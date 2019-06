Auf diesen Produkten bleibt der unabhängige Vertrieb sitzen

6.6.2019 – Bei unabhängigen Vermittlern läuft derzeit der Absatz von Privathaftpflicht- und Kraftfahrt-Policen am besten, gefolgt von Hausratversicherungen, wie die Asscompact Trends II/2019 zeigen. Schlusslicht sind klassische Lebensversicherungen. Schlecht laufen auch betriebliche Krankenversicherungen und Krankenvoll-Versicherungen. Altersvorsorgeprodukte landen bestenfalls im Mittelfeld. Indexpolicen büßten zehn Positionen ein, während Einmalbeitragspolicen um zehn und D&O-Produkte sogar um elf Plätze nach oben kletterten. Dies zeigen die Asscompact Trends II/2019.

Die Kraftfahrtversicherung liegt in der Produkthitparade von Maklern und Mehrfachvertretern nur noch an zweiter Stelle. Nach der Spitzenposition im Vorquartal (VersicherungsJournal 21.3.2019) musste dieser Zweig der privaten Haftpflichtversicherung wieder den Vortritt lassen. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Auflage II/2019 der Asscompact Trends.

Die im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführte Studie beruht auf einer Onlineumfrage von jeweils mehreren Hundert Maklern und Mehrfachvertretern.

Die Nettostichprobengröße für die aktuelle Auflage wird mit 427 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung im April.

Privathaftpflicht vor Kfz und Hausrat

In Privathaftpflicht lief das Geschäft bei mehr als sieben von zehn Befragten im zurückliegenden Quartal „(sehr) gut“. Nur in dieser Sparte gab kein einziger Vermittler an, das Geschäft sei „sehr schlecht“ gelaufen. Den Absatz von Kfz-Policen beurteilten mehr als zwei von drei Befragten als „(sehr) gut“.

Auf den Positionen drei und vier liegen unverändert Hausrat- und Wohngebäude-Versicherungen. Hier lief es für jeweils deutlich mehr als sechs von zehn Vermittlern „(sehr) gut“. Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherungen verdrängten Risikolebens-Versicherungen vom fünften Platz. Unverändert an siebter Stelle liegt der private Rechtsschutz, gefolgt vom Geschäft mit Bankkrediten.

Zahlreiche Auf- und Absteiger

In der aktuellen Produkthitparade gab es ungewöhnliche viele und zum Teil auch sehr deutliche Rangverschiebungen. Stark verbessert haben sich vor allem D&O-Versicherungen (von 32 auf 21), der Bereich Vermögensverwaltung (von 22 auf zwölf) sowie Lebensversicherungen gegen Einmalbeitrag (von 33 auf 24).

Einen regelrechten Absturz erlebten auf der anderen Seite indexgebundene Rentenversicherungen (auf 20) und das Kfz-Flottengeschäft (von acht auf 17). Das Geschäft mit Beteiligungen büßte sieben Plätze ein und findet sich nur noch an 19. Position wieder.

Altersvorsorgeprodukte landeten bestenfalls im Mittelfeld. Am besten aus diesem Segment schnitt noch die betriebliche Altersversorgung (bAV) mit Rang 15 (Vorquartal: 17) ab. Von 19 auf 18 verbesserten sich Fondspolicen, während es für die Riester-Vorsorge von 26 auf 28 abwärts ging.

Schlusslicht klassische Lebensversicherung

Ganz am Ende der Rangliste finden sich klassische Lebens- und Rentenversicherungen wieder. Nicht einmal jeder siebte Befragte berichtet von einem „(sehr) guten“ Geschäft, dafür aber fast die Hälfte von einem „(sehr) schlechten“.

Das Klassikgeschäft, in dem nach wie vor viele unabhängige Vermittler zumindest gelegentlich unterwegs sind (VersicherungsJournal 3.6.2019, 21.5.2019), musste sogar den Zweig Gruppenunfall an sich vorbeiziehen lassen.

Weitere Ladenhüter

An drittletzter Stelle liegen Erwerbsunfähigkeits- (EU-) Versicherungen, die sich um einen weiteren Platz verschlechterten. Wenig berauschend schneiden auch die betriebliche Krankenversicherung (bKV), die Krankenvoll- sowie die Dread-Disease-Versicherung ab. Bei jedem fünften Befragten lief es zuletzt „(sehr) gut“, dafür aber bei bis zu mehr als jedem Zweiten „(sehr) schlecht“.

Die Studie „Asscompact Trends I/2019" hat im aktuellen Sonderthema „Arbeiten mit MVPs, Vergleichern und Pools" unter die Lupe genommen (VersicherungsJournal 6.6.2019).