Bafin-Aufsicht: AfW rechnet mit hohen Kosten

23.4.2020

Das Bundeskabinett hat im März den Gesetzentwurf zur Übertragung der Aufsicht über Finanzanlagen-Vermittler und Honorar-Finanzanlagen-Berater auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) beschlossen (VersicherungsJournal 8.3.2019, 25.7.2019). Das Gesetz soll ab dem 1. Januar 2021 schrittweise umgesetzt werden (12.3.2020).

Jetzt habe die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Bundestagsfraktion von Bündnis90/Die Grünen zu den Kosten der geplanten Bafin-Aufsicht für unabhängige Finanzdienstleister konkrete Zahlen mitgeteilt.

„Danach sollen bei 37.000 Erlaubnisträgern durchschnittlich einmalig 140 Euro und dann jährlich 985 Euro an Kosten durch die Aufsicht entstehen“, teilte der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. in einer Mitteilung am Mittwoch mit. Die genannten Beträge basierten auf der Annahme, dass die jährlichen Kosten für die Aufsicht 510 Euro betragen, so der Verband weiter.

Normann Wirt (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

„Die Prämissen der Bundesregierung für die Berechnung der Zahlen sind falsch. Wir rechnen jetzt erst recht mit durchschnittlichen Kosten von jährlich über 4.000 Euro“, lässt sich dazu Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand des AfW, zitieren.