Bank- und Versicherungs-Dienstleistungen in einem Allfinanzkonzern.

Dahinter steht, dass die Banken einen neuen Vorstoß in die Versicherungssparte ins Visier nehmen. Digitale Lösungen ermöglichten ihnen jetzt, neben der Lebensversicherung, auch im Geschäft der Schadenversicherung erfolgreich zu sein. Zu diesem Schluss kam Michal Trochimczuk, Managing Partner bei Sollers Consulting, in einem Kommentar (VersicherungsJournal 21.8.2018).

Für diese Bancassurance-Träume der Finanzinstitute unterschrieben verschiedene Anbieter bereits erste Verträge mit Partnern: Die Allianz SE stieg bei der N26 GmbH ein. Der digitale Vermittler Clark Germany GmbH schloss eine Vereinbarung mit der ING-Diba AG. Und die unter der Marke Friendsurance auftretende Alecto GmbH kooperiert mit der Deutschen Bank AG (VersicherungsJournal 29.8.2018, Medienspiegel 21.6.2018).