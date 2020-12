Auf diesen Produkten blieben Versicherungsmakler sitzen

4.12.2020 – Derzeit läuft bei Maklern und Mehrfachvertretern der Absatz von Privathaftpflicht-Policen am besten. Dahinter folgen Kraftfahrt- und Wohngebäudepolicen. Am Ende der Rangliste finden sich Gruppenunfall-, klassische Lebens- sowie Erwerbsunfähigkeits-Versicherungen wieder. Besonders deutlich nach unten ging es laut den Asscompact Trends IV/2020 für Grundfähigkeits-Versicherungen. Am stärksten aufwärts zeigt die Kurve bei Transportversicherungen.

Gruppenunfall-, klassische Lebens- und Renten sowie Erwerbsunfähigkeits- (EU-) Versicherungen liegen in der Produkthitparade des freien Vertriebs für das dritte Quartal 2020 auf den letzten drei Plätzen. Dies zeigen die Asscompact Trends IV/2020 der BBG Betriebsberatungs GmbH und IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH.

311 unabhängige Vermittler gaben Auskunft

Die im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe beruht auf einer Onlinebefragung zu Vertriebsthemen von jeweils mehreren hundert Vermittlern. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 311 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben.

Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende September und Anfang Oktober 2020. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 39 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Veränderungen bei den Schlusslichtern

Zuletzt bezeichnete nicht einmal jeder neunte Befragte den Absatz von Gruppenunfall-Policen als „(sehr) gut“. Nicht wesentlich besser sieht es bei klassischen Leben- (Anteil: rund ein Achtel) sowie EU-Policen (etwa ein Siebtel) aus.

Dem stehen Anteile von zum Teil weit über der Hälfte an „(sehr) schlechten“ Beurteilungen gegenüber. In allen drei Segmenten gab es insbesondere zulasten der neutralen Diagnosen jeweils deutlich mehr negative Stimmen.

An fünftletzter Stelle liegen Krankenvoll-Versicherungen. In diesem Segment berichtete nur etwa jeder sechste Umfrageteilnehmer von „(sehr) guten“ Geschäften. Für erneut über jeden zweiten Befragten lief es hingegen „sehr schlecht“. Im Vergleich zum Vorjahresquartal (VersicherungsJournal 4.9.2020) ist ein leichter Aufwärtstrend mit etwas mehr positiven und neutralen und deutlich weniger negativen Bewertungen zu beobachten.

Auch in Sachen privates Pflegezusatzgeschäft zeigt die Kurve nach oben. Immerhin lief es für über jeden fünften Interviewten „(sehr) gut“, andererseits nur noch für weniger als jeden Zweiten „(sehr) schlecht“. Im Vorquartal war nur etwa jeder Sechste positiv gestimmt, dafür aber waren fast zwei Drittel negativ gestimmt.

Privathaftpflicht bleibt an der Spitze

Ganz vorne in der Produkthitparade findet sich erneut die Privathaftpflicht-Versicherung wieder, die auf einen Anteil an positiven Absatzbewertungen von fast 63 Prozent kam. Ansonsten lag nur noch die Kraftfahrtversicherung (von drei auf zwei) über der 60-Prozent-Marke.

Den Bronzerang sicherte sich durch eine Verbesserung um zwei Positionen die Wohngebäudeversicherung. Knapp dahinter folgt die Hausratversicherung, für die es von zwei auf vier abwärts ging. Für beide Gattungen werden Werte von rund 57 Prozent ausgewiesen.

An fünfter und sechster Stelle folgen mit jeweils über 50 Prozent Investmentfonds (unverändert) sowie Risikolebenspolicen (einen Rang besser als in der vorigen Dreimonatsperiode). Deutlich nach oben ging es für die Segmente Privatkunden-Rechtsschutz (von zwölf auf sieben), Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung (von zwölf auf acht) sowie für private Unfallversicherungen (von 15 auf neun).

Auf- und Absteiger unter den Produktgruppen

In der aktuellen Produkthitparade gab es erneut ungewöhnlich viele und zum Teil auch sehr deutliche Rangveränderungen. Besonders deutlich verschlechtert haben sich Grundfähigkeits- (GF-) Versicherungen (von 18 auf 31) und Cyberversicherungen (von 19 auf 27).

Zu den größten Aufsteigern gehören neben Unfallpolicen vor allem Transportversicherungen (von 35 auf 21). Dazu zählen aber auch die betriebliche Altersversorgung (bAV, von 23 auf 17), das Kfz-Flottensegment (von 22 auf 16), Lebens- und Rentenversicherungen gegen Einmalbeitrag (von 25 auf 18) sowie die betriebliche Krankenversicherung (bKV, von 32 auf 24).

Der 164-seitige Berichtsband kostet 1.508 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.