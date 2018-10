Aus Schaden klug werden

30.10.2018 – Die praktische Schadenerfahrung ist ein regelrechtes Füllhorn. Versicherungsvermittler können auf Basis solcher Schäden ihre Kunden warnen, ihr Wording verbessern und künftig Fehler vermeiden. Vielfach zeigt sich leider aber erst im Schadenfall, was die abgeschlossene Versicherungsdeckung wert ist. Gleichzeitig sollte der Schadenfall immer professionell in die Hände des Versicherungsmaklers gelegt werden – und zwar von Anfang an. Das waren die Botschaften von Versicherungsmakler Holger Mardfeldt in seinem Vortrag auf der DKM.

WERBUNG

„Extreme Schadenfälle passieren mitten in der Nacht oder am Wochenende“, so die Erfahrung von Holger Mardfeldt, Partner von Martens & Prahl Versicherungskontor GmbH & Co. KG. So würden etwa große Brände in aller Regel in der betriebsaffinen Zeit auftreten, wenn sie meist erst sehr spät bemerkt werden können.

„Wir geben daher unseren Gewerbe- und Industriekunden immer unsere private Handynummer für den wirklichen Ernstfall mit“, so der langjährige Versicherungsexperte anlässlich eines Vortrags auf der Fachmesse DKM. Der Service würde bei guter Aufklärung in der Regel nicht missbraucht. Dann würden die Kunden tatsächlich nur anrufen, wenn es zu einem wirklichen Desaster gekommen ist.

Holger Mardfeldt (Bild: Schmidt-Kasparek)

Wie wichtig stets die akribische Arbeit beim Vertragsschluss ist, zeigte Mardfeldt an einem Großbrand aus der Vergangenheit. Der Vermittler hatte einen Maschinenbauer geworben und ihm deutlich gemacht, dass der Betrieb mit umgerechnet rund 3,3 Millionen Euro vollkommen unterversichert ist. Sicherheitshalber wurden sofort, auf Basis eines Wertgutachtens, rund 12 Millionen Euro versichert.

Das Unternehmen gibt es noch heute. Es ist für uns eine gute Visitenkarte. Holger Mardfeldt über einen Kunden, bei dem kurz vor einem Großschaden eine gravierende Unterversicherung beseitigt wurde.

Positive Schadenabwicklung als Visitenkarte

Zudem wurde auf Druck des Maklers eine Revision der elektrischen Anlagen durchgeführt. Trotzdem kam es einige Wochen später – an einem Wochenende – zu einem Brand. Ein Elektroverteiler hatte Feuer gefangen. Der Brand verwandelte das PVC in der Decke zu Salzsäure und beschädigte sämtliche Anlagen in der zentralen Betriebshalle, ohne dass das Feuer bis dort vordrang.

„Der neue Versicherer, die Gothaer, hat die Erstprämienzahlung und die E-Anlagen-Revision geprüft und dann den Schaden anstandslos bezahlt“, so Mardfeldt. Eine Unterversicherung bestand durch die neue Summe nicht mehr. „Das Unternehmen gibt es noch heute. Es ist für uns eine gute Visitenkarte“, so der Makler.

Wie wichtig der richtige Blick auf das Betriebsgelände ist, zeigte der Vermittler an einem anderen Fall. Hier führte eine Starkstromleitung über das Unternehmen. Daher wurde sicherheitshalber für zwei Millionen Euro ein Rückwirkungsschaden eingedeckt. Auch diese Summe war notwendig. Denn nach einem Brand auf dem versicherten Betriebsgelände stellt der Stromversorger aus Sicherheitsgründen für die Feuerwehr für eine ganze Gemeinde stundenlang den Strom ab.

Ein Kunststoff verarbeitender Betrieb muss daher das erkaltete Granulat aus seinen Formen regelrecht rausschweißen. Während der Versicherungsmakler sich bei einem anderen Schaden durch Schaum gegen die Assekuranz durchsetzen konnte und erfolgreich einen Leitungswasserschaden geltend machte, musste er bei einem Restaurantbetrieb, bei dem wasserlose Urinale aufgestellt waren, Lehrgeld zahlen.

Während der Schaum als Leitungswasser in einem anderen Aggregatzustand gilt, ist das bei Urin leider nicht so.

Nicht alles ist Leitungswasser

„Während der Schaum als Leitungswasser in einem anderen Aggregatzustand gilt, ist das bei Urin leider nicht so“, stellte Mardfeldt ernüchternd fest. Daher wurde nun eine Urinalklausel eingeführt. Für alle Unternehmen aus der Lebensmittelbranche rät der Experte unbedingt dazu, eine längerfristige Betriebsschließung einzudecken.

Denn auch hier zeigt ein Praxisfall, dass andernfalls der Ruin eines solchen Unternehmens drohen kann. So wurde ein Cateringunternehmen nach dem Bundesinfektionsschutz-Gesetz über vier Wochen geschlossen, nachdem das Unternehmen die Hepatitis-C-Infektion eines im Ausland tätigen Mitarbeiters pflichtgemäß angezeigt hatte.

Bei einem Erdbebenschaden in der Türkei ging ein deutsches Textilunternehmen leer aus, weil eine solche Deckung in der deutschen Stammpolice nicht verankert war. Der zuständige Versicherungsmakler hatte diese Gefahr für Deutschland nicht relevant gehalten und die Niederlassungen nicht im Blick gehabt.

Risikoorte gewissenhaft prüfen

Die Risikoorte eines Unternehmens mit Niederlassungen müssten gewissenhaft geprüft werden. „Das gilt unbedingt in einer Frist von vier bis sechs Wochen nach einem Bestandskauf“, rät Mardfeldt. Prüfen müsse man zudem, ob es Mitarbeiter gibt, die regelmäßig für längere Zeit ins Ausland entsandt werden.

Auch hier zeigt die Schadenerfahrung des Maklers, dass beispielsweise eine Erkrankung eines international tätigen Mitarbeiters unversichert dem Unternehmen sehr teuer kommen kann. Denn es handelt sich um einen Verstoß gegen die Fürsorgepflicht der Firma.

Unfallsummen oft viel zu niedrig

Viel zu niedrige Versicherungssummen gibt es nach Erfahrung des Maklers in der Unfallversicherung. Hier seien auch viele bestehende Firmenpolicen betroffen.

In einem geschilderten Fall, bei dem ein Mann eine Kellertreppe hinunterstürzte und querschnittsgelähmt wurde, lag die Invaliditätssumme bei 10.266 Euro. „Es handelt sich um die Umrechnung von 20.000 D-Mark in Euro“, so Mardfeldt.

Er rät, Unfallschutz so hoch anzusetzen, dass der Versicherte im Ernstfall längere Zeit ohne Kapitalverzehr von der Auszahlung leben kann. „Heute ist das, angesichts der Zinssituation schon ein ambitioniertes Unterfangen“, so der Makler.

Den Verzicht des Kunden muss der Makler beweisen können

Last but not least: Wer ein teures Auto kauft und seinen Makler in einem Telefonat anweist, den Vollkaskoschutz, weil als zu teuer empfunden, nicht einzudecken, hat später „ganz gute Karten“, wenn es zu einem Schaden kommt.

Im vorliegenden Fall musste der Versicherungsmakler seine Vermögensschaden-Haftpflicht einschalten, weil er den Wunsch des Kunden auf rudimentären Schutz nicht beweisen konnte. „Aus einem solchen Schaden wird man dann klug“, schätzt Mardfeldt.